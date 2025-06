Palmeiras - Botafogo Tipp, Prognose & Quoten | 28.06.2025

Unser Palmeiras - Botafogo Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM 2025 Spiel am 28.06.2025 lautet: Mehr als einen Torjubel pro Mannschaft schließen wir im Wett Tipp heute aus.

Die brasilianischen Mannschaften betreiben bei der FIFA Klub WM 2025 großartige Eigenwerbung. Fluminense führt Gruppe F vor dem letzten Spieltag an und könnte als vierter Teilnehmer aus Brasilien das Achtelfinale erreichen. In der Palmeiras Botafogo Prognose trauen wir beiden Teams den Sieg zu.

Entscheidend wird insbesondere die konsequente Arbeit gegen den Ball sein. Wir erwarten eine taktisch geprägte Begegnung, in der das Risiko auf dem Weg nach vorne erst mit zunehmender Spielzeit erhöht wird. So spielen wir mit einer Quote von 1,86 bei Merkur Bets den Palmeiras Botafogo Wett Tipp heute “Kein Team erzielt mindestens 2 Tore”.