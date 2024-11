Polen - Schottland Tipp, Prognose & Quoten | 18.11.2024

SPORT1 Betting 18.11.2024 • 09:34 Uhr Polen - Schottland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wer bleibt der Nations League A erhalten?

Unser Polen - Schottland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 18.11.2024 lautet: Die Polen stehen nach nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen unter Druck. Auch im Wett Tipp heute droht gegen formstarke Schotten ein weiteres Unheil.

In der Nations-League-Gruppe A1 hat sich Portugal vor dem letzten Spieltag mit 13 Punkten den ersten Platz gesichert. Dahinter hoffen die Kroaten mit sieben Zählern auf das zweite Ticket fürs Viertelfinale. Doch auch Polen und Schottland (beide 4 Punkte) dürfen nach oben schauen, wollen aber auch den Gang in Liga B vermeiden.

Am Montagabend treffen die „Bialo-Czerwoni“ und die „Bravehearts“ in Warschau aufeinander. Die Quoten der Polen Schottland Prognose rechnen mit einem recht ausgeglichenen Duell, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,61 bei Betway den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Polen vs Schottland auf „Doppelte Chance X2″:

Polen konnte nur eines der letzten 7 Duelle gegen Schottland gewinnen

Die „Bialo-Czerwoni“ haben lediglich eines der vergangenen 8 Länderspiele für sich entschieden

Die Bravehearts sind seit 2 Partien ungeschlagen und ohne Gegentor

Polen vs Schottland Quoten Analyse:

Die Hausherren haben beim Blick auf die Weltrangliste mit Rang 31 gegenüber Platz 51 die Nase vorne. Dann kommt bei den Polen vs Schottland Quoten auch noch der Heimvorteil dazu.

Trotzdem klettern die Quoten für einen Heimsieg in den Sportwetten Apps immerhin noch auf einen Höchstwert von 2,35. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste Polen gegen Schottland Wettquoten zwischen 2,90 und 3,10.

Polen vs Schottland Prognose: Können die Hausherren die Defensive stabilisieren?

Trainer Michal Probierz gerät in Polen immer weiter unter Druck. Schon das Abschneiden bei der EM 2024 war mit nur einem Punkt und dem Aus in der Gruppenphase eine Enttäuschung. Von den letzten acht Länderspielen konnten die „Orly“ lediglich eines gewinnen. Große Probleme macht die Defensive. In diesem Jahr blieben die „Bialo-Czerwoni“ in zwölf Partien nur einmal ohne Gegentreffer, beim 0:0 (5:4 nach Elfmeterschießen) gegen Wales in den EM-Playoffs. In den letzten drei Partien setzte es elf Gegentore.

So hat man die drittschlechteste Abwehr in der Nations League (14 Gegentreffer). Auf der Gegenseite kommt die Offensive auch nur auf durchschnittlich 0,91 x-Goals (Platz 14). Am Freitag zu Gast in Portugal konnten die Polen bis zur Halbzeit noch ein 0:0 halten, fielen im zweiten Durchgang mit einem 1:5 aber dann komplett auseinander. Bisher konnte sich die polnische Auswahl immer in der Nations-League-Gruppe A halten. Nun droht aber im Polen Schottland Tipp erstmals der Gang in Liga B.

In den ersten drei Spielen der Nations League war Schottland ohne Punkt geblieben und hatte sieben Gegentreffer kassiert. Danach stellte Coach Steve Clarke sein Defensivkonzept von Vierer- auf Fünferkette um. Seitdem läuft es für die Bravehearts deutlich besser. Gegen die Portugiesen, die in dieser NL-Saison mit 13 Punkten und zwölf Toren aus fünf Spielen noch ungeschlagen sind, holte man daheim ein 0:0. Am Freitag kam ein 1:0-Heimsieg gegen die Kroaten hinzu.

