Paderborn - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 06.12.2025

Unser Paderborn - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.12.2025 lautet: Nach zwei Niederlagen in Folge holen die Ostwestfalen mal wieder etwas Zählbares. Ohne Gegentor bleiben sie in unserem Wett Tipp heute allerdings nicht.

Das Topspiel des 15. Spieltags der Zweitliga-Saison 2025/26 steigt an diesem Samstag in der Home Deluxe Arena, wenn es dort zum Duell des Zweiten gegen den Dritten kommt. In unserer diesbezüglichen Paderborn Elversberg Prognose fassen wir interessante Fakten und Statistiken zusammen.

Danach sehen wir die Gastgeber in der leichten Favoritenrolle und trauen ihnen an heimischer Wirkungsstätte mindestens einen Zähler zu. Torlos werden die Gäste aber nicht nach Hause fahren. Demnach entscheiden wir uns für den Paderborn Elversberg Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,20 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Elversberg auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Paderborn will nach 2 Pleiten in Folge unbedingt wieder punkten.

Elversberg hat nur eines der letzten 5 Spiele in der 2. Bundesliga gewonnen.

In den bisherigen 4 Zweitliga-Duellen zwischen diesen beiden Teams gab es immer Tore auf beiden Seiten.

Paderborn vs Elversberg Quoten Analyse:

Auch die Wettanbieter sehen die Gastgeber in der Favoritenrolle. Doch genau wie nach unserer Einschätzung ist auch nach Meinung der Bookies diese Favoritenrolle nur eine kleine. Die Paderborn Elversberg Quoten für Wetten auf einen Heimsieg knacken in den einzelnen Sportwetten Apps die Marke von 2,00 doch recht deutlich.

Während es für Wetten auf den SCP Quoten bis 2,30 gibt, erreichen die Paderborn Elversberg Wettquoten für einen Tipp auf einen Sieg der Gäste durchschnittliche Werte von 2,87. Mit Quoten von maximal 1,67 für die Option “Über 2,5 Tore” erwarten die Buchmacher auch ein eher torreicheres Match.

Paderborn vs Elversberg Prognose: Heimvorteil spricht für SCP

Für Paderborn ist die kommende Begegnung das zweite Topspiel in Folge. Am vergangenen Spieltag trat der SCP als Tabellenführer auf Schalke an und verlor dort gegen den bis dato Zweiten nach eigener 1:0-Führung durch einen Gegentreffer kurz vor Schluss mit 1:2. Damit mussten die Ostwestfalen Platz 1 auch an die Königsblauen abgeben.

Für sie selbst war es nach dem 0:2 im Heimspiel gegen Hannover die zweite Niederlage am Stück. Zuvor hatten die Paderborner noch acht Zweitliga-Dreier in Folge eingefahren. In der Tabelle stehen sie auf Rang 2 mit zwei Punkten Rückstand auf Schalke und zwei Zählern Vorsprung auf den kommenden Gegner sowie Hannover.

Zu Hause kommt der SCP in der laufenden Zweitliga-Saison auf eine 5-0-2-Bilanz bei 12:9 Toren. Mit der Schlappe gegen Hannover endete eine Serie von vier Zweitliga-Heimsiegen in Folge. Gleichzeitig war es das erste Mal seit dem 03. November 2024, mithin seit über einem Jahr, dass die Ostwestfalen in einem Heimspiel kein eigenes Tor erzielen konnten.

In unserer Paderborn Elversberg Prognose rechnen wir nicht damit, dass ihnen das in zwei Heimpartien in Folge passiert. Immerhin konnten sie zuvor in 19 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen zu Hause treffen. Mit dem Bet-at-home Bonus Code könnt ihr euch zusätzliches Wettguthaben für eure Tipps bei diesem Buchmacher holen.

Paderborn - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:2 Schalke (A), 0:2 Hannover (H), 1:0 Magdeburg (A), 2:1 Fürth (H), 1:1, 2:4 n.V. Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:0 Darmstadt (H), 3:2 Karlsruhe (A), 0:1 Schalke (A), 2:2 Hannover (H), 0:3 Hertha (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs. Elversberg: 1:1 (H), 3:1 (A), 3:1 (H), 1:4 (A), 1:2 (A)

Auch für die Gäste aus dem Saarland ist es der zweite harte Brocken binnen einer Woche. Am vergangenen Spieltag empfing die SVE als Dritter den Tabellennachbarn Darmstadt, von dem sie sich zwar nur torlos trennte, damit aber immerhin Rang 3 verteidigen konnte. Für die Saarländer war die Partie gleichbedeutend mit der sechsten Weißen Weste.

