Montenegro - Gibraltar Tipp, Prognose & Quoten 22.03.2025

SPORT1 Betting 21.03.2025 • 09:00 Uhr Montenegro - Gibraltar Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Verhindert Gibraltar erstmals eine Niederlage?

Unser Montenegro - Gibraltar Sportwetten Tipp zum WM Qualifikationsspiel am 22.03.2025 lautet: Die Gäste arbeiten im Wett Tipp heute mit großer Leidenschaft an einer engen Partie mit wenigen Treffern.

Die Qualifikation für die kommende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko beginnt in Europa an diesem Wochenende. Zu den Begegnungen des ersten Spieltags zählen auch die beiden Mannschaften unserer Montenegro Gibraltar Prognose.

Der Favorit dieser Paarung ist schnell gefunden. Peilt Montenegro die direkte Qualifikation für die WM 2026 an, gehört ein Sieg gegen den Fußball-Zwerg Gibraltar zum absoluten Pflichtprogramm. In unserem Montenegro Gibraltar Wett Tipp heute tun sich die Gastgeber allerdings schwer und brauchen etwas Zeit, um in die Gänge zu kommen. Bei NEO.bet greifen wir deshalb zu einer Quote von 1,76 für “Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Montenegro vs Gibraltar auf “Unter 3,5 Tore”:

Gibraltar hat in 8 der letzten 10 Länderspiele maximal 2 Gegentreffer kassiert.

Montenegro ging torlos aus 3 der 4 vorangegangenen Länderspiele heraus.

Gibraltar hat in 15 der letzten 20 Länderspiele kein Tor erzielt.

Montenegro vs Gibraltar Quoten Analyse:

Lange Gedankenspiele zu den Montenegro Gibraltar Quoten für eine klassische Drei-Weg-Wette könnt ihr euch sparen. Die Gastgeber bleiben mit Siegquoten von circa 1,07 in einem überschaubaren Bereich.

Im anderen Extrem liegen die Montenegro Gibraltar Wettquoten für einen Erfolg der Gäste. Bisher haben “Los Llonis” weder in der WM-Qualifikation (20 Niederlagen) noch in der EM-Qualifikation (26 Niederlagen) auch nur einen Punkt geholt. In den Sportwetten Apps stoßt ihr deshalb auf Siegquoten von knapp 40,00.

Montenegro vs Gibraltar Prognose: Jung und ungeschlagen

Scott Wiseman hat die Nationalmannschaft Gibraltars im März interimsweise übernommen. Der 39-Jährige arbeitet seit der Saison 2023/24 für den Verband und leitet die Geschicke der Frauen-Nationalmannschaft.

Echte Chancen auf eine Qualifikation für die anstehende Weltmeisterschaft haben die Gäste nicht. Für sie geht es stattdessen darum, weiterhin gute Arbeit zu leisten und vielleicht den ersten Punkt in einer WM-Qualifikation zu sammeln. Ausgeschlossen ist das im Montenegro Gibraltar Tipp zumindest nicht.

Vielleicht lässt sich der eine oder andere sogar dazu verleiten, eine Wette ohne Einzahlung für eine “Doppelte Chance X2” zu verwenden. Schließlich ist Gibraltar seit sieben Länderspielen ungeschlagen!

Für eure Montenegro vs Gibraltar Prognose dürft ihr aber keineswegs das Niveau der Konkurrenten dieser Begegnungen außen vor lassen. Auf dem Spielplan standen vor allem Duelle mit Nationen wie San Marino oder Liechtenstein, die ebenfalls nicht zu den Riesen im internationalen Fußball zählen.

Montenegro - Gibraltar Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Montenegro: 3:1 Türkei (H), 0:2 Island (H), 0:1 Wales (A), 0:1 Türkei (A), 1:2 Wales (H).

Letzte 5 Spiele Gibraltar: 1:1 Moldawien (H), 1:1 San Marino (A), 0:0 Liechtenstein (A), 1:0 San Marino (H), 2:2 Liechtenstein (H).