Die zweite Halbzeit durften die Briten in Überzahl spielen und belohnten sich mit einem späten Siegtreffer (88. Minute). Zu Gast in Portugal und in Kroatien hatten die Schotten auch gute Leistungen auf den Rasen gebracht und waren jeweils in Führung gegangen. Am Ende setzte es aber in beiden Fällen knappe 1:2-Pleiten. Zu den wichtigsten Spielern gehören natürlich Kapitän Andrew Robertson (Liverpool) und Scott McTominay (SSC Neapel). Vor allem der Mittelfeldmann aus Napoli besticht durch eine große Passsicherheit, eine gute Zweikampfbilanz und viele Ballrückeroberungen.

Polen - Schottland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Polen: 1:5 Portugal (A), 3:3 Kroatien (H), 1:3 Portugal (H), 0:1 Kroatien (A), 3:2 Schottland (A)

Letzte 5 Spiele Schottland: 1:0 Kroatien (H), 0:0 Portugal (H), 1:2 Kroatien (A), 1:2 Portugal (A), 2:3 Polen (H)

Letzte 5 Spiele Polen vs Schottland: 3:2 (A), 1:1 (A), 2:2 (A), 2:2 (H), 0:1 (H)

Nach zwölf Vergleichen führen die Polen die Bilanz mit vier Siegen zu zwei Niederlagen an. Die Hälfte aller Aufeinandertreffen endete dabei mit einer Punkteteilung. Die Polen konnten auch nur eines der letzten sieben Duelle gegen die Schotten gewinnen. Dieser Sieg kam im Hinspiel am 5. September zustande.

Im Hampden Park hatten die Adler zur Pause mit 2:0 geführt, diesen Vorsprung aber bis zur 76. Minute wieder verspielt. Durch einen Elfmeter in der siebten Minute der Nachspielzeit gingen die Bialo-Czerwoni am Ende mit einem 3:2-Sieg vom Feld. Ballbesitz (59 Prozent) und Gesamtschüsse (11:10) hatten dabei aber für die Hausherren gesprochen.

In den letzten Partien war die polnische Abwehr sehr wackelig. Auch dieses Mal muss man den Gästen den einen oder anderen Treffer zutrauen.

So seht ihr Polen - Schottland im TV oder Stream:

18. November 2024, 20:45 Uhr, Stadion Narodowy, Warschau

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wer die UEFA Nations League live im TV oder im Stream verfolgen möchte, braucht für die meisten Partien ein Abo bei DAZN. So wird auch das Duell zwischen Polen und Schottland exklusiv bei diesem Streaminganbieter gezeigt.

Der Ball rollt im Stadion Narodowy von Warschau ab Montagabend um 20:45 Uhr, ab dann kann der Polen vs Schottland Tipp live mitverfolgt werden.

Polen vs Schottland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Polen: Bulka - Piatkowski, Walukiewicz, Kiwior - Kaminski, Marczuk, Romanczuk, Zielinski, Zalewski - Piatek, Urbanski

Ersatzbank Polen: Skorupski, Slisz, Moder, Bogusz, Swiderski, Puchacz, Buksa, Kozubal, Dragowski

Startelf Schottland: Gordon - Ralston, Souttar, Hanley, Robertson - Gilmour, McLean - Christie, McTominay, Doak - Conway

Ersatzbank Schottland: McGinn, Dykes, Shankland, Slicker, Taylor, Barron, Porteous, McKenna, Armstrong, Gauld, McCrorie, Devlin

Die Hausherren müssen auf Spieler wie Milik (Juventus), Bednarek (Southampton) und natürlich Kapitän Lewandowski (Barcelona) verzichten.

Die Gäste vermissen in der Polen vs. Schottland Prognose vor allem Stammkräfte wie Adams (Torino) oder Tierney (Arsenal) schmerzlich.

Unser Polen - Schottland Tipp: Doppelte Chance X2

Beide Teams konnten nur eines ihrer letzten fünf Spiele gewinnen (1U, 3N). Auf dem Papier haben die Polen die besseren Einzelspieler und treten zudem daheim an. Außerdem reicht den Hausherren ein Remis, um zumindest den direkten Abstieg zu vermeiden. Die Formkurve und der direkte Vergleich sprechen aber eher für die Schotten. Vor allem die Defensive der „Bialo-Czerwoni“ macht Sorgen. Zudem sind die Bravehearts eine der laufstärksten Mannschaften in der Nations League (Platz 3).