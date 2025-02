Preußen Münster - HSV Tipp, Prognose, Quoten | 07.02.2025

SPORT1 Betting 06.02.2025 • 09:00 Uhr Preußen Münster - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Geht die Negativserie der Rothosen gegen Aufsteiger weiter?

Unser Preußen Münster - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 07.02.2025 lautet: Die Hamburger agieren in dieser Saison überraschend konstant. So trauen wir den Hanseaten auch zu Gast beim SCP im Wett Tipp heute mindestens ein Remis zu.

Wie gut ist der HSV in dieser Saison wirklich? Immerhin sind die Hamburger seit acht Zweitliga-Spielen ungeschlagen (4S, 4U) und mussten somit in den sieben Partien unter Coach Merlin Polzin auch noch keine Pleite hinnehmen. Diese ordentliche Form wird aber schon am Freitag auf die Probe gestellt.

Denn die Rothosen müssen mal wieder gegen einen Aufsteiger ran. Im Unterhaus tun sich die Hanseaten gegen Neulinge traditionell besonders schwer. Der HSV ist zu Gast bei Aufsteigern seit sechs BL2-Gastspielen sieglos (2U 4N). Die Preußen Münster HSV Prognose traut der Auswärtsmannschaft aber etwas zu, uns geht es ähnlich.

So entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,57 bei ODDSET für den Preußen Münster HSV Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs HSV auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Der HSV ist seit 8 BL2-Spielen ungeschlagen

Münster steht in der Heimtabelle nur auf Rang 15

Das Hinspiel gewannen die Hamburger mit 4:1

Preußen Münster vs HSV Quoten Analyse:

Die Rothosen stehen mit 35 Punkten auf Rang 2, während der Aufsteiger sich mit 20 Zählern auf dem ersten Nichtabstiegsplatz halten kann. Bei diesen Gegensätzen in der Tabelle fallen die Preußen Münster vs HSV Quoten auch einigermaßen deutlich aus.

Ein Sieg der Gäste wird mit durchschnittlichen Quoten von 1,95 belohnt. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren Preußen Münster gegen HSV Wettquoten zwischen 3,30 und 3,70.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Preußen Münster vs HSV Prognose: Der SCP will die Heimbilanz aufpolieren

Münster liegt mit Rang 15 immer noch voll im Soll. Durch die 1:2-Niederlage am vergangenen Spieltag in Kaiserslautern ist das Polster auf Platz 16 aber auf drei Punkte zusammengeschmolzen. Der finale Gegentreffer fiel erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Zudem hatten die Preußen bei diversen Statistiken wie Expected Goals (1,61 zu 1,43), Gesamtschüssen (18:14) und großen Chancen (5:2) die Nase vorne. Mit diesem Ergebnis ging der Aufsteiger nach fünf Partien ohne Niederlage in der Fremde wieder als Verlierer vom Platz.

Dabei unterbieten nur Regensburg (12) und Braunschweig (18) die 23 Tore des SCP. Außerdem kommt Münster auf den zweitschwächsten Expected-Goals-Wert (24) und die drittschlechteste “Shot Conversion” (12,9 Prozent). Bei der “Shooting Accuracy” liegen die Männer von Coach Sascha Hildmann auch nur auf Platz 16. Gerade mal 41 Prozent der Schüsse kommen aufs gegnerische Tor. Trotzdem kam der Verein in der eingleisigen 2. Liga zu diesem Zeitpunkt noch nie auf so viele Tore (23) und so wenige Gegentore (28) wie aktuell. Vor allem die Defensive schafft es im Ligavergleich auf einen guten fünften Platz. Wenn ihr vor eurem Preußen Münster HSV Tipp einen Wettanbieter mit schneller Auszahlung sucht, können wir euch selbstverständlich weiterhelfen.

Am Sonntag im Heimspiel gegen Hannover mussten die Hamburger auf acht Profis verzichten. Vor allem in der Offensive fehlte die Präsenz eines Mittelstürmers wie Davie Selke. So lagen die Gastgeber nach einer sehr guten ersten Hälfte nur mit 1:0 in Führung. Die 96er konnten dann das Spiel im zweiten Durchgang, nachdem der HSV im Gefühl totaler Überlegenheit es mit zu vielen Kabinettstückchen versucht hatte, drehen. Am Ende stellten die Rothosen einmal mehr ihre neue Widerstandsfähigkeit unter Beweis und gingen doch noch mit einem 2:2 vom Feld.

