Manchester City - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten 23.02.

SPORT1 Betting 22.02.2025 • 08:00 Uhr Manchester City – Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Hallt das Champions-League-Aus der Citizens nach?

Unser Manchester City – Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 23.02.2025 lautet: Die Citizens setzen ihren tiefen Fall im Wett Tipp heute fort und zittern in der Folge um die Teilnahme an der kommenden Champions-League-Saison.

Pep Guardiola gestand nach der zweiten Niederlage gegen Real Madrid (1:3), dass die bessere Mannschaft gewonnen habe. Über zwei Partien hinweg hatten die Skyblues insgesamt sechs Gegentore von den Königlichen kassiert. Das gezeigte Pressing der Citizens war nicht konsequent und wird in der Manchester City Liverpool Prognose ebenfalls kritisch beäugt.

Die Reds durchliefen zuletzt ihre erste kleine Schwächephase und gewannen nur eines von vier Pflichtspielen. Ungeachtet dessen sehen wir die Reds in unserem Manchester City Liverpool Wett Tipp heute als den klaren Favoriten an.

Wir gehen die Paarung dennoch etwas konservativer an und spielen eine Quote von 1,70 bei Interwetten für „Liverpool Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Liverpool auf „Liverpool Über 1,5 Tore“:

Liverpool erzielt im Schnitt 2,38 Tore pro Liga-Spiel.

Die Reds haben die meisten erwartbaren Tore (57,02 xG) auf dem Zettel stehen.

Manchester City erlaubt die meisten erwartbaren Gegentore pro gegnerischen Schuss (0,14 xGA).

Manchester City vs Liverpool Quoten Analyse:

Über die letzten 18 Premier-League-Duelle gab es zwischen diesen beiden Teams nur einen einzigen Auswärtssieg. Die Historie ist den Buchmachern bei der Verteilung der Manchester City Liverpool Quoten offensichtlich weniger Wert als die aktuelle Form.

Ruft ihr eine der besten Sportwetten Apps auf, findet ihr dort in der Regel Manchester City Liverpool Wettquoten von über 3,00 für einen Heimsieg. Nur knapp über den zweifachen Gewinn erhaltet ihr dagegen für einen Dreier der Reds.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Liverpool Prognose: Eine verlorene Saison für City

Die englische Meisterschaft können die Citizens ebenso abhaken (4.) wie einen Triumphzug in der Königsklasse. Aus dem EFL-Cup sind die Skyblues ebenfalls ausgeschieden (1:2 vs. Tottenham). Übrig geblieben ist nur noch der FA-Cup, in dem in der fünften Runde mit Plymouth Argyle ein machbarer Gegner auf dem Plan steht.

Lustlose Auftritte darf sich der amtierende Meister in der Premier League trotzdem nicht erlauben. Manchester City rangiert aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und erhält von mehreren Mannschaften Druck. Es steht nichts Geringeres als die Teilnahme an der kommenden Champions-League-Saison auf dem Spiel.

Dafür hat sich das Team von Pep Guardiola zumindest auf nationaler Ebene in den vergangenen Wochen mächtig ins Zeug gelegt. Nur Arsenal und Liverpool sammelten seit Weihnachten mehr Zähler als die Skyblues (17).

Einen Heimsieg schieben wir den Gastgebern im Manchester City vs. Liverpool Tipp allerdings nicht so einfach zu. Zu schwach und fehlerbehaftet waren die Auftritte der Defensive in den wichtigen Partien dieser Saison.

Manchester City – Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:3 Real Madrid (A), 4:0 Newcastle (H), 2:3 Real Madrid (H), 2:1 Leyton (A), 1:5 Arsenal (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:2 Aston Villa (A), 2:1 Wolverhampton (H), 2:2 Everton (A), 0:1 Plymouth (A), 4:0 Tottenham (H).

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. Liverpool: 0:2 (A), 1:1 (A), 1:1 (H), 4:1 (H), 3:2 (H).

Die Hausherren erlaubten ligaweit die meisten erwartbaren Gegentore pro gegnerischen Schuss (0,14). Darüber hinaus hat Manchester City mehr erwartbare Gegentore auf dem Konto stehen als neun weitere Mannschaften der Premier League (35,12 xGA).

Fast zwölf erwartbare Gegentore weniger (23,48 xGA) findet ihr in dieser Kategorie bei Liverpool (2.). Zusätzlich erzielten die Reds die meisten Tore im englischen Oberhaus (62) – im Schnitt waren es bis jetzt 2,48 Tore pro Partie.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Seid ihr noch auf der Suche nach einer Variante für euren Interwetten Bonus , könntet ihr auf einen Treffer von Mohamed Salah setzen. Die Quote von 2,25 fällt ziemlich hoch aus und ist mit Value ausgestattet.

Der Ägypter traf zuletzt in fünf aufeinanderfolgenden Premier-League-Spielen (6 Tore), ist aktuell der beste Torjäger im englischen Oberhaus (24 Tore) und hat an 20 von 26 Spieltagen mindestens einen Treffer erzielt.

Parallel wollen wir die verbesserte Form der Gastgeber im englischen Oberhaus nicht kleinreden. Manchester City brauchte im Kalenderjahr 2025 nur sechs PL-Begegnungen für 20 Treffer.

So seht ihr Manchester City – Liverpool im TV oder Stream:

23. Februar 2025, 17.30 Uhr, Etihad Stadion, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Entscheidend für diese großartige Ausbeute ist die Steigerung der Schussverwandlungs-Quote. Zwischen August und Dezember verwandelten die Spieler von Pep Guardiola nur 9,6 Prozent ihrer Schüsse.

Seit dem Jahreswechsel ist diese Rate exponentiell nach oben gestiegen und wurde zuletzt bei 24,7 Prozent gesichtet. „Manchester City Über 1,5 Tore” ist in Anbetracht dieser Effizienz eine Überlegung wert.

Manchester City vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ederson – Khusanov, Stones, Dias, Gvardiol, Gonzales, Silva, Gündogan, Doku, Savinho, Marmoush

Ersatzbank Manchester City: Carson, Ortega, Ake, Lewis, Kovacic, Nunes, McAtee, De Bruyne, Foden, Grealish, Doku, Haaland

Startelf Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Mohamed Salah, Szoboszlai, Jones, Diogo Jota

Ersatzbank Liverpool: Kelleher, Quansah, Tsimikas, Bradley, Endo, Elliott, Luis Diaz, Chiesa, Nunez

Vor allem, weil die Defensive der Reds zuletzt ungewohnte Lücken offenbart hat. Der Tabellenführer gewann jüngst nur eines von vier Pflichtspielen und zog sich nach keiner dieser vier Begegnungen eine Weiße Weste über.

Nach drei dieser vier vorangegangenen Paarungen der Reds musste sich Arne Slot Gedanken über die zwei Gegentore machen, die seine Mannschaft im Vorfeld zugelassen hatte.

Unser Manchester City – Liverpool Tipp: Liverpool Über 1,5 Tore

Die Reds haben in 88 Prozent ihrer Premier-League-Spiele mindestens zwei Tore erzielt. Manchester City kassierte in zwei Duellen gegen Real Madrid insgesamt sechs Gegentreffer und ließ sich Anfang Februar fünf Gegentore von Arsenal (1:5) einschenken. Aktuell bewegen sich die Gastgeber definitiv mindestens eine Stufe unter den Top-Teams.