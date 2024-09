Osasuna - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 28.09.2024

SPORT1 Betting 27.09.2024 • 11:59 Uhr Osasuna - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Hält sich Barca in der Liga weiter makellos?

Unser Osasuna - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 28.09.2024 lautet: Das El Sadar hat sich in den vergangenen Wochen zur Festung entwickelt. Doch im Wett Tipp heute wird das Stadion wohl vom Tabellenführer eingenommen werden.

Am Mittwoch musste der FC Barcelona erstmals nach der schweren Verletzung von Kapitän Marc Andre ter Stegen wieder in der Liga ran. Daheim setzten sich die Blaugrana knapp, aber verdient mit 1:0 gegen Getafe durch und sicherten sich somit in der laufenden La-Liga-Saison den siebten Sieg im siebten Spiel. Diese Serie wollen die Männer von Coach Hansi Flick am Samstagabend zu Gast beim CA Osasuna ausbauen. Die Osasuna Barcelona Prognose rechnet den Katalanen dafür auch beste Chancen aus.

Wir schätzen die Ausgangslage genauso ein und spielen mit einer Quote von 1,70 bei AdmiralBet den Wett Tipp heute „Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Osasuna vs Barcelona auf „Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore“:

Seit Juli 2020 wartet Osasuna auf einen Sieg gegen Barcelona

Die „Gorritxoak“ holten aus den letzten 9 Duellen mit den Blaugrana gerade mal einen Punkt

Die Katalanen haben die letzten 11 La-Liga-Spiele alle gewonnen

Osasuna vs Barcelona Quoten Analyse:

Bei den Osasuna Barcelona Quoten stellt sich im Vorfeld nur eine Frage: Wie hoch klettert der Wert für einen Sieg der Gäste? Die Antwort verrät uns der Blick in die besten Sportwetten Apps.

Die Quoten für einen Barca-Dreier verpassen knapp die Marke von 1,50. Auf der Gegenseite bekommt ihr aber für einen Erfolg der Hausherren Osasuna vs. Barcelona Wettquoten zwischen 6,00 und 7,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osasuna vs Barcelona Prognose: Die Rojillos hoffen auf ihre Heimstärke

Nach zwei Jahren in der zweiten Liga kehrte Osasuna mit der Saison 2019/20 in die höchste spanische Spielklasse zurück. Der Verein machte es sich seitdem hauptsächlich im gesicherten Mittelfeld bequem. Coach Jagoba Arrasate, der den Verein in der Spielzeit 2022/23 auch ins Pokalfinale geführt hatte, erklärte im Sommer nach sechs Jahren seinen Rücktritt. Neuer Mann auf der Trainerbank ist Vicente Moreno. Der neue Coach hat für den besten Start des Vereins seit zehn Jahren gesorgt.

Das hat der CA aber nicht den Leistungen in der Fremde zu verdanken. Denn am Wochenende war das 0:0 in Valencia der erste Auswärtspunkt nach zwei Niederlagen zum Auftakt. Daheim konnten die Gorritxoak aber mit einem Remis (gegen Leganes) und drei Siegen (gegen Mallorca, Celta Vigo und Las Palmas) überraschen. Elf Punkte aus den ersten sieben Partien bei 8:11 Toren reichen aktuell für Rang 7. Saisonübergreifend ist man daheim sogar seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen (3S, 3U), was nicht die schlechteste Ausgangsposition für den Osasuna Barcelona Tipp ist.

Marc Andre ter Stegen wird vermutlich um die acht Monate ausfallen. Am Mittwoch stand auf jeden Fall Ersatzmann Inaki Pena im Tor. Die Verantwortlichen wollen aber wohl noch einen Keeper verpflichten. Top-Kandidat scheint hier Wojciech Szczesny zu sein, der nach der EM 2024 eigentlich seine Karriere beendet hatte. Gegen Getafe hatte die aktuelle Nummer 1 der Katalanen nicht viel zu tun. Barca hatte bei Statistiken wie Ballbesitz (78 Prozent), Expected Goals (1,93 zu 0,69) und Gesamtschüssen (15:7) klar die Nase vorne.

