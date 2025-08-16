Manchester United - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 17.08.2025

SPORT1 Betting 16.08.2025 • 18:00 Uhr Manchester United - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Red Devils mit 100. Sieg über die Gunners?

Unser Manchester United - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 17.08.2025 lautet: Der 1. Spieltag der neuen Premier League-Saison hat gleich ein Topspiel im Angebot. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten.

Der erste Sonntag der neuen Premier League-Saison 2025/26 wird gleich mit einem Kracher beendet. In unserer Manchester United Arsenal Prognose treffen zwei der größten Rivalen im englischen Fußball im Old Trafford aufeinander. Die Red Devils sind nach einer historisch schlechten Vorsaison auf Wiedergutmachung aus.

Die Gunners wollen nach drei Vizemeisterschaften in Folge in dieser Spielzeit endlich den Thron in der Premier League besteigen. Wir erwarten ein temporeiches Match mit Chancen auf beiden Seiten. Daher entscheiden wir uns für den Manchester United Arsenal Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,70 bei Betway.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Arsenal auf “Beide Teams treffen”:

Manchester United hat in 16 der letzten 18 Heimspiele gegen die Gunners mindestens ein Tor erzielt.

Arsenal hat in den vergangenen 11 Premier League-Partien immer getroffen.

In 7 der letzten 9 Pflichtspiel-Duelle zwischen diesen beiden Teams gab es Tore auf beiden Seiten.

Manchester United vs Arsenal Quoten Analyse:

Die Londoner werden im Old Trafford als doch klarerer Favorit gehandelt. Die Manchester United Arsenal Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg bewegen sich um 2,00 herum. Zum Vergleich: Ein Tipp auf die Red Devils ist aktuell mit Wettquoten bis 3,70 verbunden.

Bei solchen Werten ist auch die Option “Doppelte Chance 1X” interessant. Die diesbezüglichen Manchester United Arsenal Wettquoten liegen im Schnitt bei 1,80. Gebt ihr euren Tipp bei einem Wettanbieter ohne Steuer ab, könnt ihr noch mehr aus eurem Einsatz rausholen. Wo ihr steuerfrei wetten könnt, erfahrt ihr natürlich bei uns.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Arsenal Prognose: Duell auf Augenhöhe

Neues Jahr, neues Glück - so oder so ähnlich könnte das Motto im Lager der Red Devils lauten. Nach der katastrophalen vergangenen Saison, in der man mit Platz 15 und insgesamt 20 Pflichtspiel-Niederlagen das schlechteste Ergebnis seit 51 Jahren einfuhr, will man in der kommenden Spielzeit wieder oben und im besten Fall um die Meisterschaft mitspielen.

Dafür wurden unter anderem Benjamin Sesko, Matheus Cunha und Bryan Mbeumo ins Old Trafford gelotst. Transferausgaben von insgesamt knapp 230 Millionen Euro stehen genau Null Euro Einnahmen gegenüber. Der einzige nennenswerte Abgang Marcus Rashford wurde verliehen, das heißt, United spart lediglich dessen Gehalt.

Die Vorbereitung begann mit einer blamablen 0:1-Niederlage gegen das ASEAN All Stars-Team, eine Auswahl südostasiatischer Nationalspieler und Spieler regionaler Ligen. Es sollte allerdings die einzige Pleite bleiben. In der Folge gab es drei Siege und drei Remis. Unter anderem gewann Man Utd die Premier League Summer Series gegen die Liga-Konkurrenten West Ham, Bournemouth und Everton.

Ernst wird es aber erst wieder am Sonntag und Auftaktspiele liegen den Red Devils. Zum neunten Mal in Folge dürfen sie dabei das erste Match einer neuen PL-Saison zu Hause bestreiten. Ihr Eröffnungsspiel in der Premier League haben sie öfter gewonnen als jeder andere Klub (22). Umgerechnet 67 % ihrer Auftaktspiele haben sie damit für sich entschieden. Das ist Bestwert in England und mit ein Grund, warum wir den Rekordmeister in unserer Manchester United Arsenal Prognose keinesfalls chancenlos sehen.

Manchester United - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:1, 5:4 i.E. Fiorentina (H), 2:2 Everton (N), 4:1 Bournemouth (N), 2:1 West Ham (N), 0:0 Leeds United (N)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 3:0 Ahtletic Bilbao (H), 2:3 Villarreal (H), 0:1 Tottenham (N), 3:2 Newcastle (N), 1:0 AC Milan (N)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Arsenal: 1:1 (H), 1:1, 5:3 i.E. (A), 0:2 (A), 1:2 (N), 0:1 (H)

Die Gunners wurden in der Vorsaison Zweiter - mal wieder. Zum dritten Mal in Folge mussten sich die Londoner mit der Vizemeisterschaft begnügen. In der kommenden Saison unternehmen sie einen neuen Angriff auf die Spitze und eine bessere Spielzeit für die Meisterschaft kann es eigentlich gar nicht geben. Denn Arsenal bestreitet tatsächlich seine 100. Saison in Folge in der höchsten englischen Spielklasse. Die zweitbeste Marke hält Everton mit “nur” 72 Spielzeiten in Serie in Englands Oberhaus.

