Manchester City - Real Madrid Tipp & Prognose 11.02.2025

Unser Manchester City - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 11.02.2025 lautet: Ein großer Name scheidet in dieser CL-Saison schon vor dem Achtelfinale aus. Im Hinspiel zwischen den zwei Schwergewichten sieht unser Wett Tipp heute die Hausherren etwas vorne.

Schon nach der Liga-Phase wurde das neue Konzept der Königsklasse von vielen Experten und Fans gelobt. Nun beschert uns die Champions-League-Saison 2024/25 in der Playoff-K.o.-Runde mit dem Duell zwischen Manchester City und Real Madrid einen Klassiker, der eigentlich auch eines Endspiels würdig wäre.

Die beiden europäischen Schwergewichte stecken in dieser Saison allerdings beide in einer Krise. So können sich auch die Quoten der Manchester City vs Real Madrid Prognose auf keinen Favoriten einigen.

Wir sehen die Hausherren etwas vorne und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Interwetten den Manchester City Real Madrid Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Real Madrid auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Manchester City ist seit 35 CL-Heimspielen ungeschlagen

Real Madrid ist nach 6 Gastspielen bei den Skyblues noch ohne Sieg

Die Citizens sind seit 11 K.o.-Spielen in der Champions League ohne Niederlage

Manchester City vs Real Madrid Quoten Analyse:

Beim Marktwert liegen beide Vereine mit 1,23 zu 1,30 Milliarden Euro fast gleichauf. Die Bookies, unter denen sich auch viele Wettanbieter ohne Steuer befinden, rechnen bei den Manchester City vs Real Madrid Quoten natürlich den Heimvorteil mit ein.

So sind die Gastgeber mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,28 leicht favorisiert, doch für einen Erfolg der Auswärtsmannschaft bekommt ihr auch nur Manchester City gegen Real Madrid Wettquoten zwischen 2,80 und 2,90.

Manchester City vs Real Madrid Prognose: Das Etihad ist international eine Festung

Manchester City spielt mit sieben Niederlagen an den ersten 24 Spieltagen der laufenden Premier-League-Saison ein historisch schwaches Jahr (12S, 5U). Durch diese zahlreichen Niederlagen ist das Selbstvertrauen der Skyblues im Keller. In der heimischen Liga setzte es zuletzt bei Arsenal eine bittere 1:5-Pleite. Zudem zogen die Citizens am Wochenende nur mit viel Mühe (2:1) gegen den Drittligisten Leyton Orient in die nächste Runde des FA Cups ein. Der Rückstand in der PL-Tabelle auf Liverpool beträgt schon 15 Punkte. Zudem haben die Reds noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Auch in der Königsklasse mussten die Männer von Coach Pep Guardiola lange ums Weiterkommen zittern. Dabei hatte man mit einem Remis gegen Inter sowie souveränen Siegen gegen Bratislava und Sparta Prag eigentlich gut begonnen. Dann stand City nach gerade mal einem Punkt aus den Partien gegen Sporting Lissabon, Feyenoord, Juventus und Paris St. Germain aber vor dem Aus. Erst am letzten Spieltag reichte ein 3:1 im Etihad Stadium gegen Club Brügge für die Playoff-Runde. Daheim in der Königsklasse ist Manchester eine Macht und seit 35 Heimspielen ungeschlagen.

Nach 23 Spieltagen der laufenden La-Liga-Saison steht Real Madrid immer noch auf Platz 1 der Tabelle. Allerdings ist fraglich, wie lange die Königlichen die Verfolger Atletico (1 Punkt Rückstand) und Barca (2 Zähler Rückstand) noch auf Distanz halten können, denn der erfolgsverwöhnte Verein macht aktuell eine Spiel- und Ergebniskrise durch. Im Derbi Madrileno am Wochenende mussten sich die Männer von Coach Carlo Ancelotti mit einem 1:1-Heimremis begnügen. Wieder einmal konnten “Los Blancos” nicht zu Null spielen. In der Offensive erzielt die Mannschaft weniger Tore, als sie bräuchte.

