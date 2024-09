Newcastle - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten 28.09.

SPORT1 Betting 26.09.2024 • 23:00 Uhr Newcastle - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Stolpern die Citizens beim Lieblingsgegner?

Unser Newcastle - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 28.09.2024 lautet: Die Magpies waren in der Vergangenheit nur sehr selten eine Hürde für die Skyblues. Auch im Wett Tipp heute dürften die Gäste als Sieger vom Feld gehen.

Der Begriff „Lieblingsgegner“ wird im Fußball und auch im Bereich Sportwetten gerne und schnell verwendet. In unserer Newcastle Manchester City Prognose werden wir diesen Begriff aber mehr als zurecht nutzen. Denn die Magpies sahen gegen die Citizens in den vergangenen Jahren so gut wie nie Land.

Wir gehen nicht davon aus, dass sich daran im kommenden Duell etwas ändert. Wir erwarten einen neuerlichen Erfolg des amtierenden englischen Champions und entscheiden uns für den Newcastle Manchester City Wett Tipp heute „Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Newcastle vs Manchester City auf „Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore“:

Von den letzten 33 Premier-League-Duellen hat Man City 27 gewonnen (5U, 1N).

In 9 der letzten 10 Aufeinandertreffen in der PL trafen die Skyblues mindestens doppelt.

Die Citizens haben keines der bisherigen 8 Pflichtspiele in dieser Saison verloren (6S, 2U).

Newcastle vs Manchester City Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen sich die Buchmacher in diesem Duell auf die Seite der Gäste. Die Newcastle Manchester City Quoten für Wetten auf einen Sieg des Favoriten liegen im Schnitt bei 1,60. Wer hier auf einen Erfolg des Außenseiters setzt, der wird aktuell mit Quoten bis 5,25 belohnt.

Einen Treffer trauen die Bookies den Gastgebern aber zu. Das wird an Newcastle Manchester City Wettquoten von höchstens 1,57 für „Beide Teams treffen“ deutlich. Eure Tipps könnt ihr mittlerweile auch ganz bequem mobil und von unterwegs platzieren. Nähere Infos hierzu erhaltet ihr in unserem Sportwetten App Vergleich.

Newcastle vs Manchester City Prognose: Citizens dominieren die Partie

Sie kam zum wohl unglücklichsten Zeitpunkt: Am vergangenen Wochenende kassierte Newcastle die erste Pflichtspiel-Pleite dieser Saison. Bei Fulham verloren die Magpies mit 1:3. Von den ersten fünf Pflichtspielen dieser Spielzeit hatten sie noch vier für sich entscheiden können (1U).

Immerhin gelang den Elstern mal wieder ein eigener Treffer. Saisonübergreifend haben sie in jedem ihrer letzten elf Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielen können. Entsprechend ließe sich auch über den Newcastle Manchester City Tipp „Sieg Manchester City & Beide Teams treffen“ nachdenken.

Bei Merkur Bets zum Beispiel wird man für diese Kombi mit einer Quote von 2,73 belohnt. Mehr Infos zu diesem Bookie erhaltet ihr dabei in unserer Merkur Bets Bewertung. Zuhause haben die Magpies zuletzt am 13. Januar 2024 ein Premier-League-Spiel verloren. Der Gegner damals hieß - na klar - Manchester City.

Seit der damaligen 2:3-Heimpleite, bei der Newcastle zwischenzeitlich mit 2:1 führte und bei der City das Siegtor in der Nachspielzeit erzielte, blieben die Elstern in zehn aufeinanderfolgenden Premier-League-Heimspielen ungeschlagen (6S, 4U). In dieser Spielzeit haben sie die beiden bisherigen Heimpartien für sich entschieden.

