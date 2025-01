Manchester City - West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 04.01.2025

SPORT1 Betting 03.01.2025 • 07:00 Uhr Manchester City - West Ham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Kündigt sich die nächste herbe Pleite für West Ham an?

Unser Manchester City - West Ham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.01.2025 lautet: Ohne ihren besten Spieler bleiben die Gäste im Wett Tipp heute ohne Punkte.

Sein 500. Spiel als Trainer von Manchester City durfte Pep Guardiola mit einem Sieg feiern und damit das Kalenderjahr 2024 zumindest halbwegs versöhnlich abschließen. Zu Beginn des neuen Jahres tendieren wir in der Manchester City West Ham Prognose zum nächsten Erfolgserlebnis.

Im Gegensatz zu den Citizens gingen die Hammers am letzten Spieltag gegen Liverpool (0:5) unter. Es war nicht die erste große Niederlage in dieser Spielzeit und es wird ebenso wenig die letzte gewesen sein. Den Manchester City West Ham Wett Tipp heute geben wir bei Bwin auf eine Quote von 1,77 für “Sieg Manchester City (HC -1)” ab.

Darum tippen wir bei Manchester City vs West Ham auf “Sieg Manchester City (HC -1)”:

West Ham kassierte im Kalenderjahr 2024 die meisten Gegentore in der Premier League (79).

West Ham verlor in dieser Spielzeit 7 Premier-League-Spiele mit mindestens 2 Toren Differenz.

West Ham muss ohne Jarrod Bowen auskommen.

Manchester City vs West Ham Quoten Analyse:

Unter Pep Guardiola haben die Citizens jedes ihrer acht Premier-League-Heimspiele gegen die Hammers gewonnen. Die Manchester City West Ham Wettquoten signalisieren, dass eine Fortsetzung dieser Serie sehr wahrscheinlich ist.

Die Manchester City West Ham Quoten in der LeoVegas App spiegeln auch unser Gefühl zu dieser Paarung wider. Während die Citizens mit einer Siegquote von 1,30 ausgestattet werden, erreichen die Gäste beinahe den zweistelligen Bereich.

Manchester City vs West Ham Prognose: No Bowen, no Party

Jarrod Bowen ist das Aushängeschild der Hammers, der Kapitän der Gäste und aus Sicht von Julen Lopetegui leider für mehrere Wochen verletzt. Der englische Nationalspieler erlitt gegen Liverpool (0:5) eine Fraktur im linken Fuß und kann seine Teamkollegen für einige Zeit nicht unterstützen.

Dabei benötigen die Hammers ihren besten Spieler dringend. Seit seiner Verpflichtung im Januar 2020 hat Bown 65 Tore erzielt. Die letzte Premier-League-Spielzeit beendete er mit 16 Ligatoren und zog mit Paolo Di Canio als bester Torschütze binnen einer Spielzeit gleich.

In dieser Spielzeit hatte der 28-Jährige bei knapp 40 Prozent der Saisontore (5 Tore, 4 Torvorlagen) seine Füße im Spiel und schützte die Hammers mehrfach schon vor einer Pleite.

Doch bereits mit ihrem Kapitän geriet die Lopetegui-Elf bei vielen Begegnungen in Not. Auf das Kalenderjahr 2024 gesehen, kassierte kein Premier-League-Team mehr Gegentore als die Irons (79). Ein Fakt, der unseren Manchester City vs. West Ham Tipp beeinflusst hat.

Manchester City - West Ham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:0 Leicester (A), 1:1 Everton (H), 1:2 Aston Villa (A), 1:2 Manchester United (H), 0:2 Juventus (A).

Letzte 5 Spiele West Ham: 0:5 Liverpool (H), 1:0 Southampton (A), 1:1 Brighton (H), 1:1 Bournemouth (A), 2:1 Wolverhampton (H).

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. West Ham: 3:1 (A), 3:1 (H), 3:1 (A), 3:0 (H), 2:0 (A).

Passend dazu beendeten die Gäste das vergangene Kalenderjahr mit einer herben 0:5-Pleite gegen den aktuellen Tabellenführer aus Liverpool. Es war bereits die siebte PL-Niederlage dieser Saison mit mindestens zwei Toren Unterschied.

Das letzte Duell am dritten Spieltag dieser Saison entschieden die Citizens ziemlich problemlos für sich (3:1). Somit hat der Titelverteidiger in den vier vorangegangenen Aufeinandertreffen mit West Ham je drei Tore erzielt.

Der Manchester City vs. West Ham Tipp würde von “Manchester City über 2,5 Tore” definitiv profitieren. Mit diesem Bwin Bonus in der Quote von 1,85 könnt ihr unserer Meinung nach nicht viel verkehrt machen.

Guardiola gewann mit den Citizens bislang jedes Premier-League-Heimspiel gegen die Hammers (8). Bereits vor der Ankunft des Katalanen waren die Himmelblauen regelmäßig gegen West Ham erfolgreich.

Zu Hause entschied Manchester City zuletzt 14 von 15 Premier-League-Heimspielen gegen die Irons für sich. Ein erneuter Erfolg der Gastgeber sollte gegen die viertschwächste Defensive der Premier League (35 Gegentore) möglich sein.

So seht ihr Manchester City - West Ham im TV oder Stream:

04. Januar 2025, 16 Uhr, Etihad Stadium, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Vor allem, weil die erwartbaren Gegentore der Gäste (34,6 xGA) für ein echtes Problem in der Hammers-Defensive sprechen und ebenfalls die viertmeisten im englischen Oberhaus sind.

Ohne ihren besten Offensivspieler auf dem Feld droht den Londonern ein Spiel ohne eigenen Treffer. Für “West Ham unter 0,5 Tore” gibt es teilweise den 2,50-fachen Gewinn. Ein Versuch mit einer Wette ohne Einzahlung ist durchaus erlaubt.

Manchester City vs West Ham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ortega, Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol, Kovacic, Foden, Silva, De Bruyne, Savinho, Haaland

Ersatzbank Manchester City: Carson, Simpson-Pusey, Walker, Gündogan, McAtee, O’Reilly, Grealish, Doku, Mubama

Startelf West Ham: Areola, Coufal, Mavropanos, Kilman, Wan-Bissaka, Lucas Paqueta, Alvarez, Kudus, Soler, Emerson, Füllkrug

Ersatzbank West Ham: Foderingham, Todibo, Scarles, Cresswell, Irving, Summerville, Luis Guilherme, Ings

Sogar die fehlerbehaftete Abwehrarbeit der Citizens spricht nicht gegen diesen Versuch. West Ham erzielte nur zehn Tore in neun Premier-League-Auswärtsspielen.

Hoffnung auf einen ungefährdeten Heimsieg der Skyblues strahlt der formverbesserte Erling Haaland aus, der am letzten Spieltag gegen Leicester City (2:0) endlich wieder getroffen hat und nun auf 14 Saisontore kommt.

Unser Manchester City - West Ham Tipp: Sieg Manchester City (HC -1)

West Ham ist in dieser Saison regelmäßig von den Top-Teams an die Wand gespielt worden. Gegen Liverpool (0:5) gab es ebenso fünf Gegentore wie gegen Arsenal (2:5). Viel besser waren die Auftritte gegen Chelsea (0:3) und am dritten Spieltag gegen die Citizens (1:3) ebenfalls nicht.