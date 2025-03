Preußen Münster - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2025

SPORT1 Betting 08.03.2025 • 23:00 Uhr Preußen Münster - Nürnberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt der SCP im Keller stecken?

Unser Preußen Münster - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.03.2025 lautet: Noch haben einige Fans des FCN den Aufstiegskampf nicht komplett abgehakt. Im Wett Tipp heute dürfte auf jeden Fall wieder etwas Zählbares aufs Konto kommen.

Der 1. FC Nürnberg war zunächst sehr schwer in die erste Saison unter dem neuen Coach Miroslav Klose gekommen. Erst ab dem 8. Spieltag und einem 3:2-Heimsieg gegen Preußen Münster platzte bei den Franken der Knoten. Danach zeigte sich der Club spielerisch viel konstanter.

Am Wochenende trifft der FCN erneut auf den Aufsteiger. Die Quoten können sich im Rückspiel auf keinen Favoriten festlegen. Wir sehen in unserer Preußen Münster Nürnberg Prognose eher die Gäste vorne. So spielen wir mit einer Quote von 1,62 bei Betano den Preußen Münster Nürnberg Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs Nürnberg auf “Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore”:

Preußen Münster steht nur auf Platz 16 der Heimtabelle

Nürnberg hat die letzten 5 BL2-Duelle gegen Aufsteiger alle gewonnen

Lediglich 2 Teams haben in der Rückrunde mehr Punkte gesammelt als der Club

Preußen Münster vs Nürnberg Quoten Analyse:

In der BL2-Tabelle hat der Club fünf Plätze und 12 Punkte Vorsprung auf den SCP. Trotzdem sind die Gäste bei den Bookies, unter denen sich auch Wettanbieter mit schneller Auszahlung befinden, laut den Preußen Münster vs Nürnberg Quoten nur leicht favorisiert.

Für einen Sieg der Gäste werden Quoten im Schnitt von 2,45 aufgerufen. Für einen Dreier der Hausherren bekommt ihr allerdings auch nur Preußen Münster gegen Nürnberg Wettquoten zwischen 2,70 und 2,85.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Preußen Münster vs Nürnberg Prognose: Kann sich der SCP endlich mal belohnen?

Münster zeigt als Aufsteiger in dieser Saison oft ordentliche Leistungen. Doch zu selten können sich die Preußen dafür belohnen. Ein oder zwei Fehler reichen, um am Ende mit leeren Händen dazustehen. Vier der vergangenen fünf Spiele gingen verloren (1S). Alle knapp und alle durch späte Gegentore. Das sind so viele Niederlagen wie in den 15 BL2-Spielen zuvor zusammen. So kommt der SCP nicht vom Fleck. Die Männer von Trainer Sascha Hildmann haben lediglich einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang 16. Immerhin konnten die Adlerträger zwei der letzten drei Heimspiele für sich entscheiden.

Das sind ebenfalls doppelt so viele Erfolge (2) wie in den ersten neun BL2-Heimspielen der Saison (1). Nur zwei Teams haben weniger Heimpunkte gesammelt als der SCP (13). Das müssen wir bei unserem Preußen Münster Nürnberg Tipp bedenken. Probleme macht die Offensive. Bei den xG (28,8) und der “Shooting Accuracy” liegt Münster lediglich auf Rang 16 (40,6%). 26 eigene Treffer werden von drei Teams unterboten. Bei den Expected-Goals-Against findet man den Aufsteiger immerhin auf Rang 6 (31,1) und bei den Gegentoren (33) auf Platz 7.

Nürnberg ging mit vier Heimsiegen am Stück und als Zweiter der Rückrundentabelle ins Heimspiel gegen Hannover. Nach dieser Serie hatten einige Fans schon von der Rückkehr in die Bundesliga geträumt. Doch diese Hoffnungen erhielten mit dem 1:2 gegen die Niedersachsen einen Dämpfer. Hier hatten die Männer von Coach Miro Klose zu viele gute Chancen liegengelassen. In dieser Saison musste der Club schon die vierte Niederlage trotz zwischenzeitlicher Führung hinnehmen. Mehr solcher Pleiten setzte es für den Verein im Unterhaus in einer kompletten Saison noch nie.

