Mainz - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 19.04.2025

SPORT1 Betting 18.04.2025 • 06:00 Uhr Mainz - Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Gibt Jonathan Burkardt sein Comeback?

Unser Mainz - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.04.2025 lautet: Einen intensive Paarung mit vielen Ballbesitzwechseln ermöglicht uns einen Wett Tipp heute auf mehrere Treffer.

Die vierte Niederlage in Serie konnte Wolfsburg am vergangenen Freitag nicht abwenden (2:3 vs. RB Leipzig), dafür aber den Bann in der Offensive brechen. Nach drei Bundesligaspielen ohne eigenen Treffer haben die Niedersachsen gleich doppelt gejubelt. In unserer Mainz Wolfsburg Prognose spielen die Gäste vor dem gegnerischen Kasten wieder befreiter auf.

Ganz so schlimm sieht die Ergebniskrise der 05er zwar nicht aus, doch vier sieglose Spieltage in Folge (2U, 2N) gefährden den Traum von der Teilnahme an der Königsklasse. Hoffnung verleiht den Anhängern der Hausherren die voraussichtliche Rückkehr von Top-Angreifer Jonathan Burkardt. So spielen wir mit einer Quote von 1,76 bei Merkur Bets den Mainz Wolfsburg Wett Tipp heute “Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Mainz vs Wolfsburg auf “Über 2,5 Tore”:

7 der letzten 8 direkten Duelle haben “Über 2,5 Tore” enthalten.

Wolfsburg hat in 64 Prozent der eigenen Auswärtsspiele mindestens 2 Tore erzielt.

Kein Bundesligist hat mehr Standard-Tore als die Wölfe erzielt (20).

Mainz vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Egal welches Betriebssystem auf eurem Smartphone installiert ist, die Merkur Bets App funktioniert und zeigt auch die Mainz Wolfsburg Wettquoten in einer übersichtlichen Darstellung an.

Die Wölfe haben in sieben der acht vorangegangenen Aufeinandertreffen mit den 05ern eine Niederlage verhindert, sind im Vergleich der Mainz Wolfsburg Quoten aber als klarer Außenseiter gelistet. Ein Dreier der Gäste (3,49) wird auch vom deutschen Wettanbieter Merkur Bets höher angesetzt als ein Heimsieg vom FSV (2,05).

Der Quotenschlüssel für verschiedene Fußballspiele ist hervorragend (circa 97 Prozent) und ein Kombi-Boost ist ab fünf Spielen verfügbar.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Wolfsburg Prognose: Effektiv ins letzte Drittel

Die Form der 05er ist bedenklich, doch die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb in der kommenden Spielzeit ist immer noch realistisch. Mainz ist seit vier Spieltagen sieglos (2U, 2N), konnte sich bis jetzt aber über die gesamte Saison auf die große Heimstärke verlassen. Zu Hause sind Bo Henriksen und seine Mannschaft seit zehn Bundesliga-Spieltagen ungeschlagen. Passend zu unserem Mainz vs. Wolfsburg Tipp würde eine Ergebniswette auf einen 2:1-Heimsieg passen.

Passend zu unserem Mainz vs. Wolfsburg Tipp würde eine Ergebniswette auf einen 2:1-Heimsieg passen. Torreiche Begegnungen hat es zwischen diesen beiden Kontrahenten in den letzten Jahren schon oft gegeben. Ebenso wie im Hinrunden-Vergleich (4:3-Sieg Wolfsburg) haben sieben der acht vorangegangenen Aufeinandertreffen mindestens drei Treffer enthalten. Diese historischen Daten haben uns in der Mainz gegen Wolfsburg Prognose als Startpunkt gedient.

Hinter unserem Mainz vs. Wolfsburg Tipp stecken noch viele weitere Überlegungen. Die Wölfe hatten sich am letzten Wochenende zwei Gegentreffer nach unglücklichen Ballverlusten im Aufbauspiel selbst zuzuschreiben. Derartige Fehler kann der FSV dank seiner arbeitsintensiven Spielweise erzwingen. Mainz (11,1) lässt nach Bayern (9,6) die wenigen Pässe pro Defensivaktion zu und hat insgesamt schon 244 hohe Ballverluste erzwungen (3.).

Hohe Ballgewinne sind ein Grund dafür, weshalb die Hausherren bereits 3757 Pässe im Angriffsdrittel spielen konnten (5.) - ein großartiger Wert. Hinzu kommt ein vertikale Spielanlage, die sich in 38,3 Prozent Vorwärtspässen ausdrückt (3.). Die Wölfe müssen sich vor diesen Schnellangriffen des FSV in der Mainz - Wolfsburg Prognose in Acht nehmen.

