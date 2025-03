Nürnberg - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2025

SPORT1 Betting 14.03.2025 • 23:00 Uhr Nürnberg - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Gewinnt der FCN auch das Rückspiel zu Hause?

Unser Nürnberg - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.03.2025 lautet: Im Hinspiel zu Hause geriet das Kleeblatt gehörig unter die Räder. Wir erwarten im Rückspiel eine Reaktion und in unserem Wett Tipp heute auch ein Tor der Gäste.

Zieht man wirklich alle Duelle zwischen dem Club und dem Kleeblatt heran, dann beschäftigen wir uns in unserer Nürnberg Fürth Prognose mit dem bereits 274. Frankenderby. Der FCN führt das sogenannte Head-to-Head mit 141 Siegen gegenüber 82 Niederlagen bei 50 Remis klar an.

Auch das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für die Clubberer, die aktuell einen ganz guten Lauf haben. Das kann allerdings auch die Spielvereinigung von sich behaupten, sodass wir letztlich den Nürnberg Fürth Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,62 bei NEO.bet wählen.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Fürth auf “Beide Teams treffen”:

Nürnberg hat in 12 der letzten 13 Zweitliga-Spiele getroffen.

Fürth hat in 7 der letzten 8 Partien im Unterhaus ein Tor erzielt.

Beide Klubs haben nur eine ihrer letzten 6 Begegnungen verloren (4S, 1U).

Nürnberg vs Fürth Quoten Analyse:

Wenn ihr unseren Tipp nachspielen wollt, dann könnt ihr dafür auch den NEO.bet Promo Code verwenden, der euch eine 10-Euro-Gratiswette ohne Einzahlung sichert. Ihr könnt ihn aber natürlich auch für eine der vielen anderen Nürnberg Fürth Quoten einsetzen. Ein Tipp auf den Heimsieg ist dabei mit Werten bis 1,98 quotiert.

Die Nürnberg Fürth Wettquoten für das Unentschieden und den Auswärtserfolg sind dagegen in etwa gleich hoch und bewegen sich um 3,60 herum. Mit Quoten von höchstens 1,70 für “Über 2,5 Tore” erwarten die Bookies ein recht torreiches Match. Sollten wie im Hinspiel vier Tore fallen, dann kann man mit Quoten bis 2,75 für “Über 3,5 Tore” richtig abräumen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Fürth Prognose: Kein echter Favorit erkennbar

Nach der 1:2-Heimpleite gegen Hannover zeigte Nürnberg am vergangenen Spieltag eine Reaktion und gewann bei Aufsteiger Preußen Münster dank eines späten Treffers in der 82. Minute mit 1:0. Für den Club war das der vierte Sieg an den letzten sechs Spieltagen und der insgesamt elfte Dreier in dieser Zweitliga-Saison.

Damit hat der FCN schon jetzt so viele Siege wie in der kompletten Vorsaison. Nur noch zwei Zähler fehlen den Franken, um die 40 Punkte aus der vergangenen Spielzeit zu erreichen. In der Rückrunde holten die Nürnberger aus den bisherigen acht Partien 16 Punkte und spielen damit ihre beste Zweitliga-Rückrunde seit 2015/16.

Lediglich Kaiserslautern und der HSV holten in der bisherigen Rückserie nur einen Punkt mehr als der Club. In den acht besagten Partien im Jahr 2025 spielte der FCN zudem schon viermal zu Null und damit einmal mehr als in der gesamten Hinrunde. Die insgesamt sieben Weißen Westen bedeuten schon jetzt eine mehr als in der gesamten Vorsaison.

Ein weiteres Zu-Null der Gastgeber erwarten wir in unserem Nürnberg Fürth Tipp allerdings nicht, was insbesondere an den Leistungen der Gäste in den vergangenen Wochen liegt. Dass die Clubberer treffen, halten wir angesichts der Tatsache, dass sie in zwölf ihrer letzten 13 Zweitliga-Partien zum Torerfolg kamen, für sehr wahrscheinlich.

Nürnberg - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:0 Münster (A), 1:2 Hannover (H), 0:0 Hertha (A), 2:0 Ulm (H), 4:3 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:1 Magdeburg (H), 2:1 Düsseldorf (A), 3:0 Braunschweig (H), 0:2 Elversberg (A), 2:1 Regensburg (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs. Fürth: 4:0 (A), 1:2 (A), 1:1 (H), 0:1 (A), 2:0 (H)

Die Fürther trafen in sieben der bisherigen acht Spiele der Rückrunde. Am vergangenen Wochenende mussten sie sich im Heimspiel gegen das beste Auswärtsteam der Liga, namentlich Magdeburg, mit einem 1:1 begnügen und verpassten damit den dritten Sieg in Serie.