Mit 45 Toren stellen die Hamburger die beste Offensive in Liga 2. Zudem traf der HSV in jedem seiner letzten 17 BL2-Spiele. Diese Serie begann mit dem 4:1 am 4. Spieltag gegen den SC Preußen Münster. Diese Bilanzen werden von der drittbesten “Shot Conversion” (19,9 Prozent) und der besten Chancenverwertung (40,5 Prozent) unterstützt. Auswärts gewann der Hamburger SV zwei seiner letzten drei Zweitliga-Gastspiele (1U). Allerdings sind die Männer von Coach Merlin Polzin daheim noch ohne Niederlage und kassierten somit alle drei BL2-Pleiten in dieser Saison in der Fremde. Zudem haben lediglich drei Teams mehr Schüsse zugelassen als die Hanseaten.

Preußen Münster - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 1:2 Kaiserslautern (A), 2:2 Hannover 96 (A), 2:1 Greuther Fürth (H), 0:0 Ferencvaros (H), 0:0 Ulm (H)

Letzte 5 Spiele HSV: 2:2 Hannover 96 (H), 3:2 Hertha BSC (A), 1:0 Köln (H), 1:2 FCSB Bukarest (A), 2:0 Alemannia Aachen (H)

Letzte Spiele Preußen Münster vs HSV: 1:4 (A), 0:5 (A), 1:1 (H)

In dieser Saison spielen beide Vereine erstmals seit 61 Jahren wieder gemeinsam in einer Liga. Die anderen Duelle stammen aus den 50er, 60er und 70er Jahren und spielen für unsere Preußen Münster HSV Prognose keine Rolle.

Das Hinspiel am 4. Spieltag entschieden die Hamburger daheim mit 4:1 für sich. Beim Ballbesitz (63 Prozent) und bei den xG (1,90 zu 1,10) hatten die Hausherren die Nase vorne. Die Gesamtschüsse sprachen aber für die Gäste (17:11). Zur Pause stand es schon 3:0.

Kein Team hat im Unterhaus anteilig so viele Gegentore in der zweiten Halbzeit kassiert wie der HSV (21 von 27). Mit diesem Wissen wäre auch der Preußen Münster HSV Tipp “Mehr Tore in 2. Halbzeit” durchaus reizvoll.

Bei Betano bekommt ihr dafür eine Quote von 2,10. Wett-Tipper spielen diese Wette am besten bei diesem Wettanbieter mit schneller Auszahlung .

So seht ihr Preußen Münster - HSV im TV oder Stream:

07. Februar 2025, 18:30 Uhr, Preußen-Stadion, Münster

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Auch am 21. Spieltag der Saison 2024/25 hat Sky wieder das volle Programm aus dem deutschen Unterhaus für die Fußball-Fans parat. Alle neun Spiele sind beim Bezahlsender live zu sehen, darunter auch das Duell zwischen Münster und dem HSV.

Der Anpfiff erfolgt am frühen Freitagabend um 18:30 Uhr im Preußen-Stadion von Münster.

Preußen Münster vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Preußen Münster: M. Behrens - Scherder, Paetow, Koulis - ter Horst, D. Kinsombi, Hendrix, Frenkert, Amenyido, Kyerewaa - Pick

Ersatzbank Preußen Münster: Kirsch (Tor), D. Schad, Bouchama, Preißinger, Bazzoli, Makridis, Nemeth, Fridjonsson, Lorenz

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Hadzikadunic, Muheim, S. Hefti - Meffert, Karabec, Richter - Sahiti, Königsdörffer, Dompé

Ersatzbank HSV: Hermann, Mickel (Tor), Agyekum, Oliveira, Schonlau, Reis, Stange, Mebude, Poreba, Selke

Bei unserer Preußen Münster HSV Prognose werfen wir natürlich auch einen Blick auf die Personalsituation in beiden Lagern. Die Gastgeber müssen weiter ohne Bolay, Mrowca und Batmaz auskommen. Beim HSV kehrt Muheim nach seiner Gelbsperre zurück.

Dafür fehlt nun Elfadli mit Gelbsperre. Der Neuzugang war zuvor in allen seinen 18 Einsätzen dieser Zweitliga-Saison in der Startelf gestanden. Auch Selke dürfte nach seinem Jochbeinbruch wieder zur Verfügung stehen. Allerdings fallen Raab, Katterbach, Pherai, Balde, Glatzel und Jatta weiterhin aus.

Unser Preußen Münster - HSV Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

In den vergangenen Jahren hatten die Hamburger zu Gast bei Aufsteigern immer extrem viele Punkte liegen gelassen. In dieser Saison wirken die Rothosen aber stabiler als in den Vorjahren. Zudem tut sich Münster daheim bisher recht schwer.

Am Ende sichern wir unseren Tipp aber trotzdem mit der “Doppelten Chance” ab. Zudem rechnen wir mit ein paar Toren.