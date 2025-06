Porto - Al-Ahly Tipp, Prognose & Quoten | 24.06.2025

Unser Porto - Al-Ahly Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM 2025 Spiel am 24.06.2025 lautet: Die Nerven beider Mannschaften liegen im Wett Tipp heute blank. Vor dem gegnerischen Gehäuse macht sich Unruhe in den Köpfen der Spieler breit.

Nur die ersten beiden Plätze garantieren am Ende der Gruppenphase den Einzug in den nächsten Abschnitt der FIFA Klub WM 2025. Vor unserer Porto Al-Ahly Prognose suchen beide Mannschaften verzweifelt nach ihrem ersten Erfolg bei diesem Turnier. Neben einem eigenen Sieg ist man auf Schützenhilfe im Parallelspiel angewiesen.

Die Drachen aus Portugal gelten als Quotenfavorit, haben in den beiden vorangegangenen Auftritten aber ziemlich enttäuscht. So spielen wir mit einer Quote von 2,36 bei Merkur Bets den Porto Al-Ahly Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”.