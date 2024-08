Malmö - Sparta Prag Tipp, Prognose & Quoten | 21.08.2024

SPORT1 Betting 20.08.2024 • 12:00 Uhr Malmö - Sparta Prag Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Playoffs Wette | Wie viele Tore dürfen es dieses Mal sein?

Unser Malmö - Sparta Prag Sportwetten Tipp zum Champions League Playoffs Spiel am 21.08.2024 lautet: Noch stehen sieben Tickets für die Gruppenphase der Königsklasse zur Verfügung. Unser Wett Tipp heute zu dieser Partie verspricht ein atemberaubendes Spiel.

Ein dramatischer Spielverlauf wäre in der Malmö Sparta Prag Prognose keine ungewöhnliche Vorhersage. Beide Mannschaften boten in der vorangegangenen Qualifikationsrunde ein packendes Rückspiel, das speziell durch die Anzahl der Tore für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Malmö erarbeitete sich gegen PAOK durch einen Treffer in der Nachspielzeit die Verlängerung und gewann schließlich mit 4:3. Sparta Prag ergatterte im zweiten Vergleich mit dem FCSB einen 3:2-Sieg.

Für den Malmö Sparta Prag Wett Tipp heute hoffen wir auf ein ähnlich torreiches Spiel und setzen mit einer Quote von 1,73 bei Bet365 auf „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Malmö vs Sparta Prag auf „Über 2,5 Tore“:

Alle 4 CL-Qualifikationsspiele von Malmö enthielten „Über 3,5 Tore“.

2 von 4 CL-Qualifikationsspielen der Mannschaft aus Prag boten „Über 4,5 Tore“.

Malmö hat in 4 der letzten 5 Pflichtspiele „Über 1,5 Tore“ erzielt, ebenso wie Sparta Prag.

Malmö vs Sparta Prag Quoten Analyse:

Läuft Malmö FF in der heimischen Liga aufs Feld, sind Tore garantiert. Der schwedische Rekordmeister führt nach 19 absolvierten Spieltag die Allsvenskan mit neun Punkten Vorsprung komfortabel an und hat im Schnitt 2,47 Tore pro Spieltag erzielt.

Leicht favorisiert geht der 23-fache schwedische Meister ins Playoff-Hinspiel gegen den tschechischen Meister Sparta Prag. Die Malmö Sparta Prag Quoten steigen für einen Heimsieg auf bis zu 2,45, während die Gäste knapp über der Marke von 3,10 angesiedelt werden. Spielt ihr eure favorisierten Malmö Sparta Prag Wettquoten bei diesen Wettanbietern mit schneller Auszahlung, ist euer Gewinn in Kürze auf eurem Konto.

Malmö vs Sparta Prag Prognose: Kein Abtasten notwendig

Die bisherigen Qualifikationsspiele der Hausherren waren höchst unterhaltsam. Ohne große Anlaufzeit startete Malmö stets mit maximaler Intensität in die Partien und traf in allen vier Partien schon vor dem Pausenpfiff.

Beinahe genauso gut liefen die ersten Spielabschnitte für Sparta Prag. Den Gästen gelang in drei von vier Qualifikationsspielen in der ersten Halbzeit mindestens ein Treffer. Nach 90 Spielminuten blieb bisher weder der schwedische noch der tschechische Rekordmeister ohne eigenen Torerfolg.

An der Seitenlinie der Gastgeber dirigiert Henrik Rydström die Bewegungen seiner Mannschaft. Stets fordert er von den Himmelblauen die Übernahme der Initiative. Wie in der heimischen Liga will Malmö das Geschehen auf dem Platz bestimmen und ist kontinuierlich auf der Suche nach weiteren Torchancen.

Bislang erzielte der schwedische Rekordmeister in allen vier Qualifikationsspielen „Über 1,5 Tore“ und ließ die angereisten Zuschauer nie mit „Unter 2,5 Toren“ im Spiel zurück.

Malmö - Sparta Prag Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Malmö: 2:1 Norrköping (H), 4:3 n.V. PAOK (A), 1:0 Halmstad (A), 2:2 PAOK (H), 2:3 KI Klaksvik (A).

Letzte 5 Spiele Sparta Prag: 2:1 Jablonec (A), 3:2 FCSB (A), 2:1 Bohemians (A), 1:1 FCSB (H), 2:0 Dukla Prag (H).

Letzte Spiele Malmö vs. Sparta Prag: 1:2 (H), 2:0 (H), 2:4 (A).

Ebenso wie Malmö (47 Tore in 19 Liga-Spielen) bietet Sparta Prag (12 Tore in 5 Liga-Spielen) auf nationaler Ebene derzeit den besten Angriff der Liga an. Diese Stärke war auch international zu beobachten, als die Tschechen in zwei von vier CL-Qualifikationsspielen „Über 3,5 Tore“ erzielt haben.

Beide Mannschaften gingen in vier der letzten fünf Pflichtspiele nicht vom Platz, ehe sie selbst zwei Treffer in der Partie erzielt hatten. Getrieben von großer Angriffslust sollten wir auch im direkten Duell in der Malmö Sparta Prag Prognose die Wettquoten für die verschiedenen Torwetten im Blick behalten.

Zudem boten die bisherigen Ergebnisse der Gäste aus Tschechien eine weitere Auffälligkeit. Sparta Prag hat sieben von neun Pflichtspielen der neuen Saison nicht ohne Gegentor beenden können.

Vielleicht ist das ein guter Anlass, um sich beim Malmö Sparta Prag Tipp genauer mit dem Wettangebot von Bwin Sportwetten zu beschäftigen. Wählt ihr bei diesem Buchmacher die Wette „Malmö Über 1,5 Tore“ aus, könnt ihr euren Einsatz etwas mehr als verdoppeln.

Unser Malmö - Sparta Prag Tipp: Über 2,5 Tore

Die wichtigsten Zahlen zu dieser Begegnung sind genannt. Malmö und Sparta Prag haben in ihren bisherigen Qualifikationsspielen für großartige Unterhaltung gesorgt und stehen jeweils für gepflegten Offensivfußball. Wir sehen keinen Grund, warum das nicht auch in dieser Paarung wieder der Fall sein sollte.