Für die Entscheidung sorgte Robert Lewandowski mit seinem siebten Saisontor schon in der 19. Minute. Coach Hansi Flick hat sich in Barcelona hervorragend eingelebt. Den einzigen Rückschlag gab es in der Champions League in Unterzahl mit dem 1:2 in Monaco. In der Liga liegt man mit vier Punkten Vorsprung auf Meister Real Madrid auf Rang 1. Dabei kommt der FCB schon auf 23 Treffer (5 Gegentore). Saisonübergreifend gab es sogar elf La-Liga-Erfolge am Stück. Die Mannschaft hat das Pressing ihres neuen Trainers schon sehr gut adaptiert.

Osasuna - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osasuna: 0:0 Valencia (A), 2:1 Las Palmas (H), 1:3 Rayo Vallecano (A), 3:2 Celta Vigo (H), 0:4 Girona (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Getafe (H), 5:1 Villarreal (A), 1:2 AS Monaco (A), 4:1 Girona (A), 7:0 Real Valladolid (H)

Letzte 5 Spiele Osasuna vs Barcelona: 0:1 (A), 0:2 (A), 1:2 (H), 0:1 (A), 1:2 (H)

Beide Vereine standen sich schon 95 Mal auf dem Rasen gegenüber. Barcelona führt die Bilanz mit 57 Siegen an. Osasuna entschied nur 18 Duelle für sich (19U). Zwölf dieser 18 Erfolge kamen zu Gast bei den „Gorritxoak“ zustande.

Den letzten Dreier gegen die Blaugrana feierte der CA allerdings im Juli 2020 mit einem 2:1 im Camp Nou. Aus den folgenden neun Duellen holten die „Rojillos“ gerade mal einen Punkt. Der letzte Heimsieg gegen den FCB datiert vom Februar 2012.

Die vergangenen sechs Vergleiche gingen alle an Barca. In sieben den letzten acht La-Liga-Gastspiele der Katalanen hätten die Wetten „Beide Teams treffen“ und „Über 2,5 Tore“ immer Erfolg gehabt.

Auch in der Osasuna Barcelona Prognose setzen die Bookies auf einige Treffer. So gibt es bei Bet365 für mehr als 2,5 Tore nur eine Quote von 1,53. Am besten spielt ihr diese Wette in Verbindung mit dem aktuellen Bet365 Promo Code.

So seht ihr Osasuna - Barcelona im TV oder Stream:

28. September 2024, 21:00 Uhr, Estadio El Sadar, Pamplona

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr die Spiele der spanischen Liga live mitverfolgen wollt, braucht ihr dafür ein Abo bei Streaming-Anbieter DAZN.

Die Begegnung am Samstagabend beginnt im El Sadar um 21 Uhr, um den Osasuna Barcelona Tipp zu überprüfen.

Osasuna vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Osasuna: Herrera - Areso, Boyomo, Herrando, Bretones - Moncayola, Torro, Aimar - Ruben Pena, Raul, Moi Gomez

Ersatzbank Osasuna: Aitor (Tor), Catena, Juan Cruz, Nacho Vidal, Unai Garcia, Javi Martinez, Benito, José Arnaiz, Pablo Ibanez, Ruben Garcia, Budimir, Zaragoza

Startelf Barcelona: Inaki Pena - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - Eric, Casado, Lamine Yamal, Pablo Torre, Raphinha - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Astralaga (Tor), Yaakobishvili (Tor) - Cuenca, Dominguez, Fernandez, Ansu Fati, Pau Victor, Toni Fernández, Ferran Torres, Pedri, Fort, G. Martin

Barca-Coach Hansi Flick war in Barcelona bisher kein großer Freund der Rotation. So werden am Samstagabend auch kaum Wechsel in der Startelf erwartet. Verletzt fehlen den Gästen Spieler wie Fermin Lopez, Olmo, Araujo, Christensen, ter Stegen und Bernal.

Die Hausherren müssen in der Osasuna Barcelona Prognose ohne Moncayola, Iker Munoz und Kike Barja auskommen.

Unser Osasuna - Barcelona Tipp: Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore

Osasuna kann eine beeindruckende Heimbilanz vorweisen. Doch ein wirkliches Spitzenteam hatten die „Gorritxoak“ in dieser Saison noch nicht zu Gast. Gegen Barca gab es für den CA zudem in den vergangenen Jahren wenig zu holen.

Es spricht nicht viel dafür, dass sich daran nun etwas ändert. Die Männer von Hansi Flick haben den Schock der Verletzung von Kapitän ter Stegen erstmal überwunden und sind weiterhin in Topform.