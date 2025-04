Newcastle - Manchester United Tipp & Prognose 13.04.2025

Darum tippen wir bei Newcastle vs Manchester United auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Newcastle vs Manchester United Quoten Analyse:

Newcastle vs Manchester United Prognose: Unglückliche Vorstellungen

In unserem Newcastle vs. Manchester United Tipp sind die Gäste unser heißestes Eisen für eine erfolgreiche Wette. Nur Leicester (14) und Everton (13) haben in dieser Premier-League-Saison öfter das Feld ohne eigenen Treffer verlassen als das Team von Ruben Amorim (12).

Der Portugiese wird ohnehin schauen müssen, wie hoch er diese Paarung gewichtet. Am vergangenen Donnerstag trennte sich seine Mannschaft in der Europa League mit 2:2 von Lyon. Bereits in der nächsten Woche findet das Rückspiel statt. Diese Rahmenbedingungen haben wir in der Newcastle gegen Manchester United Prognose auf jeden Fall im Hinterkopf.