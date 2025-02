PSG - Monaco Tipp, Prognose, Quoten | 07.02.2025

Am 7. Februar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der Ligue 1: Paris Saint-Germain trifft auf AS Monaco im Parc des Princes. PSG, angeführt von Luis Enrique, steht mit 50 Punkten an der Tabellenspitze, während AS Monaco unter der Leitung von Adi Hütter den dritten Platz mit 37 Punkten belegt.