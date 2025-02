Paderborn - Preußen Münster Tipp, Prognose, Quoten 14.02.

SPORT1 Betting 13.02.2025 • 09:00 Uhr Paderborn - Preußen Münster Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Derby der SCPs?

Unser Paderborn - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.02.2025 lautet: Die Männer von Coach Kwasniok müssen punkten, um den Anschluss an die Top 3 nicht komplett zu verpassen. Im Wett Tipp heute ist mindestens ein Punkt drin.

Der 22. Spieltag der 2. Bundesliga wird am Freitagabend mit dem Derby der beiden SCPs eröffnet. Es liegen gerade einmal etwa 80 Kilometer Luftlinie zwischen Paderborn und Münster. In unserer Paderborn Preußen Münster Prognose wollen die Ostwestfalen ihre Negativserie von vier Heimpleiten in Serie dringend beenden. Laut den Quoten stehen die Chancen dafür auch ganz gut.

Wir kommen zu einem ähnlichen Fazit und spielen den Paderborn Preußen Münster Wett Tipp heute "Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen".

Darum tippen wir bei Paderborn vs Preußen Münster auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Paderborn ist nach 5 Duellen im Profi-Fußball noch ohne Niederlage gegen Münster

Die Ostwestfalen verloren nur eines der letzten 30 Zweitliga-Spiele gegen Aufsteiger

Die Preußen konnten lediglich eines der letzten 7 BL2-Gastspiele für sich entscheiden

Paderborn vs Preußen Münster Quoten Analyse:

Trotz der Probleme der vergangenen Wochen stehen die Ostwestfalen immer noch auf Platz 6 der BL2-Tabelle. Die Adlerträger behaupten dagegen seit Wochen den ersten Nichtabstiegsplatz. Daraus ergeben sich auch die Paderborn vs Preußen Münster Quoten.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 1,73. Auf der Gegenseite könnt ihr euch für einen Dreier der Gäste über Paderborn gegen Preußen Münster Wettquoten zwischen 4,33 und 4,80 freuen.

Paderborn vs Preußen Münster Prognose: Können die Ostwestfalen die Heim-Misere stoppen?

Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs BL2-Partien stand Paderborn am Wochenende zu Gast in Ulm unter Druck, doch die Gäste standen vor allem in der Defensive sehr sicher. Mit dem nach einer Gelbsperre in die Startelf zurückgekehrten Abwehrchef Felix Götze ließ man kaum etwas zu. Dafür lief im Spiel nach vorne, selbst nach dem Platzverweis gegen Ulms Dennis Dressel, nicht viel zusammen. Am Ende ging der SCP aber mit einem verdienten 2:0-Sieg vom Feld.

Durch den Dreier wurde der Rückstand auf Rang 3 auf vier Punkte verkürzt. Nun wollen die Ostwestfalen unbedingt einen neuen Vereins-Negativrekord verhindern, den man mit fünf Heimpleiten in Serie aufstellen würde. Für unseren Paderborn Preußen Münster Tipp trifft es sich ganz gut, dass die Männer von Coach Lukas Kwasniok gerne gegen Aufsteiger spielen. In den letzten 30 Duellen gegen Liga-Neulinge setzte es nämlich nur eine Niederlage (13S, 16U). Daheim ist man sogar seit August 2015 und 15 Partien ungeschlagen. Zudem stimmt die Moral bei der Mannschaft. Lediglich der KSC (16) sammelte mehr Punkte nach Rückständen als der SCP (15).

Zwischen Mitte Dezember und Ende Januar hatte Münster aus vier BL2-Spielen acht Punkte gesammelt (2S, 2U) und hatte damit im Kampf gegen den Abstieg einiges an Boden gut gemacht. Nun stecken die Männer nach den Pleiten in Kaiserslautern und daheim gegen den HSV wieder ein gutes Stück tiefer im Schlamassel. Das Polster auf den Relegationsplatz beträgt nur noch zwei Zähler. Besonders bitter waren die letzten beiden Pleiten aufgrund der Tatsache, dass der SCP den Treffer zum 1:2 jeweils in der Nachspielzeit kassiert hat.

