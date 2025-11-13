Polen gegen Niederlande Prognosen, Quoten und Wett-Tipps – 14.11.2025

SPORT1 Betting 13.11.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Polen gegen Niederlande Prognosen und Wett-Tipps von unserem Experten für dieses WM-Qualifikationsspiel am 14.11.2025.

Polen vs. Niederlande | WM-Qualifikation am 14.11.2025: In dieser entscheidenden Begegnung der Gruppe G geht es für beide Teams um die Tabellenführung. Während die Niederlande mit einem Sieg die WM-Qualifikation vorzeitig sichern könnten, kämpft Polen zu Hause um die Chance, mit den Gästen nach Punkten gleichzuziehen.

Die Niederlande gelten in diesem brisanten Duell als favorisiert und werden voraussichtlich einen Auswärtssieg einfahren, auch wenn Polen zu Hause seit einiger Zeit ungeschlagen ist. Die Partie am 14. November 2025 um 20:45 Uhr (MEZ) verspricht Hochspannung, da für beide Teams viel auf dem Spiel steht.

Jetzt mit bet-at-home Gutschein deine Tipps abgeben!

Analyse der Quoten und Leistungen: Holland ist der klare Favorit

Dieses Spiel ist ein echtes Schlüsselduell an der Spitze der Gruppe G. Sollte Polen die Gäste besiegen, würden sie in der Tabelle mit der Niederlande gleichziehen (jeweils 16 Punkte), bevor am letzten Spieltag noch Malta wartet. Allerdings haben die Niederlande mit einer Tordifferenz von +19 gegenüber +6 einen deutlichen Vorteil, der im Falle von Punktgleichheit entscheidend sein könnte.

Die aktuellen Polen gegen Niederlande Quoten sehen die Auswärtsmannschaft mit einer Quote von 1,65 als Favoriten auf dem 1X2-Markt, was einer implizierten Gewinnwahrscheinlichkeit von 59,9 % entspricht. Dies ist bemerkenswert, da Polen im September den Niederländern in Rotterdam ein 1:1 abtrotzen konnte.

Die Niederlande präsentieren sich in einer ausgezeichneten Form, haben fünf ihrer sechs WM-Qualifikationsspiele gewonnen, dabei im Schnitt beeindruckende 3,67 Tore pro Spiel erzielt und nur 0,5 Gegentore kassiert. Das Team von Ronald Koeman spielte in vier der sechs Quali-Spiele in Gruppe G zu Null und kassierte nur beim 1:1 gegen Polen und dem 3:2-Sieg in Litauen Gegentore. Das Tor von Polen war das einzige, das die Niederlande zu Hause hinnehmen mussten.

Ein Blick auf die Zahlen des Hinspiels unterstreicht die Dominanz der Niederländer: Koemans Team wurde drei „Big Chances“ zugeschrieben – zwei mehr als Polen. Sie spielten 714 Pässe und hatten damit fast dreimal so viele wie der Gegner, was 74 % Ballbesitz bedeutete.

Polen konnte seit der Anstellung von Jan Urban zwar drei Siege in Folge gegen Finnland, Neuseeland und Litauen einfahren – allesamt Teams, die außerhalb der Top 70 der FIFA-Weltrangliste rangieren – ist aber auf Platz 2 in der Tabelle. Die Niederlande stehen auf Rang 6 der Weltrangliste, was den deutlichen Qualitätssprung des Gegners verdeutlicht. Das letzte Team aus den europäischen Top-Nationen, das Polen schlagen konnte, war Deutschland in einem Freundschaftsspiel im Juni 2023 (1:0).

Torjäger Memphis Depay (7) hat in der WM-Qualifikation mehr als doppelt so viele Tore erzielt wie jeder andere niederländische Spieler. Die Offensive der Gäste ist mit 22 Treffern die zweitbeste der Qualifikation.

Für Wettfans könnte die Asiatische Torlinie von Über/Unter 2,75 bei den Polen gegen Niederlande Quoten interessant sein. Bei so viel auf dem Spiel stehenden Chancen kann eine solche Partie entweder sehr vorsichtig beginnen oder nach einem frühen Tor völlig offen werden.

🔥 Unsere Wett Tipps zur Partie Polen gegen Niederlande

Kommen wir nun zu den konkreten Empfehlungen für eure Wettscheine. Basierend auf der Analyse haben wir die besten Tipps für euch herausgesucht. Aber denkt daran: Beim Wetten gilt immer, nur so viel zu setzen, wie ihr auch verschmerzen könnt. Lasst uns die Spiele genießen!

Tipp 1: 1X2-Wette: Niederlande gewinnt – Quote: 1,65

Polen hat unter Jan Urban eine solide Form gezeigt und im September einen Punkt gegen die Niederländer erkämpft. Allerdings waren die Polen in diesem Spiel über weite Strecken in der Defensive und hatten hier und da Glück. Die niederländische Mannschaft ist in Topform, verfügt über eine enorme Offensivkraft (3,67 Tore/Spiel in der Qualifikation) und die Qualität, auch auswärts zu gewinnen. Wir tippen daher auf einen Auswärtssieg der Niederlande (Quote 1,65) als erste unserer Polen gegen Niederlande Prognosen.

Tipp 2: Beide Teams treffen – Ja – Quote: 1,63

Obwohl die Niederlande der klare Favorit sind, trauen wir Polen zu, vor heimischem Publikum ein Tor zu erzielen. Die Heimmannschaft wird unter Urban immer besser und kann zu einem unterhaltsamen Spiel beitragen. Polen hat seit dem Trainerwechsel in allen vier Spielen getroffen, auch gegen die Niederlande. Obwohl der erwartete Tore-Wert (xG) im Hinspiel bei nur 0,30 lag, wird erwartet, dass Polen zu Hause mehr Torchancen kreieren kann, auch angetrieben durch einen Robert Lewandowski, der am Wochenende für Barcelona einen Hattrick erzielte. Zudem war diese Wette in vier der letzten fünf direkten Duelle erfolgreich. Wir erwarten daher, dass beide Teams treffen (Quote 1,63).

Alle Infos zum bet-at-home Bonus Code findet ihr bei Sport1. Solltest du auf der Suche nach einer größeren Auswahl an Sportwetten Apps sein, dann bist du bei uns genau richtig.

Fazit

Alles in allem spricht viel für einen Sieg der formstarken Niederlande, die sich damit das WM-Ticket sichern könnten. Auch wenn die Polen zu Hause nicht zu unterschätzen sind und mit Lewandowski immer für ein Tor gut sind, ist die Qualität der Gäste einfach zu hoch.