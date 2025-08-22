Marseille - FC Paris Tipp, Prognose & Quoten | 23.08.2025

SPORT1 Betting 22.08.2025 • 18:00 Uhr Marseille - FC Paris Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Verhilft Trapp seinem neuen Klub zu den ersten Punkten?

Unser Marseille - FC Paris Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 23.08.2025 lautet: Zum Auftakt sind beide Klubs punkt- und torlos geblieben. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass sich das am 2. Spieltag zumindest in Sachen Toren ändert.

Am Samstag treffen im Rahmen des 2. Spieltags der Ligue 1 zwei Teams aufeinander, die beide ihr Auftaktspiel nicht nur mit jeweils 0:1 verloren, sondern in den letzten Tagen auch mit ein paar Personalien Schlagzeilen geschrieben haben. In unserer Marseille FC Paris Prognose werfen wir einen genaueren Blick auf eben diese beiden Mannschaften.

Am 1. Spieltag litten beide Klubs noch unter Ladehemmung und konnten trotz vieler Chancen keinen Treffer erzielen. Wir denken, dass sich das nun im direkten Duell ändert und entscheiden uns für den Marseille FC Paris Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,90 bei Betano.

Darum tippen wir bei Marseille vs FC Paris auf “Beide Teams treffen”:

Marseille kam am 1. Spieltag auf 24 Abschlüsse und Expected Goals von 1,79.

Der FC Paris kam zum Auftakt auf 17 Abschlüsse und einen xG-Wert von 0,92

OM kassierte in jedem der letzten 11 Ligue 1-Spiele mindestens ein Gegentor.

Marseille vs FC Paris Quoten Analyse:

Die Gastgeber werden diese Partie gewinnen - zumindest, wenn es nach den Marseille FC Paris Wettquoten der Buchmacher geht. Für einen Tipp auf Olympique erhält man nämlich Höchstquoten von gerade einmal 1,40. Wer auf die Gäste aus der Hauptstadt setzt, darf aktuell mit Quoten bis 8,20 rechnen.

Bei solch hohen Werten für die Hauptstädter ist auch der Tipp “Doppelte Chance X2” immer noch sehr interessant. Die diesbezüglichen Marseille FC Paris Quoten liegen im Schnitt bei 3,00. Diese Wettoption wäre eine interessante Alternative für eine Freiwette ohne Einzahlung. Denn im Lager von OM brodelt es aktuell.

Marseille vs FC Paris Prognose: Gäste werden unterschätzt

Die Vorsaison hatte Marseille mit 13 Punkten an den letzten fünf Spieltagen (4S, 1U) beendet, die mitverantwortlich dafür waren, dass sich der Klub die Vizemeisterschaft in der Ligue 1 gesichert und direkt für die Champions League qualifiziert hat. Der starke Lauf aus dem Schlussspurt der letzten Spielzeit konnte zu Beginn dieser aber nicht fortgesetzt werden.

Zum Auftakt unterlag OM am vergangenen Wochenende bei Stade Rennes mit 0:1. Es war in mehrfacher Hinsicht ein gebrauchter bis katastrophaler Tag. Nach gut einer halben Stunde gab es einen Platzverweis für den Gegner. Über eine Stunde agierte Marseille damit in Überzahl.

Trotzdem gelang dem Vizemeister trotz am Ende 24:12 Schüssen und Expected Goals von 1,79:1,39 kein eigener Treffer. Zu allem Überfluss ging die Partie dann auch noch mit 0:1 durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit verloren. Und als wäre das nicht schon genug, gab es im Anschluss noch eine Schlägerei in der Kabine.

Die beiden Hauptprotagonisten Adrien Rabiot und Jonathan Rowe wurden unmittelbar danach suspendiert und werden mittlerweile vom Verein zum Verkauf angeboten. Ein erfolgreicher und vor allem ruhiger Saisonstart sieht jedenfalls anders aus und unabhängig von den ohnehin niedrigen Quoten würden wir vom Marseille FC Paris Tipp auf OM abraten.

