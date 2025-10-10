Norwegen - Israel Tipp, Prognose & Quoten | 11.10.2025

SPORT1 Betting 10.10.2025 • 18:00 Uhr Norwegen - Israel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Wette | Setzt die “Landslaget” ihren beeindruckenden Weg fort?

Unser Norwegen - Israel Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 11.10.2025 lautet: Bisher spielen die Skandinavier einen bärenstarke Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Und auch das Heimspiel gegen Israel dürfte in unserem Wett Tipp heute daran nicht allzu viel ändern.

Die letzten zwei FIFA-Weltmeisterschaften fanden jeweils ohne Italien statt. Droht den Azzurri auch dieses Mal wieder das gleiche Schicksal? In der WM-Quali-Gruppe I stehen die Italiener auf jeden Fall bisher nur auf Platz 2, schon sechs Punkte hinter Tabellenführer Norwegen und müssen wohl in die Playoffs.

Die “Landslaget” ist dagegen extrem stark in die WM-Qualifikation gestartet. Und diese gute Position wollen Erling Haaland und Co. in der Norwegen Israel Prognose ausbauen. Wir trauen das den Skandinavien auf jeden Fall zu und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Merkur Bets den Norwegen Israel Wett Tipp heute “Sieg Norwegen & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Norwegen vs Israel auf “Sieg Norwegen & Über 2,5 Tore”:

Norwegen stellt die beste Offensive der WM-Quali (24 Tore)

Die “Landslaget” hat bisher alle Spiele in der Qualifikation gewonnen

Heimvorteil und Qualität sprechen für die Skandinavier

Norwegen vs Israel Quoten Analyse:

Der norwegische Kader kommt auf einen Marktwert von 428 Mio. Euro und hat damit gegenüber den Israelis (85 Mio. Euro) klar die Nase vorne. Auch die Position in der Weltrangliste spricht für die Skandinavier (Platz 31 zu 76). Zusammen mit dem Heimvorteil sorgt das für klare Norwegen vs Israel Quoten.

Norwegen vs Israel Prognose: Die Offensive der Norweger ist “on fire”!

Norwegen nahm bislang dreimal an einer FIFA-Weltmeisterschaft teil. Zuletzt war dies 1998 der Fall. Diese Serie könnte im kommenden Sommer nach 28 Jahren Wartezeit endlich reißen. Schon seit Jahren steigt die Qualität im norwegischen Kader. Viele Profis verdienen inzwischen ihr Geld in den europäischen Topligen. Das erste Ausrufezeichen setzte die “Landslaget” am 3. Spieltag der laufenden Quali mit dem 3:0-Heimsieg gegen Italien. Und dann legten die Rot-Weiß-Blauen im September mit dem historischen 11:1-Erfolg in Oslo gegen Moldawien, dem höchsten norwegischen Sieg in einem offiziellen Spiel, nach.

Bei dieser Partie hatte Topstürmer Erling Haaland gleich fünf Treffer erzielt. Der ehemalige Dortmunder wurde zum ersten europäischen Spieler, der seit 1977 in einem WM-Qualifikationsspiel einen Fünferpack schnürte. Das Team des ehemaligen Kölner Trainers Staale Solbakken braucht nun nur noch zwei Siege gegen Israel und Estland. Dann kann man ziemlich entspannt zum Rückspiel nach Italien fahren. Die Azzurri könnten in Mailand nur noch punktetechnisch aufschließen und müssten dann für den Sprung auf den ersten Platz in der Gruppe I die bessere Tordifferenz aufweisen. Aktuell steht Norwegen in dieser Statistik bei +21 und Italien bei +5.

Der israelische Fußball wartet immer noch auf die Teilnahme an einem großen Turnier. Dreimal standen die Himmelblau-Weißen im Kampf um die EM-Tickets schon in den Play-offs (2000, 2021, 2024). Am Ende scheiterte die Auswahl aber jeweils. Immer wieder bringt das Land ein paar Topspieler hervor. Aktuell trifft das sicher auf Oscar Gloukh (Ajax) und Manor Solomon (Villarreal) zu. Die Qualität dahinter fällt aber doch recht rapide ab. Seit ein paar Jahren kann Israel wegen des Krieges im Gazastreifen seine Heimspiele auch nicht mehr in der Heimat austragen, sondern muss dafür meistens nach Ungarn ausweichen.

