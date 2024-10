Manchester City - Sparta Prag Tipp, Prognose, Quoten

SPORT1 Betting 22.10.2024 • 11:00 Uhr Manchester City - Sparta Prag Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Stellt Man City einen neuen Rekord auf?

Unser Manchester City - Sparta Prag Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 23.10.2024 lautet: Seit 25 Champions-League-Spielen ist Manchester City in der regulärn Spielzeit ungeschlagen. Im Wett Tipp heute siegen die Gastgeber und tragen sich damit in die Geschichtsbücher ein.

In der Manchester City Sparta Prag Prognose gibt es keine zwei Meinungen. Die Citizens werden sich am dritten Spieltag den Sieg holen. Pep Guardiola hat seit 32 Champions-League-Heimspielen keine Niederlage seiner Mannschaft miterleben müssen (28S, 4U).

Zu Gast ist eine mittelmäßige Champions-League-Mannschaft, die aber seit drei Partien in der Königsklasse ungeschlagen ist. In unserem Manchester City Sparta Prag Wett Tipp heute ist ein Tor der Gäste nicht ausgeschlossen, denn wir spielen bei Happybet eine Quote von 1,87 für „Sieg Manchester City & Über 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Sparta Prag auf „Sieg Manchester City & Über 3,5 Tore“:

Manchester City erzielte die zweitmeisten erwartbaren Tore in der Königsklasse (6,1 xG).

Manchester City kassierte zuletzt in 5 von 6 Pflichtspielen mindestens ein Gegentor.

Sparta Prag hat in allen 19 Pflichtspielen mindestens ein Tor erzielt.

Manchester City vs Sparta Prag Quoten Analyse:

Keine Manchester City Sparta Prag Quoten für eine Drei-Weg-Wette erfüllen in dieser Paarung die Voraussetzungen für sinnvolle Value-Wetten. Bei Siegquoten von unter 1,10 ist den Citizens der Sieg eigentlich nicht zu nehmen.

Den Gästen werden bei den Manchester City Sparta Prag Wettquoten überhaupt keine Hoffnungen auf den Sieg gewährt. Ein Erfolg der Rudi erreicht einen Wert von 35,00 und sollte nicht mal mit einer Wette ohne Einzahlung angerührt werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Sparta Prag Prognose: Rekordjagd geht weiter

Pep Guardiola hat Manchester City zu einer absoluten Macht im Weltfußball entwickelt. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2016 gewannen die Himmelblauen unter anderem sechs englische Meisterschaften sowie die Champions League (2022/2023).

Der Fußball, den die Gastgeber spielen, kombiniert mit der individuellen Klasse im Kader, bietet die höchstmöglichen Wahrscheinlichkeiten auf den Sieg im Manchester City vs. Sparta Prag Tipp. Belegt wird diese Aussage mit 2,34 Punkten pro Spiel (484 absolvierte Partien).

Erling Haaland ist die unumstrittene Stoßspitze der Citizens. Seine Torquote ist seit Jahren unglaublich. Allein in der Premier League erzielte der Norweger 73 Tore in 74 Spielen für seinen Verein.

Zu Beginn der neuen Spielzeit dürfen die Anhänger der Hausherren weiterhin ihren Top-Angreifer beim Erledigen seiner Arbeit zuschauen. Acht Liga-Spiele nutzte Haaland bereits für zehn Saisontore.

Manchester City - Sparta Prag Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:1 Wolverhampton (A), 3:2 Fulham (H), 4:0 Slovan Bratislava (A), 1:1 Newcastle (A), 2:1 Watford (H).

Letzte 5 Spiele Sparta Prag: 2:1 Slovan Liberec (H), 1:2 Slavia Prag (A), 1:1 VfB Stuttgart (A), 2:3 Sigma Olomouc (H), 2:0 C. Budejovice (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. Sparta Prag: -

Ein 0:0 zum Auftakt in die neue Champions-League-Saison (vs. Inter) war ein kurzer Dämpfer, mehr aber nicht. Am vergangenen Spieltag stellte Manchester City die eigenen Ansprüche durch einen 4:0-Erfolg gegen Slovan Bratislava wieder unter Beweis.

Die Weiße Weste war für die Guardiola-Elf dennoch etwas Besonderes. Es war die einzige in den letzten sechs Partien.

Sparta Prag überraschte am ersten Spieltag durch einen 3:0-Erfolg gegen RB Salzburg und erhöhte das Punktekonto wenig später mit einem 1:1 gegen Stuttgart auf vier Zähler. Dem tschechischen Vertreter in der Manchester City Sparta Prag Prognose einen Sieg im Etihad Stadium zuzutrauen, wäre zu hoch gegriffen, doch ein Torerfolg ist möglich.

Bis jetzt erzielte die Mannschaft von Lars Friis in allen 19 Pflichtspielen der Saison mindestens ein Tor! 3,6 Erwartbare Tore nach zwei Spielrunden in der Königsklasse sind ebenfalls absolut in Ordnung (14.).

So seht ihr Manchester City - Sparta Prag im TV oder Stream:

23. Oktober 2024, 21 Uhr, Etihad Stadium, Manchester

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Von der aktuellen Serie von drei ungeschlagenen CL-Partien müssen sich die Gäste jedoch aller Voraussicht nach verabschieden. Manchester City ist seit 32 Heimspielen in der Königsklasse ungeschlagen (28S, 4U).

Zudem winkt im Manchester City gegen Sparta Prag Tipp ein neuer Rekord. Ortsunabhängig wurden die Citizens in den letzten 25 CL-Spielen in der regulären Spielzeit nicht mehr geschlagen (17S, 8U). Das nächste Spiel ohne Niederlage wäre einzigartig.

Manchester City vs Sparta Prag: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ederson, Lewis, Stones, Dias, Gvardiol, Kovacic, Savinho, Silva, Gündogan, Doku, Haaland

Ersatzbank Manchester City: Carson, Ortega, Akanji, Ake, Walker, Matheus Nunes, McAtee, O‘Reilly, Grealish, Foden

Startelf Sparta Prag: Vindahl, Zeleny, Panak, Sörensen, Wiesner, Kairinen, Sadilek, Rynes, Tuci, Rrahmani, Krasniqi

Ersatzbank Sparta Prag: Vorel, Ross, Suchomel, Laci, Pavelka, Solbakken, Danek, Birmancevic, Harslin, Pesek, Olatunji

Pep Guardiola sah zuletzt immer wieder kleinere Fehler von seinen Spielern, die in den letzten beiden Pflichtspielen zu insgesamt drei Gegentoren geführt haben.

Das half dabei, die Anzahl der Tore in zwei der drei vorangegangenen Begegnungen auf „Über 3,5 Tore“ anzuheben. Mit einem Bwin Gutschein könnt ihr laut Manchester City vs Sparta Prag Prognose selbstverständlich auch auf eine Quote von 1,83 setzen.

Unser Manchester City - Sparta Prag Tipp: Sieg Manchester City & Über 3,5 Tore

Ein souveräner Sieg der Gastgeber ist eigentlich unausweichlich, auch wenn den Gästen ein Torerfolg möglich ist. Manchester City erzielte in den letzten 25 Champions-League-Spielen 64 Treffer und war eines der bestimmenden Teams in diesem Wettbewerb.