Newcastle - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Newcastle: 1:3 Fulham (A), 2:1 Wolverhampton (A), 2:1 Tottenham (H), 1:1, 4:3 i.E. Nottingham (A), 1:1 Bournemouth (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:1 Watford (H), 2:2 Arsenal (H), 0:0 Inter Mailand (H), 2:1 Brentford (H), 3:1 West Ham (A)

Letzte 5 Spiele Newcastle vs Manchester City: 0:2 (A), 2:3 (H), 1:0 (H), 0:1 (A), 0:2 (A)

Man City blieb dank des Treffers von John Stones in der achten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 im Heimspiel gegen Arsenal auch im saisonübergreifend 28. PL-Spiel in Folge ungeschlagen (23S, 5U). Allein 24 dieser Partien datieren aus diesem Kalenderjahr. Nur noch zwei Spiele fehlen den Citizens zur Einstellung des diesbezüglichen Rekords von Chelsea.

Die Blues waren im Jahr 2008 in den ersten 26 Premier-League-Spielen eines Kalenderjahres ungeschlagen geblieben. Das Remis im Top-Spiel gegen die Gunners folgte auf das magere torlose Remis in der Champions League gegen Inter Mailand, bei dem Man City einige gute Chancen auf einen Sieg liegen ließ.

Unter der Woche konnten die Skyblues dann mal wieder gewinnen, allerdings war der 2:1-Erfolg gegen Zweitligist Watford im EFL-Cup auch nicht mehr als ein unspektakulärer Pflichtsieg. Nach vier Heimspielen in Folge muss das Team von Trainer Pep Guardiola am Samstag in der Newcastle Manchester City Prognose mal wieder auswärts ran.

Dass der englische Meister auch im St. James‘ Park etwas mitnimmt, ist äußerst wahrscheinlich. In der Geschichte der Premier League holten die Citizens gegen keinen anderen Gegner mehr Siege (31), mehr Auswärtssiege (12) und schossen mehr Tore (101) als gegen die Magpies - Lieblingsgegner eben.

So seht ihr Newcastle - Manchester City im TV oder Stream:

28. September 2024, 13:30 Uhr, St. James‘ Park, Newcastle

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Wenn ihr euren Newcastle Manchester City Tipp live mitverfolgen wollt, dann kommt ihr normalerweise nicht über ein Abo bei Sky herum. Alternativ hilft aber auch ein Abo bei WOW, das die Partien der Premier League ebenfalls streamt.

Die Elstern haben nur eines der letzten 33 direkten Duelle mit Man City in der Premier League gewonnen (5U, 27N). Dieser letzte Erfolg datiert aus dem Januar 2019 und liegt mithin über fünfeinhalb Jahre zurück.

Newcastle vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Kelly; Willock, Guimaraes, Joelinton; Gordon, Isak, Barnes

Ersatzbank Newcastle: Dubravka, Hall, Almiron, Krafth, Longstaff, Livramento, Osula, Tonali, Murphy

Startelf Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Gündogan, Savinho, Silva, Doku; Haaland

Ersatzbank Manchester City: Ortega, Carson, Lewis, Matheus Nunes, McAtee, Stones, Grealish, Foden

Es ist gut möglich, dass die Gäste hier mindestens zwei Tore für einen Sieg benötigen werden. Denn die Magpies haben in ihren letzten 21 Premier-League-Heimspielen immer getroffen. Kein anderes Team in der PL kann eine längere diesbezügliche Serie vorweisen.

Bei den Skyblues soll dabei mal wieder Erling Haaland für Tore sorgen. Der Norweger steht nach fünf Spieltagen bereits bei zehn Treffern. Noch nie traf ein Spieler in einer PL-Saison so früh zweistellig. Auch in unserer Newcastle Manchester City Prognose trauen wir dem Wikinger einen Treffer zu.

Unser Newcastle - Manchester City Tipp: „Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore“

Der Begriff „Lieblingsgegner“ passt! Allein von den letzten neun direkten Duellen in der Premier League gingen acht an die Skyblues (1U). In neun der letzten zehn Aufeinandertreffen in der PL schenkten die Citizens den Magpies mindestens zwei Tore ein. Wir haben keine Zweifel daran, dass der englische Meister sich auch am Samstag durchsetzt und wir einige Tore zu sehen bekommen werden.