Diese Schwankungen gehören bei einer der jüngsten Mannschaften in dieser Zweitliga-Saison aber einfach dazu. Nun wollen die Franken an ihrer Auswärtsbilanz arbeiten. Nürnberg holte in den vergangenen beiden BL2-Gastspielen vier Punkte. Das sind so viele wie in den sieben Auswärtspartien zuvor zusammen. Allerdings stehen auch schon sechs Pleiten in der Fremde zu Buche. Der FCN spielt gern gegen Aufsteiger. Die letzten fünf Zweitliga-Duelle gegen Liga-Neulinge wurden allesamt gewonnen. Auch kann der Club die beste Shooting Accuracy der Liga (54,6%) vorweisen.

Preußen Münster - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 0:1 Schalke (A), 2:0 Regensburg (H), 0:2 Paderborn (A), 1:2 Hamburger SV (H), 1:2 Kaiserslautern (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:2 Hannover (H), 0:0 Hertha BSC (A), 2:0 Ulm (H), 4:3 Magdeburg (A), 1:0 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster vs Nürnberg: 2:3 (A), 0:4 (A), 0:1 (H), 2:2 (A), 6:4 (H)

Diese Paarung gab es bisher schon sechsmal. Allerdings stammen fünf Aufeinandertreffen aus den 50er und 60er Jahren und haben somit für unsere Preußen Münster Nürnberg Prognose keine Relevanz.

In der Hinrunde standen sich beide Vereine erstmals seit 56 Jahren in einem Pflichtspiel gegenüber. In einer Partie, bei der die Führung dreimal wechselte, setzten sich die Franken am Ende mit 3:2 durch.

Wie erwähnt, fielen im Hinspiel zwischen beiden Mannschaften einige Tore. Wir gehen aber nicht unbedingt von einer Wiederholung aus. Der Club hat in den letzten drei Spielen nur zwei Gegentore kassiert.

Und der SCP hat eine der schwächsten Offensiven der Liga. Das führt uns zum Preußen Münster Nürnberg Tipp “Unter 2,5 Tore”, für den es bei AdmiralBet eine Quote von 1,85 gibt. Durch was sich der Anbieter auszeichnet, verrät euch unser AdmiralBet Test .

So seht ihr Preußen Münster - Nürnberg im TV oder Stream:

09. März 2025, 13:30 Uhr, Preußen-Stadion, Münster

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Ihr seid Fans der 2. Bundesliga? Dann kommt ihr um ein Abo bei Sky wohl nicht herum. Denn der Bezahlsender zeigt alle Partien im deutschen Unterhaus als Einzelspiel oder in der Konferenz. So auch das Duell zwischen Preußen Münster und Nürnberg.

Die Partie wird am Sonntag um 13:30 im Preußen-Stadion von Münster angepfiffen.

Preußen Münster vs Nürnberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Scherder, Paetow, Frenkert - Hendrix, Bazzoli - Pick, D. Kinsombi, M. Lorenz - Mees

Ersatzbank Preußen Münster: Behrens (Tor), Schad, Bouchama, Kyerewaa, Batmaz, Fridjonsson, Amenyido, Koulis, Kirkeskov

Startelf Nürnberg: Reichert - Drexler, Knoche, Seidel - Janisch, Jander, Yilmaz - Justvan, Castrop - Antiste, Tzimas

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia (Tor) , Danilo Soares, Gruber, Villadsen, Flick, Lubach, Emreli, Schleimer, Karafiat

Auf beiden Seiten verpassen jeweils nur zwei Spieler die Partie. So müssen wir unsere Preußen Münster Nürnberg Prognose nicht anpassen. Bei den Hausherren fallen lediglich Makridis und Nemeth aus. Und die Gäste müssen nur auf Forkel und Karafiat verzichten.

Unser Preußen Münster - Nürnberg Tipp: Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore

Nürnberg hat in dieser Saison in der Fremde auch noch nicht viel gerissen. Doch am Sonntag zu Gast in Münster trauen wir den Franken mindestens einen Punkt zu. Das hat einerseits mit den Preußen zu tun.

Die sind bisher nicht wirklich heim- oder formstark. Zudem spielt der Club im Unterhaus in der jüngsten Vergangenheit gern gegen Aufsteiger und steht in der Tabelle der zweiten Saisonhälfte weiterhin sehr gut da.