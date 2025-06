PSG - Botafogo Tipp, Prognose & Quoten | 20.06.2025

SPORT1 Betting 17.06.2025 • 17:00 Uhr PSG - Botafogo Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub-WM Wette | Wer gewinnt das vorgezogene Endspiel um den Gruppensieg?

Unser PSG - Botafogo Sportwetten Tipp zum FIFA Klub-WM Spiel am 20.06.2025 lautet: Paris lässt weiterhin seine Muskeln spielen. In unserem Wett Tipp heute trauen wir allerdings auch den Brasilianern einen Treffer zu.

In der Gruppe B kommt es bereits am zweiten Spieltag zum womöglich vorgezogenen Endspiel um den Gruppensieg. In unserer PSG Botafogo Prognose treffen die beiden Teams aufeinander, die ihre erste Partie jeweils siegreich gestalten konnten. Die Pariser zeigten dabei mal wieder eine ganz starke Leistung.

Sie sind für uns auch im kommenden Match der Favorit, allerdings gehen wir nicht davon aus, dass sie auch gegen die Brasilianer ihren Kasten sauber halten werden. Deswegen entscheiden wir uns für den PSG Botafogo Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,11 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei PSG vs Botafogo auf “Beide Teams treffen”:

PSG hat in jedem der letzten 6 Pflichtspiele mindestens doppelt getroffen.

Botafogo hat die letzten 4 Pflichtspiele allesamt gewonnen.

Dem Sieger ist der Gruppensieg quasi nicht mehr zu nehmen.

PSG vs Botafogo Quoten Analyse:

Die PSG Botafogo Quoten bei den Siegwetten zeigen überaus deutlich, wer hier als Favorit in die Begegnung geht. Für einen Tipp auf die Pariser gibt es in der Merkur Bets App eine Quote von gerade einmal 1,16. Demgegenüber steht eine Wettquote von 13,38 für einen Tipp auf den brasilianischen Vertreter.

Interessant sind die PSG Botafogo Wettquoten bei den Torwetten. Mit einer Quote von 1,41 für “Über 2,5 Tore” hält Merkur Bets mindestens drei Treffer in der Partie für sehr wahrscheinlich. Dagegen kann man seinen Wetteinsatz mehr als verdoppeln, wenn beide Mannschaften zum Torerfolg kommen.

PSG vs Botafogo Prognose: Paris nimmt auch die nächste Hürde

Nach dem beeindruckenden 5:0-Erfolg im Finale der Champions League lässt PSG auch bei der Klub-WM seine Muskeln spielen. Am ersten Spieltag ließen die Pariser Atletico Madrid keine Chance und bezwangen die Rojiblancos letztlich klar mit 4:0. Nur einen einzigen Schuss auf das eigene Tor ließen die Franzosen dabei zu.

Für sie selbst war es der sechste Pflichtspielsieg in Serie. Bei jedem dieser letzten sechs Erfolge traf Paris mindestens doppelt. In jeder der letzten fünf Partien traf der neue europäische Champion sogar mindestens dreifach. Zudem kassierte er in seinen letzten drei Begegnungen noch nicht einmal ein Gegentor.

Vor diesen letzten drei zu Null-Siegen hatten die Pariser noch viermal in Folge ihren Kasten nicht sauber halten können. Weiter zurückblickend hatten sie vor besagten letzten drei Partien in neun der letzten zehn Spiele mindestens ein Gegentor kassiert.

In unserer PSG Botafogo Prognose erwarten wir nun abermals einen Gegentreffer. Das liegt mitunter auch an den letzten Leistungen des Gegners aus Rio de Janeiro. Denn die können sich ebenfalls sehen lassen.