Für das Unternehmen Meisterschaft wurden unter anderem Viktor Gyökeres, Martin Zubimendi oder Noni Madueke verpflichtet. Insgesamt haben die Kanoniere knapp 225 Millionen Euro für neue Spieler investiert. Eingenommen haben sie bislang aber nur 8 Millionen Euro durch die Verkäufe von Nuno Tavares und Marquinhos. Zudem verließen Thomas Partey, Kieran Tierney und Jorginho den Verein ablösefrei.

Die Vorbereitung war mit Siegen gegen AC Milan, Newcastle und Bilbao sowie Pleiten gegen Tottenham und Villarreal passabel. Königstransfer Gyökeres konnte im dritten Anlauf, im letzten Match gegen Bilbao, seinen ersten Treffer für seinen neuen Klub erzielen. Er soll auch am Sonntag dafür sorgen, dass eine positive Serie der Gunners weiterhin Bestand hat.

In den letzten drei Spielzeiten konnten sie nämlich ihre Partie vom 1. Spieltag immer für sich entscheiden. Weiter zurückblickend haben die Gäste fünf ihrer letzten sechs Auftaktspiele in eine neue Premier League-Saison gewonnen. Es gibt also auch durchaus einige Argumente für die Londoner. Zumindest ein Tor sollten sie zu unserem Manchester United Arsenal Tipp beisteuern.

So seht ihr Manchester United - Arsenal im TV oder Stream:

17. August 2025, 17:30 Uhr, Old Trafford, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Die Übertragungsrechte für die Premier League liegen auch in der Saison 2025/26 bei Sky. Insofern könnt ihr diese Begegnung nur dort über das lineare TV bzw. im Stream verfolgen. Auch bei WOW, dem Streamingdienst von Sky, wird die Begegnung gezeigt.

Es ist dabei das erst zweite Mal in der Geschichte der Englischen Fußball-Liga, dass die Red Devils am 1. Spieltag zu Hause die Gunners empfangen. Das erste Mal ereignete sich in der Saison 1989/90, als United daheim mit 4:1 gewann. Auch sonst bringt der direkte Vergleich in der Manchester United Arsenal Prognose noch weitere interessante Fakten hervor.

Manchester United vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: Onana - Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Ugarte, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha; Sesko

Ersatzbank Manchester United: Heaton, Dalot, Maguire, Heaven, Mainoo, Casemiro, Mount, Hojlund, Obi

Startelf Arsenal: Raya - Timber, Salba, Gabriel, Calafiori; Saka, Rice, Ödegaard, Zubimendi, Martinelli; Gyökeres

Ersatzbank Arsenal: Kepa, Lewis-Skelly, Kiwior, Merino, Nelso, Nwaneri, Madueke, White, Havertz

So haben die Red Devils nur zwei ihrer letzten 18 Heimduelle mit dem kommenden Gegner verloren (10S, 6U) - eine Tatsache, die den alternativen Manchester United Arsenal Tipp “Doppelte Chance 1X” befeuert. Allerdings holten die Gunners die beiden Auswärtssiege bei ihren letzten fünf Gastspielen im Old Trafford.

Insofern würde sich für die “Doppelte Chance 1X”, aber selbstverständlich auch für viele andere Optionen eine Gratiswette ohne Einzahlung anbieten. Von insgesamt 243 Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben hat United 99 gewonnen (55U, 89N). Nur gegen Aston Villa feierten sie mehr Siege (107). Mit einem Dreier am Sonntag wären sie der erste Klub, der die Gunners 100 Mal schlagen würde.

Unser Manchester United - Arsenal Tipp: “Beide Teams treffen”

Die ewigen Rivalen duellieren sich gleich am 1. Spieltag der neuen Saison. Manchester United steht nach der katastrophalen Vorsaison unter Druck. Ein Dreier zum Auftakt gegen den Vizemeister könnte die Initialzündung für erfolgreiche kommende Wochen bedeuten. Die Heimbilanz gegen die Gunners stimmt und der Abschluss der Vorbereitung war durchaus positiv.

Die Gäste auf der anderen Seite brennen nach drei Vizemeisterschaften in Serie auf den Titel in ihrer Jubiläums-Saison und auch für sie wäre ein Dreier zum Auftakt im Old Trafford mit Blick auf die kommenden Aufgaben viel wert. Letzten Endes herrscht nach unserer Auffassung in diesem Match eine hohe Remis-Gefahr.

Beide Teams haben einige Argumente auf ihrer Seite. Eine Torwette macht für uns dann aber noch den meisten Sinn, was auch daran liegt, dass Arsenal in den letzten elf PL-Auswärtsspielen bei Man United immer getroffen hat, die Red Devils aber eben nur zwei ihrer letzten 18 Heimbegegnungen mit den Kanonieren verloren haben.