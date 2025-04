Nürnberg - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 05.04.2025

SPORT1 Betting 03.04.2025 • 23:00 Uhr Nürnberg - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann der Hamburger SV die Verfolger auf Distanz halten?

Unser Nürnberg - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.04.2025 lautet: Im deutschen Profifußball gehört der Club zu den Lieblingsgegnern der Rothosen. So müssen wir den Gästen im Wett Tipp heute auch wieder etwas Zählbares zutrauen.

Im ersten Jahr unter Coach Miroslav Klose hatte sich der 1. FC Nürnberg einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel gesetzt. In dieser Hinsicht liegen die Franken nach 27 Spieltagen mit Rang 8 aktuell auch voll im Soll, doch nach einer bisher tollen Rückrunde träumen einige Fans schon von der Rückkehr ins Oberhaus.

Der Club trifft in den kommenden Wochen auf die direkte Konkurrenz und kann so aus eigener Kraft den Abstand auf Rang 3 verkürzen. Diese “Aufholjagd” beginnt am Samstag mit unserer Nürnberg HSV Prognose.

Wir sehen hier aber eher die Gäste vorne und spielen mit einer Quote von 1,62 bei Betano den Nürnberg HSV Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs HSV auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Nürnberg konnte nur eines der letzten 9 Heimspiele gegen den HSV gewinnen

Die Hamburger haben in den vergangenen 16 Duellen mit dem Club lediglich eine Pleite kassiert

Die Rothosen sind das beste Team der BL2-Rückrunde

Nürnberg vs HSV Quoten Analyse:

In der regulären BL2-Tabelle hat der HSV sechs Plätze und acht Punkte Vorsprung auf den Club. Im Ranking der Rückrunde liegen beide Teams aber viel näher beieinander. Hier sind die Rothosen die Nummer 1 mit 21 Zählern und die Franken folgen mit 19 Punkten auf Platz 3. Anhand der Nürnberg vs HSV Quoten der Buchmacher, die in immer größerer Anzahl auch Sportwetten mit PayPal ermöglichen, sind die Hanseaten mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,10 die Favoriten.

Für einen Dreier der Gastgeber bekommt ihr Nürnberg gegen HSV Wettquoten zwischen 3,10 und 3,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs HSV Prognose: Zeigt der Club eine Reaktion?

Am vergangenen Spieltag war der Club zum Franken-Derby in Regensburg zu Gast. Mit einem Sieg beim Schlusslicht hätte Nürnberg bis auf zwei Zähler an Rang 3 heranrücken können. Der FCN lag zur Pause auch mit 1:0 vorne und hatte einige Chancen auf das zweite Tor. Im zweiten Durchgang kippte die Partie allerdings. Der Mannschaft von Trainer Miroslav Klose fehlten die Impulse, die Entschlossenheit, der Zugriff und auch das nötige Glück im Abschluss. So verloren die Nürnberger bereits zum fünften Mal in der laufenden Zweitliga-Spielzeit eine Partie nach Führung.

Nun will das Team eine Reaktion auf diese unnötige Niederlage zeigen. Daheim kommen die Franken auf 2,0 Punkte pro Spiel. Das ist zusammen mit dem HSV der beste Schnitt. Zudem reichen 19 Zähler für die drittbeste Ausbeute in der zweiten Saisonhälfte. Der Club liegt auf Platz 5 der Chancenverwertung (31,8 Prozent) und Rang 4 der “Shot Conversion” (17,9 Prozent). Zudem kann der FCN die beste “Shooting Accuracy” (55,3 Prozent) im Unterhaus vorweisen. Die Nürnberger können mit einem weiteren Sieg bereits die Ausbeute aus der Hinrunde egalisieren (22).

Die gute Nachricht: Nach dem Heimspiel gegen Elversberg bleibt der HSV in dieser BL2-Saison ohne Heimniederlage (7S, 7U) und kann auch einen direkten Aufstiegsplatz verteidigen. Das 0:0 gegen die Saarländer war aber das erste Spiel mit Beteiligung der Hamburger seit über zwei Jahren, in dem kein Tor fiel. Zudem blieb die Truppe von Coach Merlin Polzin in den letzten vier Zweitliga-Partien zweimal torlos. Das ist öfter als in den ersten 23 Saisonspielen zusammen (1 Mal). So haben die Hamburger eine Chance im Kampf um Big Points im Aufstiegskampf vergeben. Ein wirklicher Rückschlag war das torlose Remis aber nicht.

