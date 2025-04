Paderborn - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten 26.04.2025

SPORT1 Betting 24.04.2025 • 23:00 Uhr Paderborn - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer darf weiter auf Rang 3 hoffen?

Unser Paderborn - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.04.2025 lautet: Im Duell der Tabellennachbarn geht es in erster Linie um den Relegationsplatz 3. Dabei sieht der Wett Tipp heute die Gäste aus dem Saarland etwas vorne.

Ja, will denn in diesem Jahr keiner aufsteigen? Schon seit Wochen wird in der 2. Bundesliga von einem Schneckenrennen an der Tabellenspitze gesprochen. Tatsächlich waren in den vergangenen Jahren am 30. Spieltag die drei Spitzenteams im Unterhaus lediglich in der Saison 2017/18 noch schlechter unterwegs.

So liegen zwischen Rang 3 und 7 gerade mal drei Punkte. Dadurch verspricht auch unsere Paderborn Elversberg Prognose besonders viel Spannung, denn der SCP und die SVE sind die ersten Verfolger von Magdeburg auf Platz 3.

Wir entscheiden uns bei diesem Spitzenspiel mit einer Quote von 1,69 bei VBET für den Paderborn Elversberg Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Elversberg auf “Doppelte Chance X2”:

Paderborn verlor 6 seiner letzten 9 Heimpartien

Die SVE ist seit 5 Zweitliga-Auswärtsspielen ungeschlagen

Elversberg kassierte auswärts die zweitwenigsten Niederlagen (3) und nur 9 Gegentore

Paderborn vs Elversberg Quoten Analyse:

Der SCP und die SVE gehen punktgleich auf den Plätzen 4 und 5 in den 31. Spieltag. Auch in der Rückrunden-Tabelle liegen beide Teams gleichauf. Bei so einem auf den ersten Blick ausgeglichenen Duell spielt dann der Heimvorteil eine Rolle und sorgt dafür, dass die Gastgeber bei den Paderborn vs Elversberg Quoten leicht im Vorteil sind.

Für einen Heimsieg bekommt ihr eine durchschnittliche Quote von 2,07. Auf der Gegenseite werden bei den Buchmachern, unter denen sich auch einige Wettanbieter mit schneller Auszahlung befinden, für einen Dreier der Gäste Paderborn gegen Elversberg Wettquoten zwischen 3,20 und 3,30 fällig.

Paderborn vs Elversberg Prognose: Baut die SVE ihre Auswärtsserie aus?

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Trainer Lukas Kwasniok den SC Paderborn im Sommer verlassen wird. Auf die Mannschaft hatte diese Nachricht aber keine negativen Auswirkungen. Nach drei Pleiten in Folge konnten die Ostwestfalen stattdessen am vergangenen Spieltag mit dem 3:2 in Nürnberg endlich wieder einen Sieg feiern. Damit kann der SCP noch aus eigener Kraft Rang 3 erreichen, denn man empfängt im Endspurt die direkten Kontrahenten Elversberg und Magdeburg noch im eigenen Stadion. An den letzten zehn Spieltagen musste Paderborn gerade mal drei Niederlagen hinnehmen (5S, 2U) und erzielte dabei 19 Tore. Das ist der drittbeste Wert.

Allerdings ging der SCP in den jüngsten neun Heimspielen sechsmal als Verlierer vom Feld (3). Die ersten sechs Heimpartien dieser BL2-Saison hatte die Mannschaft noch ohne Niederlage überstanden (4S, 2U). Einzig Ulm (7) und die Hertha (8) kassierten in dieser Spielzeit mehr Heimpleiten als die Ostwestfalen (6). Lediglich in der Spielzeit 2015/16 musste die Mannschaft mehr Heimniederlagen in einer gesamten BL2-Saison (8) hinnehmen. Allerdings holte die Truppe von Coach Kwasniok in dieser Saison 19 Punkte nach Rückständen. Das ist der Liga-Höchstwert zusammen mit dem Karlsruher SC.

Schon am vergangenen Spieltag stand für Elversberg gegen Düsseldorf ein Spitzenspiel an. Zahlen wie der Ballbesitz (61 Prozent), die Expected Goals (2,16 zu 0,71) und die Gesamtschüsse (26:5) sprachen klar für die Männer von Coach Horst Steffen. Trotzdem mussten sich die Saarländer am Ende mit einem 1:1 begnügen und fielen damit vom dritten auf den vierten Platz zurück. Die SVE mischt aber weiterhin fleißig im Aufstiegsrennen mit. Der Rückstand auf den Relegationsrang 3 beträgt gerade mal einen Punkt. Vor allem die Bilanz auf des Gegners Platz macht Hoffnung.

