Mainz - Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 25.01.2025

SPORT1 Betting 24.01.2025 • 06:00 Uhr Mainz - Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Schwaben mit 4. Bundesliga-Dreier in Folge?

Unser Mainz - Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.01.2025 lautet: Der VfB hat einen Lauf, aber der FSV war zuletzt zu Hause eine Macht. In unserem Wett Tipp heute setzen wir auf ein munteres Match mit einigen Toren.

Gleich vier Mannschaften starteten mit drei Siegen und damit absolut perfekt ins neue Jahr. Zu diesen vier Teams gehört auch der Vizemeister aus dem Schwabenland, der unter der Woche auch in der Champions League mit einem 3:1 bei Slovan Bratislava erfolreich war. In unserer Mainz Stuttgart Prognose muss der VfB nun aber bei einem Gegner antreten, der zuletzt daheim schon die Bayern schlug.

Nach zuletzt zwei Pleiten in Folge hat der FSV zudem auch etwas gutzumachen. Wir erwarten ein wildes Spiel, in dem beide Teams zu Torchancen kommen, von denen sie dann auch einige verwerten. Wir entscheiden uns daher für den Mainz Stuttgart Wett Tipp heute “Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Mainz vs Stuttgart auf “Über 2,5 Tore”:

Mainz hat die letzten 4 Heimspiele in der Bundesliga mit insgesamt 9:2 Toren gewonnen.

Stuttgart startete das Jahr 2025 mit 3 Bundesliga-Dreiern am Stück.

In jedem der letzten 4 direkten Duelle gab es mindestens 4 Tore im Spiel.

Mainz vs Stuttgart Quoten Analyse:

Nach den Quoten der Wettanbieter sind die Gäste in diesem Match Favorit. Allerdings schlagen die Mainz Stuttgart Quoten, die ihr über die verschiedenen Sportwetten Apps bekommt, nur leicht in Richtung der Schwaben aus. Für Wetten auf einen Auswärtssieg gibt es Quoten um 2,45.

Demgegenüber stehen Mainz Stuttgart Wettquoten von im Schnitt 2,80 für einen Tipp auf einen Erfolg des Gastgebers. Dass es beide Klubs auf die Anzeigetafel schaffen, halten die Buchmacher angesichts von Wettquoten von höchstens 1,55 für “Beide Teams treffen” für sehr wahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Stuttgart Prognose: Schwierige Auswärtsfahrt für den VfB

Nur ein einziges der letzten acht Bundesliga-Spiele im Kalenderjahr 2024 hatte Mainz verloren und fünf der übrigen sieben Partien gewonnen. Mit zwei Dreiern hatte sich der Karnevalsverein in die Winterpause verabschiedet und das neue Jahr 2025 direkt wieder mit einem Heimsieg gegen Bochum begonnen (2:0).

Zuletzt gab es dann aber zwei Pleiten am Stück, was doppelt so viele sind wie in den neun Liga-Spielen davor zusammengenommen. Während die 0:1-Niederlage bei Meister Leverkusen absolut verschmerzbar war, war das jüngste 1:2 bei Union Berlin, das zuvor zehn Bundesliga-Partien in Folge nicht gewinnen konnte (3U, 7N), eher enttäuschend.

Dass wir die Nullfünfer in unserem Mainz Stuttgart Tipp dennoch keinesfalls chancenlos sehen, liegt daran, dass sie beide Pleiten in der Fremde kassierten. Daheim haben sie die letzten vier Bundesliga-Partien alle gewonnen und bei jedem dieser Siege mindestens zwei eigene Tore erzielt.

Unter anderem fielen die Heimsiege gegen Dortmund (3:1) und die Bayern (2:1) in diesen Zeitraum. Von den ersten fünf Heimspielen in dieser Saison hatte der FSV kein einziges gewonnen (2U, 3N). Außerdem erzielten die Mainzer in den besagten letzten vier Bundesliga-Heimpartien neun ihrer insgesamt zwölf Heimtore.

