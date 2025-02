Monaco - Benfica Lissabon Tipp, Prognose, Quoten 12.02.25

SPORT1 Betting 11.02.2025 • 11:00 Uhr Monaco - Benfica Lissabon Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer verschafft sich einen Vorteil?

Unser Monaco - Benfica Lissabon Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 12.02.2025 lautet: Ein spannendes Duell bahnt sich zwischen Monaco und den Portugiesen an. Im Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass die Gäste nicht als Verlierer vom Feld schleichen.

Die Champions League ist zurück mit einem packenden Aufeinandertreffen zwischen AS Monaco und Benfica. Am 12. Februar 2025 um 21:00 Uhr treffen diese beiden Kontrahenten im Stade Louis II in Monaco aufeinander.

Mit nur einer Weißen Weste in den letzten fünf Pflichtspielen für beide Teams und einer durchschnittlichen Torquote von 1,6 bzw. 2 Toren pro CL-Spiel, verspricht dieses Duell spannend zu werden. Zudem hat Monaco in 100 Prozent der CLHeimspiele in dieser Saison ein Tor erzielt. Unsere Vorhersage: Benfica könnte mit einem Sieg oder einem Unentschieden davonkommen.

Daher lautet unser Monaco Benfica Lissabon Wett Tipp heute: “Doppelte Chance X2” zu einer Quote von 1,50 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Monaco vs Benfica Lissabon auf “Doppelte Chance X2”:

Benfica hat die letzten 3 Pflichtspiele alle gewonnen und ist für den Monaco vs Benfica Lissabon Tipp in Form.

Monaco hat in 100 Prozent der CL-Heimspiele getroffen, aber ihre Defensive ist anfällig.

Benfica hat in dieser Saison durchschnittlich 2,0 Tore pro CL-Spiel erzielt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monaco vs Benfica Lissabon Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp basiert auf der Analyse der letzten Spiele und der aktuellen Form beider Teams. Benfica hat in den letzten fünf Pflichtspielen eine beeindruckende Offensivleistung gezeigt und dabei durchschnittlich 2,60 Tore pro Spiel erzielt. Monaco hingegen hat ebenfalls eine starke Offensive, aber Benfica scheint in besserer Form zu sein. Die Wettanbieter, die alle auch Sportwetten Apps im Angebot haben, bestätigen uns nicht komplett und weisen den Hausherren mit Monaco Benfica Lissabon Quoten von 2,37 die knappe Favoritenrolle zu.

Kommt es im ersten von zwei Aufeinandertreffen in den Playoffs zur K.o.-Runde zu einem Unentschieden, dann winken Quoten in Höhe von 3,50 bei den Wettanbietern ohne Steuer . Setzt sich das Auswärtsteam durch, dann werdet ihr mit Monaco vs. Benfica Lissabon Wettquoten von 2,90 belohnt.

Monaco - Benfica Lissabon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monaco: 1:4 PSG (A), 4:2 Auxerre (H), 0:3 Inter Mailand (A), 3:2 Rennes (H), 1:0 Aston Villa (H).

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon: 3:2 Moreirense (H), 3:2 Estrela Amadora (A), 2:0 Juventus (A), 1:3 Casa Pia (A), 4:5 Barcelona (H).

Letzte Spiele Monaco vs. Benfica Lissabon: 2:3 (H), 0:1 (A), 0:0 (H).

Unser Monaco - Benfica Lissabon Tipp: Doppelte Chance X2

Laut Monaco gegen Benfica Lissabon Prognose gehen wir davon aus, dass die Portugiesen nicht mit leeren Händen die Heimfahrt antreten und zumindest nicht verlieren.