Die Spielvereinigung ist seit fünf Auswärtsspielen ungeschlagen (2S, 3U). Mit dieser Serie hat Elversberg seinen Vereinsrekord eingestellt. Die Saarländer kassierten auswärts die zweitwenigsten Niederlagen (3) und nur neun Gegentore. Lediglich vier Teams kommen in der Geschichte der eingleisigen Liga nach 14 Gastspielen auf weniger Gegentreffer. Diese gute Auswärtsbilanz ist auch ein Hauptgrund für unseren Paderborn Elversberg Tipp. Zudem gab die Mannschaft erst zehn Punkte nach Führungen ab (Platz 3) und kann die zweitbeste Shot Conversion (18,7 Prozent) sowie die meisten “Weißen Westen” (12) vorweisen.

Paderborn - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 3:2 Nürnberg (A), 1:2 Düsseldorf (H), 2:3 Braunschweig (A), 1:2 Köln (H), 5:3 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:1 Düsseldorf (H), 3:1 Hannover (A), 6:0 Regensburg (H), 0:0 Hamburger SV (A), 0:1 Preußen Münster (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Elversberg: 3:1 (A), 3:1 (H), 1:4 (A), 1:2 (A), 2:2 (H)

Zwischen 1996 und 2000 haben sich beide Vereine sechsmal in der Regionalliga getroffen. Damals hatte Paderborn mit drei Siegen zu zwei Niederlagen (1U) knapp die Nase vorne. Eine große Bedeutung für unsere Paderborn vs Elversberg Prognose haben diese Duelle aber natürlich nicht. Im Unterhaus stehen dagegen drei Kräftemessen zu Buche.

Den einzigen Sieg für die Saarländer gab es im ersten Aufeinandertreffen im November 2023 (4:1/H). Die letzten zwei Duelle entschied der SCP mit jeweils 3:1 für sich. In allen drei Zweitliga-Duellen verlor die Mannschaft, die das erste Tor erzielte. Daheim sind die Ostwestfalen gegen die SVE ungeschlagen (3S, 1U).

Paderborn und Elversberg sind die beiden Vereine, die in dieser Saison den geringsten Expected-Goals-Against-Wert aufweisen (34,8 und 36,0). Die SVE ließ auch die wenigsten gegnerischen Großchancen zu (48), der SCP die zweitwenigsten (51). So können wir am Samstag nicht mit einem Torfestival rechnen.

So seht ihr Paderborn - Elversberg im TV oder Stream:

26. April 2025, 13 Uhr, Home Deluxe Arena, Paderborn

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Alle Spiele der 2. Bundesliga gibt es nur bei Sky live. Mit den Konferenzen am Freitag, Samstag und Sonntag sowie dem Top-Spiel am Samstagabend verpasst ihr kein Tor. So seht ihr auch das Duell zwischen Paderborn und Elversberg bei diesem Bezahlsender.

Der Anpfiff in der Home Deluxe Arena von Paderborn erfolgt am Samstag um 13 Uhr.

Paderborn vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Riemann - M. Hoffmeier, Götze, Scheller - Obermair, Hansen, Bilbija, Zehnter, Mehlem, Engelns - Grimaldi

Ersatzbank Paderborn: Schubert (Tor), Bäuerle, Brackelmann, Ens, Michel, Curda, Terho, Herrmann

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Le Joncour, Neubauer - Fellhauer, Sickinger, Feil, Damar, Zimmerschied - Asllani

Ersatzbank Elversberg: Boss (Tor), Sicker, Dürholtz, Ebnoutalib, Schmahl, Gerezgiher, Stock, Petkov, Sahin

Bei den Gästen stehen Petkov und Sahin nach ihren Gelbsperren wieder zur Verfügung. Dafür fallen Dragon, Jäkel und Schnellbacher weiterhin aus.

Die Hausherren müssen ohne die verletzten Brockelmann und Platte sowie ohne die gesperrten Castaneda und Ansah auskommen. Wirklich anpassen müssen wir unsere Paderborn vs. Elversberg Prognose bei dieser Personalsituation aber nicht.

Unser Paderborn - Elversberg Tipp: Doppelte Chance X2

Die Zuschauer können sich auf ein spannendes Duell auf Augenhöhe freuen. Wir kommen aber zu einem anderen Urteil als die Buchmacher. Das hat vor allem mit der guten Form und der Auswärtsbilanz der Saarländer zu tun.

Auf des Gegners Platz ist Elversberg kaum zu besiegen und kaum zu überwinden. Auf der Gegenseite hatte der SCP zuletzt daheim einige Probleme. So trauen wir Paderborn nicht mehr als einen Zähler zu.