Bei der Chancenverwertung (37,4 Prozent) und der Shot Conversion (19,0 Prozent) stehen die Rothosen auf Platz 2. Zudem hat der Verein im Unterhaus nach zehn Rückrunden-Spieltagen noch nie so viele Punkte gesammelt. Die Moral stimmt ebenfalls. Die Hanseaten verloren lediglich eine ihrer 19 BL2-Partien, in welcher sie in Führung gingen. Beim Nürnberg HSV Tipp müssen wir allerdings berücksichtigen, dass Hamburg alle vier Saisonpleiten in der Fremde kassiert hat. Anfang der Woche brach die Mannschaft zu einem Kurz-Trainingslager nach Mallorca auf. Der Trainer will die Truppe mit intensiven und fokussierten Einheiten auf den Endspurt einstimmen sowie an zahlreichen Details arbeiten.

Nürnberg - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:2 Regensburg (A), 3:0 Greuther Fürth (H), 1:0 Preußen Münster (A), 1:2 Hannover (H), 0:0 Hertha BSC (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 0:0 Elversberg (H), 3:0 Magdeburg (A), 4:1 Düsseldorf (H), 0:2 Paderborn (A), 3:0 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs HSV: 1:1 (A), 1:4 (A), 0:2 (H), 0:3 (A), 0:2 (H)

Der direkte Vergleich hat eine große Bedeutung für unsere Nürnberg vs HSV Prognose, denn gegen keinen anderen Verein kassierte Nürnberg seit der Bundesliga-Gründung so viele Liga-Pleiten wie gegen den Hamburger SV (41).

Zudem verlor der HSV nur eines der letzten 16 Pflichtspiele gegen den FCN. Aus den letzten fünf Duellen holten die Rothosen 13 Punkte. Der Club konnte lediglich eines der vergangenen neun Heimspiele gegen die Hanseaten gewinnen.

Die jüngsten beiden Gastspiele im Max-Morlock-Stadion entschied der HSV jeweils mit 2:0 für sich. Das Hinspiel in der laufenden Saison im Volksparkstadion endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Der HSV stellt mit 58 Toren die beste Offensive in dieser BL2-Saison, Nürnberg mit 47 Toren die viertbeste. Zudem übertrifft nur Kaiserslautern seinen Expected-Goals-Wert in dieser Saison deutlicher (+8,8) als der Club und die Rothosen (jeweils 8,2).

So rechnen wir, genauso wie die Bookies, am Samstag im direkten Duell auch mit einigen Toren. Für den Nürnberg gegen HSV Tipp “Beide Teams treffen” gibt es bei Merkur Bets eine Quote von 1,52.

So seht ihr Nürnberg - HSV im TV oder Stream:

05. April 2025, 13 Uhr, Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die 2. Bundesliga hat ihr festes Zuhause bei Sky. Der Bezahlsender zeigt alle 306 Spiele der Saison 2024/25 live. So seht ihr auch das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV bei Sky.

Der Anpfiff im Max-Morlock-Stadion von Nürnberg erfolgt am Samstag um 13 Uhr.

Nürnberg vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nürnberg: Ja. Reichert - Drexler, Gruber, Karafiat - Janisch, Jander, Emreli, Yilmaz, Justvan, Lubach - Tzimas

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia (Tor), Danilo Soares, Seidel, Villadsen, Flick, Schleimer, Forkel, Antiste

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Schonlau, Elfadli, Muheim - Meffert, Karabec, Reis - Sahiti, Selke, Dompe

Ersatzbank HSV: Mickel (Tor), S. Hefti, Poreba, Stange, Königsdörffer, Mebude, Richter, Glatzel

Natürlich ist für die Nürnberg vs. HSV Prognose auch ein Blick auf die Ausfälle wichtig. Bei den Gästen fallen Matheo Raab, Bakery Jatta, Noah Katterbach, Aboubaka Soumahoro und Dennis Hadzikadunic aus. Ob Jonas Meffert spielen kann, ist noch unklar.

Die Hausherren müssen auf den verletzten Kapitän Robin Knoche und den gesperrten Jens Castrop verzichten. Dafür dürfte Stefanos Tzimas, der zuletzt von muskulären Beschwerden geplagt wurde, wieder in den Kader zurückkehren.

Unser Nürnberg - HSV Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Der Club ist in dieser BL2-Saison recht heimstark und hat drei der vier Spiele gegen Teams, die auf einem der ersten drei Plätze in den Spieltag gingen, für sich entschieden. Nun ist aber nicht mehr als ein Punkt drin, denn der HSV ist ein Angstgegner der Franken. Zudem sind die Rothosen das beste Team der Rückrunde.