Preußen Münster - KSC Tipp, Prognose, Quoten | 13.04.2025

Preußen Münster KSC Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Liga Wette | Schaffen Störche den Abflug?

Unser Preußen Münster KSC Sportwetten Tipp zum 2. Liga Spiel am 13.04.2025 lautet: Münster darf sich im Abstiegskampf keine Niederlage leisten, der KSC schielt noch nach oben. Viele Tore wird es laut unserem Wett Tipp heute nicht geben.

Am 13. April 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga, wenn Preußen Münster auf Karlsruher SC trifft. Die 2. Liga Prognose der Buchmacher sieht den abstiegsgefährdeten Gastgeber in der Rolle des Favoriten.

Die Störche befinden sich mitten im Kampf um den Klassenerhalt und wollen unter allen Umständen eine Niederlage verhindern. Die Gäste aus Karlsruhe können sich hingegen noch nach oben orientieren, auch wenn der Aufstieg sehr weit weg ist.

Aus diesem Grund erwarten wir kein Offensiv-Feuerwerk, sondern Vorsicht auf beiden Seiten. Unsere Preußen Münster KSC Prognose von wenigen Treffern aus.

Daher lautet unser Preußen Münster KSC Wett Tipp heute: “Unter 2,5 Tore” zu einer Quote von 2,00 bei Betano.

Darum tippen wir bei Münster vs Karlsruhe auf “Unter 2.5 Tore”:

Kann sich Münster Luft im Abstiegskampf verschaffen oder klopft der KSC noch einmal oben an?

Preußen Münster hat in den letzten 5 Spielen nur durchschnittlich 0,40 Tore pro Spiel erzielt.

Der KSC hat in den letzten 5 Spielen 3 Mal zu Null gespielt.

Alles deutet auf ein defensiv geprägtes Spiel hin, bei dem wenige Tore fallen könnten.

Preußen Münster vs KSC Quoten Analyse:

Diese Partie hat vor allem für die Münsteraner große Bedeutung, denn mit einem Sieg könnten wichtige Punkte gegen den Abstieg gemacht werden. Allerdings will Karlsruhe die Saison zumindest in der oberen Hälfte beenden, wenn schon der Aufstieg aufgrund des Rückstands in die Ferne gerückt ist. Dem Umstand, dass vor allem die Störche unter Zugzwang stehen, tragen auch die Preußen Münster KSC Quoten der Wettanbieter mit Deutscher Lizenz Rechnung.

Ein Heimsieg liefert eine Quote von ca. 2.30 und bildet das Risiko ab, das mit diesem Tipp verbunden ist. Preußen Münster gehört nicht gerade zu den heimstärksten Teams, hat aber die Hälfte seiner Punkteausbeute in den letzten fünf Spielen im Preussenstadion geholt.Das Remis, das es auch in der Hinrunde gegeben hat, stellt mit einer 3,40 eine interessante Option dar. Für einen Auswärtssieg bieten die Münster Karlsruhe Wettquoten einen Wert um die 3,05.

Preußen Münster - KSC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Münster: 0:1 Düsseldorf (A), 1:1 Braunschweig (H), 1:0 Elversberg (A), 0:1 Nürnberg (H), 0:1 Schalke (A).

Letzte 5 Spiele Karlsruher SC: 1:0 Hannover (H), 1:3 Hertha BSC (A), 0:0 Ulm (H), 0:3 Darmstadt (A), 1:0 1. FC Köln (H).

Letzte 5 Spiele Münster vs. KSC: 1:1 (A), 1:4 (H), 0:5 (A), 0:3 (A), 1:1 (H).

Unser Preußen Münster - KSC Tipp: Unter 2,5 Tore

Vor allem der Gastgeber wird versuchen, zunächst einmal kein Tor zu kassieren und dementsprechend defensiv auftreten.Das Tore-Schießen gehört auch nicht unbedingt zu den Stärken der Störche, die im Schnitt einmal pro Partie einnetzen. Karlsruhe hat sich mit nur drei Toren in den jüngsten fünf Spielen aber auch nicht als Tormaschine präsentiert.