Und auch dieses Mal droht die Weltmeisterschaft 2026 ohne die Auswahl von Trainer Ran Ben-Shimon stattzufinden. In der Gruppe I konnten die Israelis bisher neun Punkte gegen Estland (2x) und Moldawien holen. Gegen Norwegen und Italien setzte es die erwarteten Niederlagen. Doch vor allem im letzten Spiel gegen die Italiener waren die Israelis ganz dicht an der Überraschung dran. Die Gastgeber führten gegen den Favoriten mit 1:0 und 2:1 und machten aus einem Zwei-Tore-Rückstand kurz vor dem Ende noch ein 4:4. In der Nachspielzeit bejubelten die Azzurri aber den 5:4-Siegtreffer. Solche torreiche Spiele unterstreichen unseren Norwegen Israel Tipp.

Norwegen - Israel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norwegen: 11:1 Moldawien (H), 1:0 Finnland (H), 1:0 Estland (A), 3:0 Italien (H), 4:2 Israel (A)

Letzte 5 Spiele Israel: 4:5 Italien (H), 4:0 Moldawien (A), 1:0 Slowakei (H), 3:1 Estland (A), 2:4 Norwegen (H)

Letzte Spiele Norwegen vs Israel: 4:2 (A), 1:0 (A), 1:2 (A)

Für die Norwegen Israel Prognose schauen wir natürlich auf den direkten Vergleich. Im Hinspiel der laufenden WM-Quali trafen beide Nationen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. In Debrecen, Ungarn, setzten sich die Norweger mit 4:2 durch.

Die Bilanz wird durch zwei Testspiele vervollständigt. 1972 siegte Israel in Tel-Aviv mit 2:1. 1999 konnten die Skandinavier dagegen mit 1:0 in Tel-Aviv gewinnen. Nun kommt es zum ersten Vergleich in Norwegen.

Erling Haaland ist in dieser Saison schon wieder in Topform. Der Norweger führt die Premier-League-Torschützenliste mit neun Toren in sieben Spielen an. Zudem steht der Angreifer von Manchester City mit neun Treffern auch in der WM-Quali ganz oben.

Norwegen vs Israel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Norwegen: Nyland - Ryerson, Ajer, Pedersen, Hanche-OIsen - Berge, Berg, Nusa, Bobb - Sörloth, Haaland

Ersatzbank Norwegen: Selvik, Dyngeland - Helland, Heggem, Wolfe, Björkan - Dönnum, Myhre, Schjelderup, Aasgaard, Arnstad - Larsen, Heggebö

Startelf Israel: Glazer - Dasa, Nachmias, Revivo, Lemkin - Dor Peretz, Abu Fani, Gloukh, Biton, Gandelmann - Solomon

Ersatzbank Israel: Daniel Peretz, Tzur - Gropper, Baltaxa, Mizrahi Blorian - Eliel Peretz, Noy, Turiel - Baribo, Khalaily, Turgeman, Shua, Muzie

Die Hausherren müssen vor allem auf ihren Kapitän Martin Ödegaard von Arsenal verzichten. Auch Östigard (Genua), Thorstvedt (Sassuolo) und Vetlesen (Club Brügge) fehlen verletzt. Das müssten die Gastgeber in der Norwegen Israel Prognose aber kompensieren können.

Unser Norwegen - Israel Tipp: Sieg Norwegen & Über 2,5 Tore

Die Norweger haben als einziges Team neben England bisher fünf von fünf WM-Quali-Spielen gewonnen. Vor allem der Sieg gegen Italien bringt die Skandinavier in eine hervorragende Ausgangsposition.

Der Schlüssel liegt in der Offensive, die in fünf Partien unglaubliche 24 Tore erzielt hat. Im Endspurt des laufenden Wettbewerbs werden sich die Männer von Coach Solbakken diesen Vorteil nicht mehr nehmen lassen.