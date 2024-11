Preußen Münster - Köln Tipp, Prognose & Quoten 22.11.2024

SPORT1 Betting 21.11.2024 • 09:00 Uhr Preußen Münster - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer kann seine Serie ausbauen?

Unser Preußen Münster - Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.11.2024 lautet: Beide Teams gehen mit Rückenwind und Selbstvertrauen in das Freitagabendspiel. Das dürfte im Wett Tipp heute für Tore auf beiden Seiten sorgen.

Der 1. FC Köln war unter dem neuen Coach Gerhard Struber nicht gut in die neue Saison gekommen. Doch in den vergangenen Wochen ging es für die Geißböcke aufwärts. Inzwischen hat der Absteiger nur mehr drei Punkte Rückstand auf Platz 2. Da der Effzeh am 13. Spieltag schon am Freitag ran muss, winkt mit einem Sieg in Münster erstmals in der laufenden Spielzeit, wenn auch nur vorläufig, der Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz. Die Quoten der Preußen Münster Köln Prognose trauen dies den Domstädtern auch zu.

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs Köln auf „Beide Teams treffen“:

Preußen Münster traf in jeder seiner letzten 9 Partien in Liga 2

Köln hat den höchsten Expected-Goals-Wert in dieser BL2-Saison

Der Effzeh ist der einzige Klub, der bisher in jedem Spiel dieser Spielzeit im Unterhaus ein Tor erzielen konnte

Preußen Münster vs Köln Quoten Analyse:

Der Effzeh ist durch die Erfolge der vergangenen Wochen auf Rang 7 der Tabelle geklettert. Der SCP belegt nach zwölf Spieltagen dagegen nur den Relegationsrang 16. So schlagen sich die Preußen Münster vs Köln Quoten wenig überraschend auf die Seite der Gäste.

Für einen Auswärtssieg bekommt ihr Quoten im Schnitt von 1,76. Auf der Gegenseite gibt es bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz für einen Dreier der Hausherren Preußen Münster vs Köln Wettquoten zwischen 3,80 und 4,20.

Preußen Münster vs Köln Prognose: Beide wollen ungeschlagen bleiben

Zu Beginn der Saison tat sich Münster in der zweiten Bundesliga noch sehr schwer. Einerseits zeigte der Aufsteiger zu viel Respekt, andererseits sogar etwas Angst vor den Gegnern im Unterhaus. Doch nach taktischen und personellen Umstellungen treten die Preußen inzwischen viel sicherer und selbstbewusster auf. Seit Coach Sascha Hildmann ein 4-4-2 anstelle eines 4-3-3 spielen lässt, kassierte der SCP lediglich drei Gegentore in vier Partien. Zuvor hatte der Neuling 16 Gegentreffer in acht Spielen hinnehmen müssen.

Mit drei Remis (alle 1:1) und einem 1:0-Heimsieg gegen den damaligen Tabellenführer Düsseldorf, der auch der erste Heimerfolg in dieser Saison war, ist Münster seit vier Partien ungeschlagen. Durch die zahlreichen Remis hat der Liga-Neuling in der Tabelle aber kaum Fortschritte gemacht. Zudem stand der Verein in der eingleisigen 2. Liga zum Vergleichszeitpunkt nie bei weniger Punkten als in dieser Spielzeit (11). Preußen Münster kommt erst auf 150 Abschlüsse, nur Ulm (146) und der Jahn (134) auf weniger. Trotzdem traf der SCP in jedem seiner letzten neun Partien im Unterhaus. Gegen Bundesliga-Absteiger sind die Münsteraner in Liga 2 noch sieglos (3U, 5N).

Die Kölner setzten zu Beginn der Saison auf einen offensiven Stil mit einem hohen Pressing, was aber auch ein höheres Risiko mit sich brachte. Dadurch agierte der Absteiger auf dem Platz oft überlegen, konnte aber nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Nun setzt Coach Gerhard Struber auf einen kontrollierten und defensiveren Spielansatz mit einer Dreierkette. Damit gewann der Effzeh die letzten drei Pflichtspiele ohne Gegentor. Das hatte der Verein seit zehn Jahren nicht mehr geschafft. Inzwischen kann sich das Punktekonto mit 18 Zählern vor dem Preußen Münster Köln Tipp auch sehen lassen.

