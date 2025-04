Nottingham - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten 27.4.

SPORT1 Betting 26.04.2025 • 08:00 Uhr Nottingham - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FA Cup Halbfinale Wette | Wer löst das Ticket fürs Endspiel?

Unser Nottingham - Manchester City Sportwetten Tipp zum FA Cup Halbfinale Spiel am 27.04.2025 lautet: Für die Tricky Trees und die Skyblues hat der Verbandspokal in dieser Saison eine große Bedeutung. Im Wett Tipp heute wartet auf beide Teams ein enges Duell auf Augenhöhe.

Im ältesten Fußball-Turnier der Welt, dem englischen FA-Cup, sind in der Saison 2024/25 noch vier Teams im Rennen. Am Wochenende werden im Wembley Stadion von London die beiden Finalteilnehmer gesucht. In den vergangenen Jahren hatte der Wettbewerb für die Vereine nicht immer die größte Bedeutung. Dieses Jahr ist der Stellenwert aber ziemlich hoch. Vor allem für die Tricky Trees und die Skyblues.

Wir widmen uns in der Nottingham Manchester City Prognose dem zweiten Semifinale und spielen am Ende mit einer Quote von 1,96 bei VBET den Nottingham Manchester City Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Nottingham vs Manchester City auf “Unter 2,5 Tore”:

In den letzten 5 Duellen zwischen Forest und City fielen nur einmal mehr als 2 Tore

Nur Arsenal und Liverpool haben in dieser PL-Saison weniger Gegentore kassiert als Nottingham

In den jüngsten 43 Partien im Wembley-Stadion fielen im Schnitt 1,97 Tore

Nottingham vs Manchester City Quoten Analyse:

In der Premier-League-Tabelle sind die Reds und die Skyblues Nachbarn. Die Citizens haben als Dritter einen Platz und einen Punkt Vorsprung auf den Gegner im FA-Cup-Halbfinale. Da Forest aber ein Spiel weniger absolviert hat, könnten die Garibaldis mit einem Dreier den noch amtierenden Meister wieder überholen.

Trotz dieser Premier-League-Saison auf Augenhöhe schlagen sich die Nottingham Manchester City Quoten überraschend deutlich auf die Seite der Himmelblauen. Für einen Sieg der Männer von Coach Pep Guardiola nach 90 Minuten bekommt ihr nur eine Höchstquote von 1,75.

Auf der Gegenseite warten für ein Weiterkommen der Tricky Trees in der regulären Spielzeit bei den Buchmachern, von denen euch einige auch Sportwetten mit PayPal ermöglichen, Nottingham Manchester City Wettquoten zwischen 4,50 und 4,80 auf euch.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nottingham vs Manchester City Prognose: Kann Forest für eine weitere Sensation sorgen?

Nottingham ist die große Überraschung in dieser Premier-League-Saison. Nach Platz 17 in der vergangenen Spielzeit steht Forest 2024/25 vor dem Einzug in die Champions League, doch im Kampf um die fünf Tickets für die Königsklasse geht es in England sehr eng zu. Die Männer von Coach Nuno Espirito Santo haben aktuell nur ein Polster von drei Punkten auf Rang 7. Zuletzt hatte Forest mit einem 1:2 bei Aston Villa und einem 0:1 daheim gegen Everton zwei Rückschläge hinnehmen müssen. Gegen die Toffees kassierten die Tricky Trees in dieser Saison erstmals eine Niederlage gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte.

Mit einem 2:1-Erfolg am Montag bei den Spurs meldeten sich die Roten aber wieder zurück. Mit 39 Gegentoren nach 33 Spieltagen stellt Nottingham die drittbeste Defensive, allerdings hat man etwas Stabilität eingebüßt. Forest hat in acht der letzten 14 Spiele Chancen im Wert von mindestens 1,5 xG zugelassen. Das war zuvor nur in vier der ersten 19 Spiele der Fall. Nun möchte der Verein ins erste FA-Cup-Finale seit 1991 einziehen. Den Wettbewerb hatte man bisher zweimal gewinnen können (1898 und 1959). An das neue Wembley Stadium haben die Garibaldis gute Erinnerungen. Hier war man einmal zu Gast und sicherte sich 2022 gegen Huddersfield den Aufstieg in die Premier League.

Mit so einer Saison hat man in Manchester sicher nicht gerechnet. Am Ende spielen die zuvor so erfolgsverwöhnten Skyblues das wohl schlechteste Jahr unter Coach Pep Guardiola, der seit 2016/17 im Amt ist. Es gibt trotz des frühen Ausscheidens in der Champions League und dem Ligapokal aber noch zwei Möglichkeiten, die Spielzeit zu retten. Einerseits hofft der Verein natürlich auf den achten Titel im FA-Cup. Hier hatte man in der Ära von Guardiola dreimal das Finale erreicht und zweimal gewonnen (2019, 2023). Im vergangenen Jahr gab es eine Endspiel-Pleite gegen den Nachbarn Man United.

