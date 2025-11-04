Manchester City - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 05.11.2025

SPORT1 Betting 04.11.2025 • 18:00 Uhr Manchester City - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Bleibt der BVB in der Königsklasse ungeschlagen?

Unser Manchester City - Dortmund Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 05.11.2025 lautet: Taktische Disziplin prägt die erste Halbzeit.

Zwei der gefährlichsten Mittelstürmer des europäischen Spitzenfußballs treffen in der Manchester City Dortmund Prognose aufeinander. Erling Haaland hat vier von sechs CL-Treffern für die Citizens erzielt. Serhou Guirassy auf der Gegenseite hat in der Vorsaison die Torjägerkanone in der Königsklasse gemeinsam mit Raphina gewonnen (je 13 Tore).

Unser Manchester City Dortmund Wett Tipp heute lehnt aber vor allem im ersten Spielabschnitt eine torreiche Begegnung ab.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Dortmund auf “Unter 1,5 Tore in der 1. Halbzeit”:

Manchester City hat an den ersten 3 Spieltagen insgesamt nur 0,13 erwartbare Gegentore kassiert.

Manchester City hat insgesamt erst 2 Gegentore kassiert.

Dortmund hat den größten Unterschied zwischen Toren (12) und erwartbaren Toren (4,53 xG) unter allen CL-Teilnehmern.

Manchester City vs Dortmund Quoten Analyse:

Viel trauen schenken die besten Sportwettenanbieter den Gästen nicht - das wird anhand der Manchester City Dortmund Wettquoten in den Sportwetten Apps ziemlich schnell klar. Tabellarisch gesehen gäbe es dafür keinen Grund.

Beide Mannschaften sind in der Königsklasse noch ungeschlagen (je 7 Punkte nach 3 Spieltagen). Die Historie erklärt womöglich die Rollenverteilung aus den Manchester City Dortmund Quoten. Das Team von Pep Guardiola hat nur eines der letzten 37 Champions-League-Heimspiele verloren (31S, 5U).

Manchester City vs Dortmund Prognose: Kontrolle im ersten Spielabschnitt

Mehr als ein Treffer vor der Pause würde uns im Manchester City gegen Dortmund Tipp überraschen. Die Citizens dominierten ihre ersten Halbzeiten in dieser CL-Spielzeit und erlaubten in den ersten 45 Minuten nie mehr als 0,07 erwartbare Gegentore.

Im Klartext: Weder Neapel (0,07 xG), noch Monaco (0,04 xG) oder Villarreal (0,02 xG) bekamen vom Anpfiff bis zum Halbzeit-Pfiff eine aussichtsreiche Abschlussposition von den Citizens zugestanden. Diese Schärfe im ersten Durchgang behalten die Hausherren laut unserer Manchester City - Dortmund Prognose auch am vierten Spieltag.

Über die ersten drei Spielrunden der Ligaphase haben die Schützlinge von Pep Guardiola erst zwei Gegentreffer kassiert. Ihre 2,90 erwartbaren Gegentore lassen die Skyblues mit einer Top-10 Verteidigung antreten.

Kritisch für unseren Manchester City vs. Dortmund Tipp könnte die Torausbeute der Gastgeber werden. Ebenso wie Erling Haaland für vier von sechs City-Treffern in der Champions League verantwortlich ist, erzielte die Guardiola-Elf vier ihrer sechs Tore vor dem Pausentee.

Manchester City - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:1 Bournemouth (H), 3:1 Swansea (A), 0:1 Aston Villa (A), 2:0 Villarreal (A), 2:0 Everton (H).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:0 Augsburg (A), 4:2 n.E. Frankfurt (A), 1:0 Köln (H), 4:2 Kopenhagen (A), 1:2 Bayern (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. Dortmund: 0:0 (A), 2:1 (H), 2:1 (A), 2:1 (H), 0:1 (H).

Doch der BVB bringt durchaus die Spielanlage mit, um die großen Torchancen auf den zweiten Durchgang zu verlagern. Insgesamt erlaubten die Gäste nur etwas mehr als ein erwartbares Gegentor in den ersten Halbzeiten der drei vorangegangenen Paarungen.

Selbst sind die Schwarz-Gelben in den drei ersten Spielabschnitten der drei Champions-League-Spieltage sogar bei weniger als einem erwartbaren Treffer gelandet. Sprich: Qualitativ gute Torchancen gibt es im ersten Durchgang nur selten.

Zudem erwarten wir einen leichten Rückgang der Effizienz der Gäste. Dortmund hat unter allen Champions-League-Teilnehmern die beste Schussverwandlungsquote (37,5 Prozent) - das wird über die Saison kaum zu halten sein.

Hinzu kommt, dass die erwartbaren Tore der Schwarz-Gelben (4,53 - Platz 22 im Vergleich aller CL-Teilnehmer) massiv übertroffen worden sind. Die Kovac-Elf jubelte wesentlich häufiger (12 Tore - zweitbester Wert) als ihr laut Chancenqualität zugestanden hätte.

Im Gegenzug ist die Angriffsabteilung der Citizens bislang in aller Regel eine Ein-Mann-Veranstaltung - zumindest was das Endprodukt betrifft. Nur dank Erling Haaland haben die Skyblues trotz unterdurchschnittlicher Chancenqualität (0,10 xG/Schuss) bereits sechs Treffer erzielt.

So seht ihr Manchester City - Dortmund im TV oder Stream:

05. November 2025, 21 Uhr, Etihad Stadium, Manchester

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Somit können uns die Resultate aus den vorangegangenen Partien des BVB in der Königsklasse nicht davon abhalten, den Manchester City - Dortmund Tipp zu verwenden.

Niko Kovac hat beim BVB ein Pressing installiert, in dem die Spieler vor allem durch viele richtige Entscheidungen glänzen. Dortmund erlaubt in der Königsklasse 11,9 Pässe pro Defensivaktion, hat aber aus 31 hohen Ballgewinnen schon sechs Schüsse abgegeben und vier Tore erzielt!

Manchester City vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Donnarumma - Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri - Gonzales, Savinho, Reijnders, Foden, Doku - Haaland

Ersatzbank Manchester City: Trafford, Ake, Gvardiol, O’Reilly, Lewis, Rodri, Bernardo Silva, Cherki, Marmoush

Startelf Dortmund: Kobel - Schlotterbeck, Anton, Bensebaini - Couto, Nmecha, Bellingham, Svensson - Beier, Brandt - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Can, Anselmino, Ryerson, Özcan, Sabitzer, Groß, Chukwuemeka, Adeyemi, Fabio Silva

Gegen die Citizens werden hohe Ballgewinne schwer zu erzeugen sein, doch die Qualität im Verteidigen hilft dem BVB dabei, die Wirkungskreise der einzelnen Aufbauspieler zu limitieren.

Zuletzt haben die Schwarz-Gelben in zwei aufeinanderfolgenden CL-Partien weniger als ein erwartbares Gegentor hingenommen - ein weiteres Indiz für die gute Struktur in der Arbeit gegen den Ball.

Unser Manchester City - Dortmund Tipp: Unter 1,5 Tore in der 1. Halbzeit

Wir erwarten von den Citizens einen Versuch, frühzeitig die Spielkontrolle zu übernehmen. Das ist ihnen in den vorangegangenen Paarungen auf höchster europäischer Ebene zuletzt mehrfach gelungen. Diese Herangehensweise könnte zu einer torarmen ersten Halbzeit gegen den BVB führen.