Auf der anderen Seite kassierte die Spielvereinigung beim Remis gegen den FCM zum achten Mal an den letzten neun Spieltagen ein Gegentor. In sechs der acht Partien der Rückrunde, in denen das Kleeblatt mitwirkte, trafen beide Teams. Das ist ein zusätzlicher Grund, warum wir uns für die Nürnberg Fürth Prognose in der vorgeschlagenen Form entscheiden.

Auswärts stehen die Gäste nach zwölf Partien bei einer 4-3-5-Bilanz und 18:22 Toren. Zwei und damit die Hälfte aller Auswärts-Dreier holte Fürth in den letzten drei Auswärtsspielen, als sie sowohl in Paderborn als auch zuletzt in Düsseldorf jeweils mit 2:1 gewinnen konnten.

Ein Schlüssel zu einem Erfolg des Kleeblatts könnten die Standards werden. Fürth erzielte nämlich ligaweit die meisten Tore nach einem ruhenden Ball (19), während Nürnberg die drittmeisten Gegentreffer nach einer Standardsituation kassierte (17). Die letzten fünf Gegentore kassierte der FCN allesamt nach einem Standard.

So seht ihr Nürnberg - Fürth im TV oder Stream:

16. März 2025, 13:30 Uhr, Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das Frankenderby zwischen dem aktuell Achten und Zwölften der 2. Bundesliga gibt es nur bei Sky im TV und Stream oder alternativ bei WOW nur im Stream zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abo ist Voraussetzung.

Das Hinspiel gewann der Club auswärts mit 4:0 und beendete damit eine Serie von drei sieglosen Duellen in Folge (1U, 2N). Zum ersten Mal seit der Saison 1977/78 könnte der FCN nun beide Vergleiche innerhalb einer Spielzeit für sich entscheiden - ein Szenario, das wir in unserem Nürnberg gegen Fürth Tipp keinesfalls ausschließen würden.

Nürnberg vs Fürth: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nürnberg: Reichert - Drexler, Knoche, Karafiat; Janisch, Jander, Yilmaz, Justvan, Castrop; Emreli, Tzimas

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia, Danilo Soares, Gruber, Seidel, Valentini, Villadsen, Flick, Joachims, Lubach, Antiste, Forkel, Schleimer, Serra

Startelf Fürth: Noll - Loosli, Quarshie, Itter; Meyerhöfer, Dietz, Green, John; Klaus, Hrgota, Futkeu

Ersatzbank Fürth: Grill, Asta, Gießelmann, Jung, Münz, Consbruch, Massimo, Müller, Mause, Motika, Srbeny

Allerdings treffen im Max-Morlock-Stadion die beiden erfolgreichsten Zweitliga-Klubs der letzten sechs Spieltage aufeinander. Beide Teams holten je vier Siege und ein Remis bei einer weiteren Niederlage. Zudem kommen beide Mannschaften in diesem Zeitraum auf ein Torverhältnis von plus 4 (Club 9:5; Fürth 10:6).

Als alternative Nürnberg vs. Fürth Prognose würden wir daher noch unseren eigentlichen Tipp um den Zusatz “Über 2,5 Tore” erweitern. Für die entsprechende Kombi gibt es in der Betano App eine deutlich bessere Quote von 1,98. In 17 der 25 Fürther und 15 der 25 FCN-Spiele in dieser Zweitliga-Saison gab es mindestens drei Tore in der Partie.

Unser Nürnberg - Fürth Tipp: “Beide Teams treffen”

Beide Klubs marschierten zuletzt mehr oder weniger im Gleichschritt durch die 2. Bundesliga. Der Club hat in der Tabelle fünf Punkte mehr und steht vier Plätze besser da als das Kleeblatt, doch die Gäste haben nach der 0:4-Schmach aus dem Hinspiel einiges gutzumachen. Der FCN traf in zwölf der letzten 13 Partien, während es die Spielvereinigung in sieben der acht Spiele der Rückrunde auf die Anzeigetafel schaffte. Nach alldem ist eine Torwette für uns die sinnvollste Option.