Bei einer derartigen Bilanz nach zwölf Spieltagen stieg man in sechs von sechs Fällen am Saisonende auch auf. Kein Team kommt in dieser BL2-Saison auf einen so hohen Expected-Goals-Wert wie der 1. FC Köln (26,9). Außerdem gaben die Geißböcke 248 Schüsse ab, das ist der deutliche Liga-Höchstwert. Auf der Gegenseite ließ der Effzeh am wenigsten Schüsse zu (120). In 14 Pflichtspielen dieser Saison erreichten die Kölner fünf Weiße Westen. Das sind jetzt bereits mehr als in der gesamten Vorsaison in 36 Partien in der Bundesliga und dem DFB-Pokal. Seit drei Partien ist die Mannschaft ohne Gegentor.

Preußen Münster - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 1:3 Gladbach (A), 1:1 KSC (A), 1:0 Fortuna Düsseldorf (H), 1:1 Eintracht Braunschweig (A), 1:1 Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Köln: 1:1 Groningen (H), 1:0 Greuther Fürth (H), 1:0 Hertha BSC (A), 3:0 Holstein Kiel (H), 1:2 Paderborn (H)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster vs Köln: 0:2 (H), 0:3 (A), 1:2 (A), 0:0 (H), 4:4 (A)

Preußen Münster und Köln trafen im Profi-Fußball bisher nur in der ersten Bundesliga-Saison 1963/64 aufeinander. Damals entschieden die Geißböcke beide Partien ohne Gegentor für sich (2:0, 3:0).

Vervollständigt wird die Bilanz durch 28 Duelle in der Oberliga zwischen 1949 und 1963. Dabei hatte Köln mit zehn Siegen zu sieben Niederlagen die Nase vorne. Eine Relevanz für unsere Preußen Münster Köln Prognose haben diese Ergebnisse aber natürlich nicht.

Beide Teams kommen 2024/25 im zweiten Durchgang zusammen auf 24 Gegentreffer. Vor dem Seitenwechsel mussten beide Mannschaften nur sieben bzw. acht Gegentore hinnehmen. Mit diesem Wissen macht der Preußen Münster gegen Köln Tipp „Mehr Tore in 2. Halbzeit“ durchaus Sinn.

So seht ihr Preußen Münster - Köln im TV oder Stream:

22. Juni 2024, 18:30 Uhr, Preußen-Stadion, Münster

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Die 2. Bundesliga ist seit Jahren komplett bei Sky zu sehen. Der Bezahlsender überträgt alle Spiele im Unterhaus live und in der Konferenz. Dazu gehört auch das Duell zwischen Preußen Münster und dem 1. FC Köln.

Los geht es im Preußen-Stadion von Münster am frühen Freitagabend um 18:30 Uhr.

Preußen Münster vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Koulis, Frenkert, Kirkeskov - Hendrix, Preißinger, Bouchama, Makridis - Mees, Grodowski

Ersatzbank Preußen Münster: M. Behrens (Tor), Bolay, Paetow, D. Schad, Korte, Lorenz, Deters, Scherrer

Startelf Köln: Schwäbe - Pauli, Hübers, Heintz - Thielmann, Martel, Huseinbasic, Paqarada, Ljubicic - Lemperle, Maina

Ersatzbank Köln: Urbig (Tor), Bakatukanda, R. Carstensen, Obuz, Olesen, Waldschmidt, Finkgräfe, Kainz, Downs

Den Hausherren stehen abgesehen von den verletzten Batmaz, Mrowca und Fridjonsson alle Spieler zur Verfügung.

Die Gäste müssen in der Preußen Münster vs Köln Prognose aktuell noch ohne Spieler wie Kilian, Christensen und Adamyan auskommen.

Unser Preußen Münster - Köln Tipp: Beide Teams treffen

Die Qualität im Kader und die Tabellensituation spricht natürlich für die Kölner. Doch beide Mannschaften haben in den letzten Spielen einiges an Selbstvertrauen und Momentum gesammelt.

Auf beiden Seiten ist allerdings auch weiterhin fraglich, wie stabil der Aufschwung wirklich ist. So entscheiden wir uns gegen einen Tipp auf dem 1x2-Markt. Stattdessen rechnen wir mit Treffern auf beiden Seiten.