Andererseits hat sich die Mannschaft in der Premier League stabilisiert. Seit sechs PL-Partien ist City ohne Niederlage (4S, 2U). Der Trainer hat erkannt, dass im Endspurt dieser Saison nur eine pragmatische Spielweise mit viel Einsatz, Laufbereitschaft, Kampf und Teamgeist den Erfolg bringt. Durch diese Serie sind die Citizens auf Rang 3 der Tabelle geklettert und könnten so wenigstens das Minimalziel “Quali für die Champions League” erreichen. Im FA-Cup ließen die Citizens bisher mit vier Siegen und 15:3 Toren wenig anbrennen. Mit Bournemouth traf man dabei aber lediglich auf einen Gegner aus der Premier League. So sind wir bei unserem Nottingham Manchester City Tipp vorsichtig.

Nottingham - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nottingham: 2:1 Tottenham (A), 0:1 Everton (H), 1:2 Aston Villa (A), 1:0 Manchester United (H), 4:3 n.E. Brighton (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:1 Aston Villa (H), 2:0 Everton (A), 5:2 Crystal Palace (H), 0:0 Manchester United (A), 2:0 Leicester City (H)

Letzte 5 Spiele Nottingham vs Manchester City: 1:0 (H), 0:3 (A), 0:2 (H), 0:2 (A), 1:1 (H)

In unseren Datenbanken finden sich 105 Duelle zwischen den beiden Vereinen. Manchester City hat mit 44 Siegen zu 33 Niederlagen die Nase vorne (28U). An einem neutralen Ort gab es diese Paarung bisher noch nicht. Für unsere Nottingham vs Manchester City Prognose sind die Duelle seit dem Aufstieg der Tricky Trees 2022 natürlich besonders wichtig.

Seither konnten die Skyblues vier Siege und ein Remis holen, doch am 8. März 2025 trafen beide Mannschaften zuletzt im City Ground aufeinander. Die Citizens lagen beim Ballbesitz (69 Prozent) und den Gesamtschüssen (14:9) vorne. Nach einer xG-Statistik von 0,86 zu 0,73 aus Sicht der Gäste ging Forest aber durch einen Treffer in der 83. Minute als Sieger vom Feld.

In sieben der letzten acht Duelle zwischen beiden Vereinen hätte die Wette “Beide Teams treffen: Nein” Erfolg gehabt. Auch dieses Mal ist mindestens eine “Weiße Weste” gut möglich.

Für den dazugehörigen Nottingham gegen Manchester City Tipp gibt es bei NEO.bet eine Quote von 2,00. Ihr habt noch kein Konto bei diesem Anbieter? Dann findet ihr bei uns alle Informationen zur NEO.bet Registrierung!

Wollt ihr mit einer Quote von 6,60 in der Betano App etwas mehr ins Risiko gehen? Dann könntet ihr auf die Wette “Spiel geht ins Elfmeterschießen” setzen, denn in den letzten drei FA-Cup-Runden kam Forest immer erst im Elfmeterschießen weiter.

Nottingham vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nottingham: Sels - Williams, Milenkovic, Murillo, Morato, Moreno - Elanga, Dominguez, Anderson, Danilo - Wood

Ersatzbank Nottingham: Carlos Miguel (Tor), Abbott, Sangare, Yates, Hudson-Odoi, Awoniyi, Sosa, Toffolo, Gibbs-White

Startelf Manchester City: Ortega - Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Kovacic, Gündogan - Silva, Foden, Marmoush - de Bruyne

Ersatzbank Manchester City: Carson (Tor), Khusanov, Lewis, Grealish, Nico, Savinho, Doku, Akanji, McAtee

Bei den Garibaldis fehlen Ola Aina, Jota Silva und Eric da Silva Moreira. Die Skyblues treten ohne Erling Haaland, Rodri, John Stones, Nathan Ake und Ederson an.

So muss vor allem Coach Pep Guardiola auf einige wichtige Spieler verzichten. Das müssen wir bei der Nottingham vs. Manchester City Prognose im Hinterkopf behalten.

Unser Nottingham - Manchester City Tipp: Unter 2,5 Tore

Mit ihrer Qualität und ihrer Titelsammlung aus den vergangenen Jahren gehen die Skyblues wenig überraschend als Favoriten ins Halbfinale. Der Unterschied fällt unserer Meinung nach aus Quoten-Sicht aber etwas zu deutlich aus. Sicherlich hat sich City in den letzten Wochen deutlich stabilisiert, aber wirklich überzeugende Leistungen sind immer noch die Ausnahme.

So rechnen wir mit einem engen Duell auf Augenhöhe, welches gut und gerne in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen gehen kann. Bei Forest ist sowieso die Defensive Trumpf. Auch die Citizens veranstalten aktuell keine Offensivspektakel mehr.

Zudem schafft es der Tor-Schnitt im Wembley-Stadion in den letzten 43 Partien nicht über einen Wert von 2,00 (1,97). Außerdem gab es zwischen den beiden Vereinen in den jüngsten Aufeinandertreffen oft eine Weiße Weste und selten mehr als zwei Treffer. Diese Serie müsste sich am Sonntag über 90 Minuten fortsetzen.