Mainz vs Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:2 Hoffenheim (A), 1:1 Kiel (H), 1:3 Dortmund (A), 2:2 Freiburg (H), 3:1 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:3 RB Leipzig (H), 0:1 Union Berlin (A), 0:1 Heidenheim (H), 0:1 Augsburg (A), 1:1 St. Pauli (H)

Letzte 5 Spiele Mainz vs Wolfsburg: 3:4 (A), 3:1 (A), 1:1 (H), 0:3 (A). 0:3 (H)

Die Anhänger der Wölfe leiden derzeit unter der Negativserie von vier Niederlagen am Stück, die den VfL zurück ins Niemandsland der Tabelle befördert haben. Dennoch gibt es Hoffnung vor dem Duell mit Mainz.

Ralph Hasenhüttl trainiert die erfolgreichste Standard-Offensive der Bundesliga (20 Tore) und hat ein gutes Händchen für Einwechselspieler bewiesen (11 Tore durch eingewechselte Spieler).

Des Weiteren lässt sich nur schwer erahnen, wer erfolgreicher den Ballbesitz vermeiden kann. Die Gäste haben im Schnitt nur zu 45,1 Prozent die Kugel (12.) und konzentrieren sich ebenfalls auf direkte Angriffe (44).

Wir antizipieren in unserem Mainz vs. Wolfsburg Tipp eine zügige Paarung, in der beide Mannschaften ihre bevorzugten Wege bedienen und viele Torchancen herausspielen können. Als mögliche Wett-Alternative haben wir im Merkur Bets Test die Quote von 2,03 für “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” herausgearbeitet.

Bo Henriksen vertraut seiner Startelf gerne über längere Zeiträume und ändert die Dynamik einer Begegnung eher selten durch Wechsel. Nur Leverkusen (115) hat bisher weniger Spieler während einer Bundesliga-Begegnung ausgetauscht als die 05er (121).

Der Vorteil dieser Herangehensweise ist die gute Eingespieltheit. Mainz verteidigt als Team oft harmonisch und hat im zweiten Durchgang erst 16 Gegentreffer hingenommen - das kann ligaweit kein anderes Team unterbieten.

Ralph Hasenhüttl setzt dagegen, wie bereits erwähnt, lieber auf den Effekt der frischen Einwechselspieler. Das hilft sicherlich dabei, dass nur Bayern (49) nach dem Pausentee mehr Tore als Wolfsburg (32) erzielt hat.

So seht ihr Mainz - Wolfsburg im TV oder Stream:

19. April 2025, 15.30 Uhr, Mewa Arena, Mainz

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Zusätzlich muss die gute Moral der Gäste erwähnt werden. Zwischenzeitlich hat der VfL am letzten Wochenende mit 0:3 gegen RB Leipzig zurückgelegt.

Wie schon so oft in dieser Saison haben die Spieler von Ralph Hasenhüttl aber im zweiten Spielabschnitt das Tempo erhöht und sich noch zwei Treffer erarbeitet (2:3). 1,09 der 1,62 erwartbaren Tore haben die Niedersachsen nach der Halbzeitpause herausgespielt.

Mainz vs Wolfsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner - Kohr, da Costa, Jenz - Caci, Amiri, Sano, Veratschnig - Lee, Sieb - Burkardt

Ersatzbank Mainz: Batz, Rieß, Hanche-Olsen, Gleiber, Maloney, Hong, Nordin, Weiper

Startelf Wolfsburg: Grabara - Fischer, Odogu, Vavro - Kaminski, Arnold, Bence Dardai, Gerhardt - Wimmer - Wind, Amoura

Ersatzbank Wolfsburg: Müller, Koulierakis, Maehle, Roerslev, Vranckx, Paredes, Skov Olsen, Nmecha, Tiago Tomas

Der beste Offensivspieler in dieser Spielzeit beim VfL ist ohne Frage Mohamed Amoura. Der quirlige Angreifer hat 18 Scorerpunkte gesammelt (10 Tore, 8 Torvorlagen) und ist an den meisten gefährlichen Aktionen der Niedersachsen beteiligt gewesen.

Bei Weitem ist er aber nicht der einzige Akteur im Team von Ralph Hasenhüttl, dem eine gewisse Torgefahr attestiert werden kann. Bis jetzt haben 17 verschiedene Wölfe-Profis in dieser Spielzeit ein Tor erzielt - ein Rekord für die Gäste.

Unser Mainz - Wolfsburg Tipp: Über 2,5 Tore

Die Wölfe haben fast zwei Drittel ihrer Gastauftritte für mindestens zwei eigene Torerfolge genutzt. Mainz wiederum hat die Hälfte der Heimspiele dieser Bundesliga-Saison mit mindestens zwei eigenen Treffern beendet.

Zudem fehlt es auf beiden Seiten an der nötigen Form, weshalb wir hier und da einen Fehler erwarten, der für die gegnerische Mannschaft zum Segen werden kann.