Manchester City - Manchester United Tipp, Prognose 15.12.

Unser Manchester City - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 15.12.2024 lautet: Für die beiden Teams aus Manchester läuft es in dieser Saison noch nicht nach Wunsch. Im direkten Aufeinandertreffen liegen die Skyblues im Wett Tipp heute aber etwas vorne.

Das Derby zwischen den beiden Teams aus Manchester ist im englischen Fußball immer etwas ganz Besonderes. Auch am Sonntag stehen sich die beiden Rivalen wieder gegenüber, dieses Mal im Etihad Stadium. Die “Red Devils” konnten schon im FA-Cup-Endspiel der Vorsaison einen wichtigen Erfolg gegen den Nachbarn feiern.

Da die Skyblues aktuell die größte Krise in der Ära unter Coach Pep Guardiola durchmachen und auch unter der Woche mit 0:2 bei Juventus Turin unterlagen, würde United gerne den nächsten Nadelstich setzen. Doch auch bei den Roten läuft es 2024/25 alles andere als rund. Wenig überraschend sehen die Quoten der Manchester City Manchester United Prognose die Hausherren vorne.

Uns geht es ähnlich. So spielen wir den Manchester City Manchester United Wett Tipp heute "Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore".

Darum tippen wir bei Manchester City vs Manchester United auf “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”:

City hat 5 seiner letzten 6 PL-Spiele gegen United gewonnen

Die Red Devils haben ihre letzten 3 PL-Auswärtsspiele gegen City alle verloren und dabei 13 Tore kassiert

City hat nur eines der letzten 37 Liga-Heimspiele verloren

Manchester City vs Manchester United Quoten Analyse:

Trotz der aktuellen Krise belegen die Skyblues mit 27 Punkten in der Premier-League-Tabelle immer noch den vierten Platz. Die Red Devils stehen dagegen mit 19 Zählern und Rang 13 deutlich schlechter da. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das für das Derby recht klare Manchester City gegen Manchester United Quoten.

Die Hausherren sind bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz mit Siegquoten von maximal 1,57 klar favorisiert. Auf der Gegenseite zahlen die Buchmacher Manchester City vs Manchester United Wettquoten um 5,20, wenn die Gäste den Platz als Sieger verlassen.

Manchester City vs Manchester United Prognose: Können die Skyblues die Fehler abstellen?

Von Ende Oktober bis Anfang Dezember konnte Pep Guardiola das erste Mal in seiner gesamten Trainerkarriere mit einer Mannschaft sieben Spiele in Folge nicht gewinnen. In diesem Zeitraum setzte es bittere Niederlagen in Bournemouth (1:2), bei Sporting Lissabon (1:4) oder daheim gegen Tottenham (0:4). Zudem konnten die Skyblues in der Königsklasse eine 3:0-Führung gegen Feyenoord, die bis zur 74. Minute Bestand hatte, nicht über die Zeit bringen (3:3). Der sicherste und erfolgreichste Trainer des modernen Fußballs wirkt auf einmal nervös und verunsichert, jetzt steht auch noch der Manchester City Manchester United Tipp bevor.

Viele Spieler haben aktuell mit ihrer Fitness zu kämpfen und sind außer Form. Die Mannschaft hat in 15 Premier-League-Spielen schon elf Fehler begangen, die zu Torschüssen des Gegners führten. Das sind mehr als in drei der letzten vier kompletten Spielzeiten. Auch das 3:0 in der Vorwoche daheim gegen Nottingham war nur ein Strohfeuer. Denn am Samstag ließen die Citizens mit einem 2:2 bei Crystal Palace erneut Zähler liegen und haben, bei einem Spiel mehr, schon acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool. Unter der Woche setzte es in der Champions League eine 0:2-Auswärtspleite bei Juventus Turin.

Am 11. November trat Ruben Amorim sein Amt als Coach von Manchester United an. Der Auftakt für den neuen Mann glückte mit vier Punkten in der Premier League und einem Heimsieg in der Europa League. Doch an den vergangenen beiden Spieltagen der Liga setzte es die ersten Pleiten unter dem Trainer. Auf ein 0:2 zu Gast bei Arsenal folgte ein 2:3 daheim gegen Nottingham. In beiden Partien war den “Red Devils” die Schwäche bei Standardsituationen zum Verhängnis geworden. United hat in dieser PL-Saison bereits sieben Gegentore nach Eckbällen kassiert.

