Olympiakos - Panathinaikos Tipp, Prognose, Quoten 5.2.25

SPORT1 Betting 04.02.2025 • 09:00 Uhr Olympiakos - Panathinaikos Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Cup Griechenland Wette | Wer gewinnt das Kult-Duell?

Unser Olympiakos - Panathinaikos Sportwetten Tipp zum Cup Griechenland Spiel am 05.02.2025 lautet: Nach dem 1:1 im Hinspiel des Viertelfinal-Duells im griechischen Pokal, ist diesmal bei Piräus offen. Im Wett Tipp heute sichern wir den Sieg für Olympiakos ab.

Ein episches Duell steht bevor, wenn Olympiakos Piräus am 5. Februar 2025 im Viertelfinal-Rückspiel des Pokals auf Panathinaikos trifft. Beide Teams sind in Top-Form und haben eine spannende Geschichte gegeneinander: Die letzten Begegnungen endeten oft unentschieden, was auf ein hart umkämpftes Spiel hindeutet.

Die Hausherren gehen als Favorit in die Olympiakos Panathinaikos Prognose, unterstützt durch eine beeindruckende Heimserie ohne Niederlage in diesem Wettbewerb. Mit einer starken Defensive, die in den letzten vier Spielen dreimal ohne Gegentor blieb, und einer soliden Offensivleistung, könnten sie den entscheidenden Vorteil haben. Panathinaikos hingegen hat auswärts ebenfalls eine starke Bilanz und wird alles versuchen, die Serie fortzusetzen.

Daher lautet unser Olympiakos Panathinaikos Wett Tipp heute: “Sieg Olympiakos (DNB)” zu einer Quote von 1,60 bei AdmiralBet .

Darum tippen wir bei Olympiakos vs Panathinaikos auf “Sieg Olympiakos (DNB)”:

Olympiakos hat in diesem Wettbewerb eine starke Heimserie.

Die Heimmannschaft ist sowohl defensiv als auch offensiv in der Liga top.

Die letzten Begegnungen endeten oft unentschieden (4 Pflichtspiele in Folge), was die Draw-No-Bet-Option im Olympiakos vs Panathinaikos Tipp sicherer macht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Olympiakos vs Panathinaikos Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses spannende Duell lautet: Olympiakos gewinnt, Draw No Bet. Warum? Olympiakos zeigt eine beeindruckende Form und ist topmotiviert, da der letzte Cupsieg 2020 gelang. Auf dem 1x2-Markt wird der Tabellenführer der griechischen Super League leicht bevorzugt und mit Olympiakos Panathinaikos Quoten von rund 2,25 ausgestattet, die ihr in diversen Sportwetten Apps anspielen könnt.

Kommt es wie schon im Hinspiel auch im Rückspiel zu einem neuerlichen Remis nach 90 Minuten, dann rufen nicht nur die Wettanbieter mit schneller Auszahlung überschaubare Quoten von 3,00 auf. Für den Auswärtssieg von PAO winken Olympiakos gegen Panathinaikos Wettquoten von rund 3,05.

Olympiakos - Panathinaikos Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Olympiakos: 1:0 Apo Levadeiakos (A), 3:0 Qarabag (H), 1:1 Panathinaikos (H), 1:0 Porto (A), 2:1 Atromitos Athen (A).

Letzte 5 Spiele Panathinaikos: 3:2 Kreta (H), 1:1 Olympiakos (A), 1:0 AEK Athen (H), 1:1 Olympiakos (H), 2:2 Panserraikos (A).

Letzte 5 Spiele Olympiakos vs. Panathinaikos: 1:1 (H), 1:1 (A), 0:0 (A), 2:2 (A), 1:3 (H).

Angesichts der bisherigen Unentschieden zwischen diesen beiden Mannschaften in den letzten vier Pflichtspielen am Stück ist dieser Tipp in der Olympiakos gegen Panathinaikos Prognose eine wahrscheinliche Wette, sollte das Heimteam nicht den Sieg davontragen.