Norwegen - Slowenien Tipp, Prognose & Quoten | 10.10.2024

SPORT1 Betting 09.10.2024 • 11:00 Uhr Norwegen - Slowenien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Liefern die Top-Stürmer ab?

Unser Norwegen - Slowenien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 10.10.2024 lautet: Auf beiden Seiten des Feldes lauert je ein Stürmer der Extraklasse. Beiden trauen wir im Wett Tipp heute einen Treffer zu.

Die Nations League lädt zur nächsten Länderspielpause ein. Für den dritten Spieltag der Nations League B haben wir eine Norwegen Slowenien Prognose auf die Beine gestellt, mit der wir nicht ausschließen können, dass beide Mannschaften nach dieser Spielrunde weiterhin ohne Niederlage dastehen.

Unsere Gedanken beschäftigen sich vorwiegend mit zwei Stürmern der Extraklasse: Erling Haaland (Norwegen) und Benjamin Sesko (Slowenien). Ihnen ist es zu verdanken, dass wir für den Norwegen Slowenien Wett Tipp heute bei Merkur Bets eine Quote von 1,85 für „Beide Teams treffen“ ins Auge fassen.

Darum tippen wir bei Norwegen vs Slowenien auf „Beide Teams treffen“:

Benjamin Sesko ist nach 2 Spieltagen der beste Torschütze der gesamten Nations League B (4 Tore).

Erling Haaland erzielte 10 Tore in den letzten 7 Premier-League-Spielen.

2 der letzten 3 Aufeinandertreffen enthielten Tore auf beiden Seiten.

Norwegen vs Slowenien Quoten Analyse:

Die Norwegen Slowenien Quoten in den Sportwetten Apps der Buchmacher versorgen den Wettmarkt mit einer einseitigen Ausgangslage. Den Hausherren werden für den Sieg nicht mehr als Quoten von 1,63 zugesprochen.

Slowenien gewann am vergangenen Spieltag mit 3:0 gegen Kasachstan und führt derzeit wegen des besseren Torverhältnis die Gruppe an. Die maximale Siegquote von 5,75 enthält einen Value, den wir in den sonstigen Norwegen Slowenien Wettquoten so kaum entdeckt haben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Norwegen vs Slowenien Prognose: Zwei exzellente Finisher

Beide Auswahlmannschaften bewegen sich in der FIFA-Weltrangliste rund um den 50. Platz. Norwegen (47.) hat sich ein paar Plätze vor Slowenien (51.) platziert. Das Tableau der Nations League B Gruppe 3 zeigt ein umgekehrtes Bild dieser Reihenfolge.

Vier Punkte aus zwei Gruppenspielen sind beiden Nationalmannschaften vor dem direkten Duell im Norwegen Slowenien Tipp geglückt. Das bessere Torverhältnis haben die Gäste (4:1), was vor allem Benjamin Sesko (4 Tore) zu verdanken ist.

Der 21-Jährige hat derzeit einen Lauf und trat zuletzt in absoluter Bestform auf. Er erzielte jeden Treffer seiner Nationalmannschaft und jubelte gegen Kasachstan über einen Hattrick, der ganz nebenbei noch ein Traumtor beinhaltete.

Sesko führt die Torjägerliste der Nations League B an (4 Tore) und sammelte die meisten erwartbaren Tore (2,7 xG). Die Statistik „Expected Goals on Target (xGoT)“ berücksichtigt zusätzlich die Abschluss-Qualität der einzelnen Spieler. Diese führt der Angreifer von RB Leipzig ebenfalls an (3,5 xGoT).

Norwegen - Slowenien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norwegen: 2:1 Österreich (H), 0:0 Kasachstan (A), 1:3 Dänemark (A), 3:0 Kosovo (H), 1:1 Slowakei (H).

Letzte 5 Spiele Slowenien: 3:0 Kasachstan (H), 1:1 Österreich (H), 0:3 n.E. Portugal (A), 0:0 England (A), 1:1 Serbien (H).