PSG vs Botafogo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 4:0 Atletico Madrid (N), 5:0 Inter Mailand (N), 3:0 Stade Reims (N), 3:1 Auxerre (H), 4:1 Montpellier (A)

Letzte 5 Spiele Botafogo: 2:1 Seattle Sounders (N), 3:2 Ceara (H), 1:0 Santos (A), 1:0 Universidad de Chile (H), 0:1 Capital (A)

Letzte Spiele PSG vs Botafogo: -

Von seinen letzten neun Pflichtspielen hat Fogo nur eines verloren - und diese Niederlage war zudem ziemlich unbedeutend. Im Sechzehntelfinal-Rückspiel der Copa do Brasil verlor die Mannschaft beim unterklassigen Klub Capital mit 0:1, nachdem sie das Hinspiel zu Hause klar mit 4:0 für sich entscheiden konnte.

Von den verbliebenen acht dieser letzten neun Partien hat der “Einsame Stern” sieben gewonnen (1U). Zuletzt gewann er vier Pflichtspiele in Serie, so auch die Begegnung am ersten Spieltag der Klub-WM. Gegen die Seattle Sounders aus den USA gab es einen 2:1-Erfolg.

Allerdings muss man festhalten, dass die Brasilianer gemessen an den Expected Goals von 0,90:2,18 und überhaupt einem Torschussverhältnis von 12:23 nicht unbedingt das bessere, aber eben das effizientere Team waren. Insofern gehen wir auch in unserem PSG Botafogo Tipp von einem Treffer des nominellen Außenseiters aus.

Das gilt umso mehr, als dass die Südamerikaner in sieben ihrer letzten neun Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielen konnten. In der heimischen Serie A stehen sie aktuell auf Rang 8. In der Copa Libertadores, der südamerikanischen Champions League, erreichten sie kürzlich nach einem 2. Platz in der Gruppe die KO-Phase.

So seht ihr PSG vs Botafogo im TV oder Stream:

20. Juni 2025, 03:00 Uhr, Rose Bowl, Pasadena

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hält die weltweiten Exklusivrechte an der FIFA Klub-WM. Braucht ihr normalerweise ein kostenpflichtiges Abo bei diesem Anbieter, um die Spiele dort zu sehen, ist für die Klub-WM nur ein Konto erforderlich.

Auf Ergebnisse aus einem direkten Vergleich müssen wir im Rahmen unserer PSG Botafogo Prognose verzichten. Noch nie zuvor trafen die Mannschaften aufeinander. Überhaupt haben bisher weder die Pariser ein Pflichtspiel gegen eine brasilianische noch Fogo ein Pflichtspiel gegen eine brasilianische Mannschaft bestritten.

PSG vs Botafogo: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Ramos, Kvaratskhelia

Ersatzbank PSG: Safonov, Tenas, Beraldo, Hernandez, Lee Kang-In, Mbaye, Mayulu, Zaire-Emery, Kamara

Startelf Botafogo: Victor - Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles; Gregore, Freitas, Artur; Igor Jesus, Savarino, Mastriani

Ersatzbank Botafogo: Steffens, Linck, Allan, Cabral, Correa, Danilo, Kaio, Ricardo, Cuiabano, Montoro, Marcal, Ponte, Newton, Cruz, Rodriguez

Unser PSG vs Botafogo Tipp: “Beide Teams treffen”

PSG gilt als Topfavorit auf den Gewinn der Klub-WM. Die erste Duftmarke hat der Champions League-Sieger bereits hinterlassen und auch in der kommenden Begegnung ist er in der klaren Favoritenrolle. Auch wir gehen von einem Erfolg der Pariser aus. Doch wenn es Quoten von über 2,00 für “Beide Teams treffen” gibt, dann ist diese Option für uns eigentlich ein Muss.

Denn der brasilianische Gegner ist nicht irgendwer, hat aktuell selbst einen starken Lauf und in seiner Außenseiterrolle ohnehin nichts zu verlieren. Selbst wenn ihm nur ein Ehrentreffer gelingen sollte, würde das für unsere Wette bereits ausreichen. Nach sieben Siegen in den letzten neun Pflichtspielen ist jedenfalls ein Tor für uns alles andere als unwahrscheinlich.