Nur Hertha (9) und Schalke (7) spielten im bisherigen Saisonverlauf öfter zu Null. Auf der anderen Seite zeigte sich Elversberg zuletzt aber auch nicht mehr so treffsicher wie noch vor ein paar Wochen. In drei ihrer letzten fünf Zweitliga-Partien blieb die SVE selbst ohne Tor. So kommt es dann auch, dass sie nur eines dieser letzten fünf Spiele gewinnen konnte (2U, 2N).

Von den sieben Zweitliga-Begegnungen davor hatten sie noch sechs gewonnen (1U) und dabei insgesamt 21 Tore geschossen, was einem Schnitt von genau drei Treffern pro Partie entspricht. Nach 14 Spieltagen steht bei den Saarländern eine 8-3-3-Bilanz in der Statistik. Alle drei Pleiten gab es dabei in der Fremde.

Zudem hat die SVE von ihren letzten vier Duellen mit Teams, die vor dem Spieltag auf einem direkten Aufstiegsplatz standen, kein einziges gewinnen können (2U, 2N). Auch deswegen trauen wir den Gästen in unserem Paderborn Elversberg Tipp höchstens einen Punkt zu. Hierbei könnt ihr übrigens auch den aktuellen Bet-at-home Gutschein verwenden.

Im Unterhaus ist es das fünfte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs. Zuvor waren sich die beiden Mannschaften sechsmal in der Regionalliga West-Südwest in den Jahren 1994 bis 2000 begegnet. Der letzte direkte Vergleich spricht in der Paderborn Elversberg Prognose für die gastgebenden Ostwestfalen.

Paderborn vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Seimen - Scheller, Götze, Brackelmann; Marino, Bilbija, Hansen, Castaneda, Baur, Obermair; Tigges

Ersatzbank Paderborn: Schubert, Engelns, Klaas, Copado, Bätzner, Sticker, Wörner, Michel

Startelf Elversberg: Kristof - Gyamerah, Pinckert, Le Joncour, Günther; Petkov, Conde, Conte, Poreba, Zimmerschied; Ebnoutalib

Ersatzbank Elversberg: Boss, Malanga, Keidel, Rohr, Schmahl, Schnellbacher, Stange, Mickelson, Sickinger

Die haben das erste Zweitliga-Duell auswärts noch mit 1:4 verloren. Aus den folgenden und gleichzeitig letzten drei Aufeinandertreffen holte der SCP dann aber sieben von neun möglichen Punkten (2S, 1U). Zudem waren die bisherigen vier direkten Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften in der 2. Bundesliga ziemlich torreich.

Im Schnitt gab es nämlich 3,75 Tore pro Zweitliga-Duell. Und: In jeder der bisherigen vier Zweitliga-Partien zwischen diesen beiden Teams kamen beide Klubs zum Torerfolg - etwas, auf das wir auch bei unserem Paderborn Elversberg Tipp setzen.

Unser Paderborn - Elversberg Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Paderborn ist nach zwei Pleiten in Folge und dem Verlust der Tabellenführung gefordert. Drei Zweitliga-Niederlagen am Stück kassierte der SCP zuletzt vor circa acht Monaten. Ob es am Samstag für einen Dreier reicht, bleibt abzuwarten. Allerdings sollten die Ostwestfalen zu Hause mindestens einen Punkt holen. Elversberg gewann nur eines der letzten fünf Liga-Spiele und kassierte alle bisherigen drei Pleiten in der Fremde.

Auch der letzte direkte Vergleich sowie die Tatsache, dass die SVE erst einmal, nämlich im April 2024, ein Zweitliga-Auswärtsspiel bei einer Mannschaft gewonnen hat, die auf einem der beiden direkten Aufstiegsplätze stand, bestärken uns in der Annahme, dass die Gäste hier nicht die vollen drei Punkte mitnehmen werden. Nachdem die bisherigen Zweitliga-Duelle zwischen diesen beiden Klubs aber ziemlich torreich waren und es immer Treffer auf beiden Seiten gab, gehen wir davon aus, dass sich auch dieser Trend fortsetzt und die Gäste zumindest zum Torerfolg kommen.

Unser Paderborn Elversberg Sportwetten Tipp lautet: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Wettquote bei Bet-at-home von 2,20.