Mainz - Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:2 Union Berlin (A), 0:1 Leverkusen (A), 2:0 Bochum (H), 3:1 Frankfurt (A), 2:1 Bayern (H)

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 3:1 Slovan Bratislava (A), 4:0 Freiburg (H), 2:1 RB Leipzig (H), 1:0 Augsburg (A), 2:2 Ajax Amsterdam (H)

Letzte 5 Spiele Mainz vs. Stuttgart: 3:3 (A), 1:3 (A), 1:3 (H), 1:4 (H), 1:1 (A)

Wir sind daher überzeugt, dass die Gastgeber mindestens einen Treffer zu unserer Mainz Stuttgart Prognose beisteuern, aber auch die Gäste sollten hier zum Torerfolg kommen. Sie kamen furios aus der Winterpause und gewannen ihre bisherigen drei Bundesliga-Spiele in diesem Kalenderjahr mit insgesamt 7:1 Toren. Unter der Woche legten sie in der Königsklasse ein 3:1 bei Slovan Bratislava nach.

Am vergangenen Wochenende gab es einen klaren 4:0-Heimerfolg über Freiburg. Drei Tage zuvor hatten die Schwaben einen frühen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Heimsieg gegen RB Leipzig gedreht. Mittlerweile ist der Vizemeister wieder in den Champions-League-Rängen angekommen und steht auf Platz vier.

Auswärts holte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in acht Liga-Spielen nur drei Siege. Nachdem sie aber in den ersten sechs Auswärts-Begegnungen dieser Bundesliga-Saison nur einen einzigen Dreier feiern konnten, gewannen die Stuttgarter ihre letzten beiden Auswärtsspiele in Heidenheim und Augsburg in Serie.

Weiter zurückblickend gewann der VfB fünf der letzten sechs Partien im Oberhaus (1N). Nur Leverkusen holte aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen mehr Punkte. Insofern spricht die aktuelle Form sicherlich für die Gäste. Zu einem Tipp in Richtung der Schwaben können wir uns dennoch nicht durchringen und wenn, dann sollte man dafür im besten Fall eine Gratiswette, wie die Interwetten Freebet verwenden.

So seht ihr Mainz - Stuttgart im TV oder Stream:

25. Januar 205, 15:30 Uhr, Mewa Arena, Mainz

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Bei der Begegnung handelt es sich um ein Samstags-Spiel aus der Bundesliga und dementsprechend kann man diese Partie nur bei Sky im TV oder Stream oder alternativ bei WOW im Stream verfolgen.

Für den Mainz Stuttgart Tipp ist ein Blick auf den letzten direkten Vergleich unerlässlich. Keines der letzten neun direkten Duelle hat der VfB verloren. Sechs dieser letzten neun Aufeinandertreffen hat er gewonnen. Dementsprechend endeten die verbliebenen drei Begegnungen mit einer Punkteteilung - so auch das Hinspiel.

Mainz vs Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner; da Costa, Bell, Kohr; Caci, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee, Sieb

Ersatzbank Mainz: Rieß, Barkok, Gleiber, Hong, Leitsch, Hanche-Olsen, Weiper, Veratsching, Widmer

Startelf Stuttgart: Nübel; Vagnoman, al-Dakhil, Rouault, Hendriks; Larsen, Karazor, Stiller, Leweling; Demirovic, Woltemade

Ersatzbank Stuttgart: Bredlow, Chabot, Keitel, Führich, Mittelstädt, Stenzel, Rieder, Undav

In der Hinrunde gab es im Ländle ein wildes 3:3, als die Schwaben zu Hause eine 2:0- und später auch eine 3:2-Führung quasi mit dem Schlusspfiff noch aus der Hand gaben. Die letzten direkten Duelle untermauern dabei unsere Mainz Stuttgart Prognose besonders. Denn in jedem der letzten vier Aufeinandertreffen gab es sogar vier oder mehr Tore.

In sechs der letzten sieben direkten Begegnungen kamen zudem beide Teams zum Torerfolg. Zuletzt war es fünfmal in Folge der Fall, dass es im Duell zwischen dem FSV und dem VfB beide Klubs auf die Anzeigetafel schafften.

Unser Mainz - Stuttgart Tipp: “Über 2,5 Tore”

Beide Teams haben einige Argumente auf ihrer Seite. Die Argumente der Gäste scheinen auf dem ersten Blick zu überwiegen, doch die Mainzer spielen zu Hause, wo sie zuletzt viermal in Folge gewannen und dabei insgesamt neun Tore erzielten. Wir wollen uns daher auf keinen Sieger festlegen.

Wir sind aber davon überzeugt, dass es in diesem Duell abermals einige Tore geben wird. In den letzten vier Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Mannschaften gab es insgesamt 19 Tore und damit im Schnitt fast fünf Treffer pro Partie.