Letzte Spiele Montenegro vs. Gibraltar: 3:0 (A), 4:1 (H).

Unterschätzen sollten die Gastgeber den 196. der FIFA-Weltrangliste aber tatsächlich nicht. Die Auswahlspieler Gibraltars haben in acht ihrer letzten zehn Länderspiele maximal zwei Gegentreffer erlaubt.

Unter den Gegnern dieser Paarungen befanden sich mit Wales (0:0) und Schottland (0:2) durchaus Nationen, die das Niveau von Montenegro erreichen. Es sind Resultate wie diese, aus denen wir den Mut für unseren Montenegro vs. Gibraltar Tipp schöpfen.

Zusätzlich haben die Gastgeber in den vergangenen Monaten ebenfalls nur selten auf der internationalen Bühne überzeugt. Klar, der jüngste 3:1-Erfolg gegen die Türkei war viel wert, doch davor hatte das Team von Robert Prosinecki sieben Länderspiele in Folge verloren.

Im Gegensatz zu Gibraltar unterlagen die Sokoli in diesem Zeitraum sogar zwei Mal gegen Wales (1:2, 0:1). Trotzdem wollen wir den Hausherren aber nicht die Favoritenrolle in der Montenegro gegen Gibraltar Prognose absprechen.

Die Qualifikation zur WM in Katar verbrachten die beiden Kontrahenten ebenfalls in einer Gruppe. Montenegro setzte sich in beiden Aufeinandertreffen relativ souverän durch (3:0, 4:1).

So seht ihr Montenegro - Gibraltar im TV oder Stream:

22. März 2025, 18 Uhr, City Stadium Niksic, Podgorica

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wir vermuten jedoch, dass sich die Prosinecki-Elf gegen hart arbeitende Gäste im letzten Drittel schwer tun wird. Vor dem jüngsten 3:1-Erfolg gegen die Türkei ist der 73. der FIFA-Weltrangliste in drei aufeinanderfolgenden Länderspielen ohne eigenen Treffer vom Feld gelaufen.

Zusätzlich raten wir zu einem Blick auf die letzten Resultate des Underdogs. Neun der zehn vorangegangenen Länderspiele von Gibraltar haben weniger als 2,5 Treffer enthalten.

Montenegro vs Gibraltar: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Montenegro: Nikic - Vujacic, Sipcic, Tuci, Marko Vukcevic, Loncar, Milan Vukotic, Jankovic, Gasevic, Jovetic, Krstovic

Ersatzbank Montenegro: Mijatovic, Rubezic, Radunovic, Andrija Vukcevic, Gjelaj, Marusic, Ilija Vukotic, Bakic, Kuc, Brnovic, Jovovic, Camaj, Radulovic, Vusurovic, Osmajic, Mugos

Startelf Gibraltar: Banda - Ronan, Lopes, Annesley, Britto, Pozo, Bent, Torrilla, Walker, De Barr, Scanlon

Ersatzbank Gibraltar: Lopez, Hankins, Carrington, Mauro, Ronan, Sergeant, McClafferty, Bent, Hartman, Valarino, Livingstone, El Hmidi, Jessop, Richards

Einer der spannendsten Spieler im Kader der Wiseman-Auswahl ist James Scanlon. Der Linksaußen spielt aktuell in der U18 von Manchester United und hat dort 13 Tore in 13 Spielen erzielt.

Nikola Krstovic ist der “Player to watch” im Aufgebot der Sokoli. Gegen die türkische Nationalmannschaft erzielte der 24-Jährige alle drei Treffer (3:1). Zudem reist er mit Rückenwind an. In seinen beiden vorangegangenen Liga-Spielen mit Lecce erzielte der Stürmer insgesamt drei Treffer.

Unser Montenegro - Gibraltar Tipp: Unter 3,5 Tore

Wir erwarten keinen überraschenden Erfolg der Gäste, aber eine leidenschaftlich verteidigende Mannschaft, die Montenegro bis tief in die zweite Hälfte ärgern kann und eine enge Begegnung forciert.