Marseille - FC Paris Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Marseille: 0:1 Stade Rennes (A), 3:1 Aston Villa (H), 1:1 FC Sevilla (H), 1:1 Valencia (N), 2:0 Girona (H)

Letzte 5 Spiele FC Paris: 0:1 Angers (A), 3:2 Nantes (A), 1:1 Le Havre (H), 3:1 Sion (A), 3:0 Saint-Etienne (A)

Letzte 5 Spiele Marseille vs. FC Paris: 1:1 (H), 1:2 (A), 3:0 (H), 1:0 (A), 0:0 (H)

Auch der Saisonauftakt der Gäste ging in die Hose. Wie der Gegner, so verloren auch sie mit dem knappsten aller Ergebnisse bei Angers (0:1) und wie Olympique spielten auch die Pariser in Überzahl, wenn auch nur etwas mehr als eine halbe Stunde. Am Ende brachten aber auch sie keinen ihrer insgesamt 17 Abschlüsse im gegnerischen Kasten unter.

Damit verloren sie mal wieder ein Ligaspiel, nachdem sie die vergangene Saison in der Ligue 2 mit sieben ungeschlagenen Partien in Folge (5S, 2U) beendet hatten. Die Vorbereitung ließ mit drei Siegen bei je einem Remis bzw. einer Niederlage durchaus aufhorchen. Allerdings musste man zum Auftakt auswärts ran und da war der Klub schon in der Vorsaison nicht so erfolgreich wie zu Hause.

Zwar kamen die Pariser in der vergangenen Spielzeit auf eine 8-4-5-Auswärtsbilanz bei 21:17 Toren, die am Ende für Platz 2 in der Auswärtstabelle reichte. Allerdings ist das nicht zu vergleichen mit der 13-2-2-Heimbilanz bei 34:16 Toren. Mit insgesamt 55 Treffern stellte der Klub trotz Rang 2 in der Endabrechnung nur die viertbeste Offensive.

Auf der anderen Seite stellte der Klub mit nur 33 Gegentoren die zweitbeste Defensive. Für noch mehr Stabilität wurde in dieser Woche Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Er soll mit seiner Erfahrung dem Klub in seiner ersten Ligue 1-Saison nach 46 Jahren weiterhelfen. Obwohl der Aufsteiger am Samstag beim Vizemeister ran muss, sehen wir ihn in unserer Marseille FC Paris Prognose keinesfalls chancenlos.

Der direkte Vergleich hat auf unsere Marseille FC Paris Prognose keine Auswirkungen. Denn das letzte Aufeinandertreffen datiert vom 10. Dezember 1978. Damals trennten sich die beiden im Velodrome 1:1. Das Hinspiel in der französischen Hauptstadt hatten die Pariser mit 2:1 für sich entschieden. Für OM war das die bislang einzige Pleite in acht direkten Aufeinandertreffen (5S, 2U).

Marseille vs FC Paris: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Marseille: Rulli - Weah, Egan-Riley, Balerdi, Murillo; Kondogbia, Hojbjerg, Gomes; Aubameyang, Gouiri, Greenwood

Ersatzbank Marseille: De Lange, Cornelius, Bakola, Harit, Vaz, Nadir, Garcia, Medina, Lirola

Startelf FC Paris: Trapp - Chergui, Mbow, Kolodziejczak, Sangui; Kebbal Doucet, M. Lopez, Simon; Krasso, Hamel

Ersatzbank FC Paris: Nkambadio, Cafaro, Dicko, Kore, Gory, Marchetti, Ollila, Camara, J. Lopez

Dass wir in unserem Marseille FC Paris Tipp auch ein Tor der Gäste erwarten, liegt nicht zuletzt daran, dass Olympique in den saisonübergreifend letzten elf Partien in der Ligue 1 immer mindestens ein Gegentor kassiert hat.

In der Vorsaison endeten acht der letzten neun Partien mit Beteiligung von OM mit Treffern auf beiden Seiten.

Unser Marseille - FC Paris Tipp: “Beide Teams treffen”

In ihren jeweiligen Auftaktspielen hatten die beiden Klubs offensichtlich zu wenig Zielwasser getrunken. Chancen für Tore waren jedenfalls genug vorhanden, doch bei OM erreichten nur zwei der 24 Abschlüsse überhaupt den gegnerischen Kasten. Der Vizemeister ist nach der Niederlage am 1. Spieltag nun zu Hause gefordert und traf in der Vorsaison in jedem seiner letzten vier Heimspiele mindestens dreifach.

Nach den Querelen rund um Rabiot und Rowe, die alles andere als ein ruhiges Arbeiten ermöglichen und die auch nicht spurlos an den anderen Spielern vorbeigegangen sein dürften, sehen wir bei den Gästen aber durchaus Chancen auf eine Überraschung. Zumindest ein Treffer sollte ihnen gelingen.