Trainer Sascha Hildmann ärgerte sich vor allem über sechs Gegentore in den vergangenen drei Spielen. Zudem gaben die Adlerträger in dieser Zweitliga-Saison schon 15 Punkte nach Führungen ab. Das ist der zweithöchste Wert nach dem SSV Ulm (17). Trotzdem stellen die Preußen mit 28 Gegentoren weiterhin die geteilt drittbeste Defensive im Unterhaus. Dabei kommt der Aufsteiger auf den ligaweit geringsten Expected-Goals-Against-Wert (23,2). Auf der anderen Seite des Spielfeldes kann Münster aber auch nach Jahn Regensburg (21,4) den zweitgeringsten Expected-Goals-Wert (24,5) vorweisen.

Paderborn - Preußen Münster Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:0 Ulm (A), 1:2 Greuther Fürth (H), 1:0 Darmstadt (A), 1:2 Hertha (H), 2:1 Verl (H)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 1:2 Hamburger SV (H), 1:2 Kaiserslautern (A), 2:2 Hannover (A), 2:1 Greuther Fürth (H), 0:0 Ferencvaros (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Preußen Münster: 3:3 (A), 1:1 (A), 2:1 (H), 1:0 (H), 1:0 (A)

Beide Vereine standen sich schon in 45 Pflichtspielen gegenüber. Ein Großteil dieser Duelle entfällt auf die Ober- und Regionalliga (40) und hat für unsere Paderborn Preußen Münster Prognose keine wirkliche Bedeutung.

Zwischen 2016 und 2018 trafen sich beide Mannschaften in der 3. Liga. In dieser war Paderborn mit drei Siegen und einem Remis ohne Niederlage. Auch das erste Duell im Unterhaus brachte keinen Sieg für die Preußen.

Das Hinspiel endete nach einem wilden Duell mit wechselnden Führungen 3:3. Die Münsteraner trafen in der ersten Minute der Nachspielzeit zum Endstand. Schaut man auf die xG hätte die Partie mit 0,94 zu 1,65 eigentlich nicht so torreich werden dürfen.

Paderborn hat von 34 Toren 25 im zweiten Durchgang erzielt. Das ist der höchste Wert aller Zweitligisten.

Dafür bekommen wir bei AdmiralBet eine Quote von 2,00. Was der Bookie alles zu bieten hat und wie er in den wichtigsten Kategorien im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, verrät euch unser AdmiralBet Test .

Paderborn vs Preußen Münster: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Schubert - M. Hoffmeier, Götze, Brackelmann - Obermair, Scheller, Mehlem, Zehnter, Terho, Bilbija - Grimaldi

Ersatzbank Paderborn: Schulz (Tor), Curda, Hansen, L. Herrmann, Castaneda, Ansah, Klaas, Michel

Startelf Preußen Münster: Schenk - Koulis, Paetow, Frenkert - ter Horst, D. Kinsombi, Hendrix, Kirkeskov, Kyerewaa, Amenyido - Pick

Ersatzbank Preußen Münster: M. Behrens (Tor), D. Schad, Scherder, Bazzoli, Nemeth, Makridis, Preißinger, Lorenz, Fridjonsson, Mees

Vor der Paderborn Preußen Münster Prognose sieht die Personalsituation bei den Gästen recht gut aus. Mees steht nach seiner Erkrankung wieder zur Verfügung. Zudem steht das im Aufbautraining befindliche Trio aus Bolay, Mrowca und Batmaz vor der Rückkehr in den Kader.

Bei den Hausherren stehen Michel und Klaas wieder zur Verfügung. Riemann und Platte verpassen dagegen die Partie.

Unser Paderborn - Preußen Münster Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Die jüngste Heimbilanz der Ostwestfalen liest sich ziemlich erschreckend. Mit Gegnern wie Schalke, dem KSC, der Hertha und Greuther Fürth war nicht mal die Creme de la Creme im Unterhaus zu Gast in der Home Deluxe Arena.

Wir glauben aber, dass diese Serie nun ein Ende hat und zumindest ein Punkt verbucht werden kann. Die Preußen kämpfen gegen den Abstieg, sind nicht besonders auswärtsstark und im Profi-Fußball noch ohne Sieg gegen Paderborn. Zudem spielen die Hausherren sehr gerne und erfolgreich gegen Aufsteiger.