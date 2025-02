Manchester United - Leicester Tipp & Prognose 04.02.2025

Unser Manchester United - Leicester Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 04.02.2025 lautet: Auf dem Papier gehen die Red Devils als klarer Favorit ins Rennen, vor allem im Heimspiel. Im Wett Tipp heute erwarten wir aber auf jeden Fall zahlreiche Tore.

Die Magie des FA Cups kehrt zurück und dieses Mal treffen Manchester United und Leicester City in der vierten Runde aufeinander. Am 7. Februar 2025 um 21:00 Uhr wird das legendäre Old Trafford Schauplatz eines weiteren spannenden Duells.