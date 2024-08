Mannheim - Viktoria Köln Tipp, Prognose, Quoten 10.8.2024

SPORT1 Betting 08.08.2024 • 23:00 Uhr Mannheim - Viktoria Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Wer holt sich die ersten Punkte der Saison?

Unser Mannheim - Viktoria Köln Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 10.08.2024 lautet: Beide Teams haben am 1. Spieltag verloren. In unserem Wett Tipp heute trauen wir den Gastgebern den Sieg eher zu, erwarten gleichzeitig aber nicht allzu viele Tore.

Mit Waldhof Mannheim und Viktoria Köln treffen am zweiten Spieltag der neuen Drittliga-Saison zwei Teams aufeinander, die beide ihren Saisonauftakt verpatzt haben. Im direkten Duell wollen beide Teams in der Mannheim Viktoria Köln Prognose nun die ersten Punkte aufs Konto ziehen, vor allem aber einen Fehlstart mit zwei Pleiten in Folge vermeiden.

Wir bauen auf den Heimvorteil des SVW, erwarten aber gleichzeitig auch nicht die Masse an Toren. Aus diesem Grund entscheiden wir uns für den Mannheim Viktoria Köln Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Mannheim vs Viktoria Köln auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Mannheim ist seit 4 direkten Aufeinandertreffen mit Viktoria Köln ungeschlagen.

Beide Teams erzielten am 1. Spieltag nur je einen Treffer.

In der vergangenen Saison endeten beide Duelle mit einem Remis.

Mannheim vs Viktoria Köln Quoten Analyse:

Die Wettanbieter haben am Ausgang der Partie wenig Zweifel und gehen davon aus, dass der SV Waldhof hier die drei Punkte zu Hause behält. Die Mannheim Viktoria Köln Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen im Schnitt bei 1,58. Wer sich für einen Tipp auf einen Auswärtssieg entscheidet, wird dagegen mit Mannheim viktoria Köln Wettquoten bis 4,50 belohnt.

Selbst die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Quoten über 2,00 ab. Bei CrazyBuzzer zum Beispiel gibt es für diesen Mannheim Viktoria Köln Tipp eine Quote von 2,09, die ihr euch auch ganz bequem über die CrazyBuzzer App sichern könnt. Ein Unentschieden ist für uns jedenfalls kein unwahrscheinliches Ergebnis.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mannheim vs Viktoria Köln Prognose: Heimvorteil spricht eher für SVW

Es war ein gebrauchter 1. Spieltag für den SV Waldhof Mannheim. In Ingolstadt verlor der Klub mit 1:2, vergab dabei einen Elfmeter und kassierte 15 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit in Gestalt von Niklas Hoffmann noch eine Gelb-Rote Karte. Auswärts hatte der SVW allerdings schon in der vergangenen Saison nicht seine Stärken.

Die lagen eher in den Auftritten im heimischen Carl-Benz-Stadion, selbst wenn die Waldhof-Buben auch dort nicht unbedingt Angst und Schrecken verbreiteten. Die 8-5-6-Heimbilanz war allerdings um einiges besser als die 3-5-11-Auswärtsbilanz, aufgrund derer man das viertschwächste Auswärtsteam war.

Vor allem an die letzten Auftritte auf heimischem Rasen denkt man in Mannheim gerne zurück. Denn von den letzten fünf Heimspielen der vergangenen Drittliga-Saison hatte der SVW vier gewonnen und damit allein in diesen fünf Heimpartien die Hälfte aller Heimsiege geholt.

Bei drei dieser vier Heim-Dreier schossen die Mannheimer auch mindestens drei Tore. Mit im Schnitt 2,9 Toren pro Partie waren ihre Spiele aus der vergangenen Saison im Drittliga-Vergleich aber nur mittelmäßig torreich. Auch deswegen erwarten wir bei unserer Mannheim Viktoria Köln Prognose nicht allzu viele Treffer.

Mannheim - Viktoria Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mannheim: 1:2 Ingolstadt (A), 2:0 Molenbeek (H), 1:4 Hoffenheim II (A), 5:2 VfR Mannheim (A), 1:1 Ujpest Budapest (N)

Letzte 5 Spiele Viktoria Köln: 1:2 Dynamo Dresden (H), 1:1 Elversberg (A), 3:3 1. FC Köln (H), 1:0 Bergisch Gladbach (H), 0:0 Eupen (H)

Letzte 5 Spiele Mannheim vs Viktoria Köln: 2:2 (A), 1:1 (H), 4:1 (A), 3:1 (H), 0:1 (H)

Wie der Gegner, so haben auch die Gäste von Viktoria Köln am ersten Spieltag der neuen Saison nur einmal getroffen und schließlich ihr Heimspiel gegen Dynamo Dresden mit 1:2 verloren. Damit setzt sich der Trend zum Abschluss der vergangenen Spielzeit zunächst einmal fort.

Da waren die Kölner zum Ende hin viermal in Folge ohne Sieg geblieben und hatten drei dieser Partien verloren. Auswärts hatte es vier Pleiten in den letzten fünf Begegnungen auf des Gegners Platz gegeben, so dass wir auch deshalb bei unserem Mannheim Viktoria Köln Tipp eher zu den Gastgebern tendieren.

Insgesamt kam die Viktoria auf eine nur äußerst mäßige 4-5-10-Auswärtsbilanz bei 26:32 Toren. Auch von den letzten vier direkten Duellen mit Mannheim hat sie keines gewonnen, auch wenn die beiden Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison jeweils mit einem Remis zu Ende gegangen sind.

Mannheim vs. Viktoria Köln Quoten auf das dritte Unentschieden in Folge zwischen beiden Teams pendeln sich bei Werten um 4,00 ein. Bei Merkur Bets erhaltet ihr mit einer 4,10 eine der Höchstquoten. Falls ihr diesen Anbieter noch nicht kennt oder dort noch kein Konto habt, werft vorher unbedingt noch einen Blick auf den Merkur Bets Wettbonus.

Unser Mannheim - Viktoria Köln Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“

Es gibt einige Argumente, die für einen Sieg der Gastgeber sprechen. Da wären unter anderem die letzten starken Heim-Ergebnisse in der vergangenen Saison oder auch die Tatsache, dass der SVW keines der letzten vier direkten Duelle verloren hat. Dennoch halten wir eine Absicherung in Form der „Doppelten Chance“ für angebracht, die wir dann allerdings mit einer weiteren Wette aufwerten müssen.

Da wir im direkten Aufeinandertreffen am zweiten Spieltag nicht die Vielzahl an Toren erwarten, halten wir eine Kombi mit einer Torwette für angebracht.