Diese Probleme ziehen sich durch alle Wettbewerbe durch und bestätigen unseren Manchester City Real Madrid Tipp. In der Copa del Rey war Madrid im Achtel- und Viertelfinale nur glücklich gegen Celta Vigo und Leganes weitergekommen, doch gegen große Teams stößt die Mannschaft regelmäßig an ihre Grenzen und kann hier einfach nicht gewinnen. So gab es in dieser Saison schon zwei Niederlagen gegen den FC Barcelona und eine gegen Liverpool. Hoffnung macht immerhin Kylian Mbappe. Der Franzose steht bei 16 Liga-Toren und wird immer mehr zum Fixpunkt der Mannschaft.

Manchester City - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:1 Leyton Orient (A), 1:5 Arsenal (A), 3:1 Brügge (H), 3:1 Chelsea (H), 2:4 Paris St. Germain (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:1 Atletico Madrid (H), 3:2 Leganes (A), 0:1 Espanyol Barcelona (A), 3:0 Stade Brest (A), 3:0 Real Valladolid (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Real Madrid: 3:4 n.E. (H), 3:3 (A), 4:0 (H), 1:1 (A), 1:3 (A)

Für die Manchester City Real Madrid Prognose werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich. Dieses europäische Spitzenspiel wurde in der Königsklasse schon 12 Mal ausgetragen. Beide Vereine treffen ab Dienstag die vierte Spielzeit in Folge aufeinander.

City kassierte insgesamt nur drei Niederlagen (4S, 5U). Auch daheim ist Manchester City gegen die Madrilenen noch ungeschlagen (3S, 3U). Trotzdem schieden die Skyblues in der Champions League gegen keinen anderen Gegner häufiger aus als gegen die Königlichen (3 Mal).

Die Spanier hatten zuletzt vor allem in der Defensive große Probleme. So trauen wir den Hausherren ein paar Treffer zu. Für den Manchester City Real Madrid Tipp “Manchester City Über 1,5 Tore” gibt es bei AdmiralBet eine Quote von 1,80.

Manchester City vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ortega - Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol - Kovacic - Foden, Silva, de Bruyne, Marmoush - Haaland

Ersatzbank Manchester City: S. Carson (Tor), Khusanov, Lewis, Vitor Reis, Grealish, Gündogan, O’Reilly, McAtee, Stones, Savinho, Bernardo

Startelf Real Madrid: Courtois - Vazquez, Tchouameni, Ascensio, Mendy - Valverde, Ceballos - Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr - Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Mestre (Tor), Aguado, Ramon, Vallejo, Arda Güler, Endrick, Garcia, Camavinga, Modric, Brahim Diaz, Raul, Fran Garcia

Bei den Hausherren stehen die Einsätze von Gonzalez, Bobb, Ederson, Ake und Doku noch auf der Kippe. Dafür wird Rodri weiter schmerzlich vermisst.

Bei den Gästen spielen vor allem die Ausfälle in der Defensive eine Rolle für die Manchester City Real Madrid Prognose. Dabei muss Coach Ancelotti ohne Lucas Vazquez, Antonio Rüdiger, David Alaba, Eder Militao und Dani Carvajal auskommen.

Unser Manchester City - Real Madrid Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Einer der beiden europäischen Top-Klubs wird schon vor dem CL-Achtelfinale die Segel streichen müssen. So ein frühes Aus wäre sowohl für City als auch für Real eine Katastrophe. Die Entscheidung darüber wird aber erst im Rückspiel fallen.

Im Hinspiel sehen wir die Hausherren aufgrund ihrer Heimstärke leicht vorne. Zudem dürfte die Offensive der Skyblues die so ersatzgeschwächte Defensive der Königlichen einige Male in Verlegenheit bringen. So rechnen wir mit ein paar Toren und trauen den Citizens mindestens ein Remis zu.