Das ist der Höchstwert in der Liga! Insgesamt musste man die Hälfte aller Gegentreffer nach einer Standardsituation hinnehmen. Auch das wird von keinem anderen Team in der englischen Beletage überboten. Damit ist die Mannschaft auf Rang 13 abgerutscht und hat acht Punkte Rückstand auf den ersten CL-Platz. Lediglich 19 Treffer werden von keinem Team in den Top 14 der Tabelle unterboten. Amorim hat nur wenig Trainingseinheiten, um mit dem Team an grundlegenden Dingen zu arbeiten. Zudem muss der Trainer bei einem vollen Terminkalender viel rotieren. So können sich keine Automatismen und Sicherheiten bilden. Unter der Woche gelang immerhin ein 2:1-Sieg bei Viktoria Pilsen.

Manchester City - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 0:2 Juventus Turin (A), 2:2 Crystal Palace (A), 3:0 Nottingham Forest (H), 0:2 Liverpool (A), 3:3 Feyenoord (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:1 Viktoria Pilsen (A), 2:3 Nottingham Forest (H), 0:2 Arsenal (A), 4:0 Everton (H), 3:2 Bodö/Glimt (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Manchester United: 7:6 n.E. (H), 1:2 (H), 3:1 (H), 3:0 (A), 2:1 (H)

Das Derby der beiden Teams aus Manchester wurde im November 1881 erstmals ausgetragen. Über die Jahre kamen insgesamt 194 Duelle zusammen. United hat mit 79 Siegen zu 61 Niederlagen (54U) die Nase vorne.

In diesem Kalenderjahr gab es das Stadtduell schon dreimal. City gewann zunächst in der Liga daheim mit 3:1, dann verloren die Skyblues wie erwähnt das FA-Cup-Finale gegen United, konnten sich aber mit dem Sieg im Supercup nach Elfmeterschießen revanchieren. Diesmal werden die Karten in der Manchester City Manchester United Prognose neu gemischt.

In den vergangenen neun Aufeinandertreffen feierte City sieben Siege. Zudem sind in sieben der letzten acht Derbys Tore auf beiden Seiten gefallen. Auch dieses Mal rechnen die Bookies nicht mit “Weißen Westen”.

Für den Manchester City vs. Manchester United Tipp "Beide Teams treffen" gibt es somit auch nur eine Quote von 1,49.

Manchester City vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ortega Moreno - Walker, Ruben Dias, Gvardiol, Lewis - Bernardo Silva, Gündogan, Savinho, De Bruyne, Matheus Nunes - Haaland

Ersatzbank Manchester City: S. Carson, Ederson (Tor), Simpson-Pusey, Wilson-Esbrand, McAtee, O’Reilly, Wright, Doku, De Bruyne

Startelf Manchester United: A. Onana - Yoro, de Ligt, Li. Martinez - Amad, Mainoo, Ugarte, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Garnacho - Höjlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir (Tor), Malacia, Casemiro, Eriksen, Rashford, Maguire, Mazraoui, Zirkzee, Mount

Vor allem die Situation der Hausherren spielt für die Manchester City gegen Manchester United Prognose eine große Rolle. Pep Guardiola muss aktuell auf Profis wie Oscar Bobb, Mateo Kovacic, Nathan Ake und Phil Foden verzichten.

Zudem stehen die Einsätze von John Stones und Manuel Akanji auf der Kippe. Völlig unersetzbar ist dabei der Sechser Rodri. Bei United werden dagegen mit Shaw, Evans und Lindelöf lediglich drei Profis vermisst.

Unser Manchester City - Manchester United Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Ruben Amorim hat es in dieser Saison schon einmal vorgemacht, wie man die Skyblues schlägt. Am 5. November siegte der Coach in der Königsklasse noch mit Sporting Lissabon daheim mit 4:1 gegen Manchester City.

Doch auch wenn die Männer von Pep Guardiola noch keinen Ausweg aus der Krise gefunden haben, können wir den Gästen am Sonntag im Derby nicht mehr als einen Punkt zutrauen.

Das hat natürlich in erster Linie damit zu tun, dass die “Red Devils” schon die gesamte Saison im Tief stecken. Zudem sind die Citizens in der Liga weiterhin extrem heimstark und haben in den vergangenen 37 PL-Heimspielen gerade einmal eine Pleite kassiert. Dagegen gab es für United in den letzten Stadtderbys nicht viel zu holen. Dabei dürfen sich die Zuschauer aber immerhin auf ein paar Tore freuen.