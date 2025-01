Manchester City - Salford Tipp, Prognose, Quoten 11.01.25

Unser Manchester City - Salford Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 11.01.2025 lautet: In einem Duell der extrem großen Gegensätze spricht im Wett Tipp heute alles für einen deutlichen Sieg des Erstligisten.

Für den Viertligisten Salford City ist der Einzug in die diesjährige dritte Runde des FA Cups schon ein großer Erfolg. Dabei hofften die “Ammies” auf ein attraktives Heimlos. Das Losglück war dem Verein westlich von Manchester aber gar nicht hold. Der SCFC muss nämlich am Samstag zum Derby auswärts beim großen Manchester City FC antreten.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Salford auf “Sieg Manchester City HC -2”:

Manchester City vs Salford Quoten Analyse:

Der Blick auf die Manchester City vs Salford Quoten verrät, dass hier natürlich Welten aufeinandertreffen. Mit einem Heimsieg gibt es nicht wirklich etwas zu verdienen. Die Höchstwerte liegen aktuell bei einer Quote von 1,06.

Manchester City vs Salford Prognose: Wie viel Gas gibt der Favorit?

Die Ära von Pep Guardiola bei Manchester City stand bisher immer für viele Siege und Titel, doch seit Ende Oktober 2024 mussten die Skyblues eine historische Krise durchmachen. In 13 Pflichtspielen kamen die Citizens auf gerade mal einen Sieg, bei neun Niederlagen und drei Remis. Lange Zeit fand der Coach keinen Ausweg aus dieser Negativspirale. Nach dem 2:0 in Leicester und 4:1 daheim gegen West Ham ist nun ein leichter Aufwärtstrend beim Meister erkennbar. Flügelstürmer Savinho sprüht vor Spielfreude.

Kevin De Bruyne ist wieder fit genug für die Startelf und Phil Foden kommt mit der Spielmacher-Rolle immer besser klar. Auch Erling Haaland konnte erstmals seit September in zwei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen treffen, doch mit zwei Erfolgen über schwache Gegner sind noch längst nicht alle Probleme gelöst. Der Sechser Rodri wird schmerzlich vermisst. Die Lücken zwischen Mittelfeld und Abwehr sind immer noch zu groß. So ließ City gegen die Hammers 17 Torschüsse zu. Im Winter-Transferfenster soll der Kader verstärkt werden.

Auf dem Papier ist der Salford City FC auch in England eine kleine Nummer. Erst im Sommer 2017 stellte der Verein sein Geschäftsmodell auf Voll-Profitum um. Seit der Saison 2019/20 spielen die “Ammies” in der viertklassigen League Two, doch schon seit gut zehn Jahren gehören die früheren Manchester-United-Profis Phil Neville, Gary Neville, Nicky Butt, Paul Scholes, David Beckham und Ryan Giggs sowie Peter Lim, der Besitzer des spanischen Fußballklubs Valencia, zu den Eigentümern des SCFC. Sportlich konnte sich der Klub aus dem Großraum von Manchester mit Platzierungen zwischen sieben und zehn zunächst ganz gut in der League Two etablieren.

In der vergangenen Saison reichte es in der 24er-Liga aber nur zu einem enttäuschenden 20. Platz. Dafür darf Salford in dieser Spielzeit auf Rang 3 nach 24 Spieltagen auf den Aufstieg in die League One hoffen. Mit 19 Toren hat die Truppe von Coach Karl Robinson die beste Defensive der Liga. In FA-Cup und Ligapokal kamen die “Ammies” bisher noch nie über die dritte Runde hinaus. 2023/24 konnte Salford im League Cup zum Beispiel Leeds United nach Elfmeterschießen bezwingen. Eine Überraschung können wir uns bei unserem Manchester City Salford Tipp aber beim besten Willen nicht vorstellen.