Letzte 5 Spiele Norwegen vs. Slowenien: 1:2 (A), 0:0 (H), 1:1 (A), 1:0 (H), 0:3 (A).

Seinen Klub stellte Sesko in dieser Saison bis jetzt ebenfalls mehr als zufrieden. In der Bundesliga kommt er bislang auf 4 Scorerpunkte in sechs Partien. Noch beeindruckender ist seine Ausbeute in der Königsklasse. In zwei Partien erzielte Sesko bereits drei Treffer.

Der RBL-Angreifer ist auf dem besten Wege in die Stürmer-Elite des Weltfußballs. Im norwegischen Team befindet sich ein Akteur, der dort schon lange einen Platz gefunden hat: Erling Haaland.

Bei Manchester City ist dem 24-Jährigen erneut ein formidabler Saisonstart gelungen (10 Tore in 7 Liga-Spielen). In der vermeintlich besten Liga der Welt ist noch kein Mittel gegen ihn gefunden worden. 73 Premier-League-Spiele nutzte Haaland für ebenso viele Torjubel.

Für die A-Nationalmannschaft der Norweger läuft Erling Haaland seit 2019 auf. Für sein Heimatland weist der Mittelstürmer (32 Tore in 35 Spielen) beinahe eine ähnliche Torquote wie für die Citizens auf.

Seinen enormen Wert stellte Haaland auch im letzten Nations-League-Spiel unter Beweis, als er in der 80. Minute den 2:1-Siegtreffer gegen Österreich erzielte. Nun soll er auch in der Norwegen Slowenien Prognose erneut den Unterschied ausmachen.

So seht ihr Norwegen - Slowenien im TV oder Stream:

10. Oktober 2024, 20.45 Uhr, Ullevaal-Stadion, Oslo

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Zwei der letzten drei Begegnungen zwischen Norwegen und Slowenien boten Tore für beide Auswahlmannschaften, doch nur eine der vier vorangegangenen Vergleiche enthielt „Über 2,5 Tore“ in der Partie.

Aus diesem Grund halten wir eine Gratiswette für „Unter 2,5 Tore“ bei einer Quote von 1,97 für einen nachvollziehbaren Gedankengang für den Norwegen vs. Slowenien Tipp. .

Norwegen vs Slowenien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Norwegen: Nyland, Ryerson, Hanche-Olsen, Ostigard, Wolfe, Myhre, Berg, Berge, Thorstvedt, Haaland, Sorloth

Ersatzbank Norwegen: Selvik, Dyngeland, Ajer, Langas, Heggem, Moller Wolfe, Pedersen, Vetlesen, Thorsby, Nusa, Hauge, Donnum, Strand Larsen

Startelf Slowenien: Oblak, Brekalo, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Hovar, Celar, Sesko

Ersatzbank Slowenien: Vidowsek, Vekic, Bajric, Balkovec, Karnicnik, Stankovic, Lovric, Kurtic, Petrovic, Mlakar, Ilicic, Sporar, Vipotnik

Die erwartbaren Gegentore von Norwegen (1,1 xGA) und Slowenien (1,3 xGA) sind zwei Top-5-Werte in der gesamten Nations League B und unterstreichen den Value der Wette auf „Unter 2,5 Tore“.

Stale Solbakken muss für die folgenden Länderspiele auf Martin Odegaard verzichten, der sich während der vorangegangenen Länderspielpause am Sprunggelenk verletzt hat und somit in der Norwegen Slowenien Prognose nicht berücksichtigt werden kann.

Unser Norwegen - Slowenien Tipp: Beide Teams treffen

Wir erwarten zwei Teams auf ähnlichem Niveau. Zwei Ausnahme-Akteure sind die besten Angreifer beider Mannschaften (Erling Haaland, Benjamin Sesko), denen wir durchaus einen Treffer zutrauen. Ein Unentschieden wäre nicht üblich und stand schon nach zwei der drei vorangegangenen Duelle auf der Anzeigetafel.