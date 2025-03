PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam Tipp, Prognose 30.03.2025

SPORT1 Betting 28.03.2025 • 23:00 Uhr PSV Eindhoven – Ajax Amsterdam Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Eredivisie Wette | Kann Ajax den ersten Verfolger auf Distanz halten?

Unser PSV Eindhoven – Ajax Amsterdam Sportwetten Tipp zum Eredivisie Spiel am 30.03.2025 lautet: Das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und dem ersten Verfolger verspricht Spannung. Die heimstarken Boeren gehen im Wett Tipp heute zurecht als Favoriten ins Rennen.

In den Niederlanden gilt das Duell zwischen Ajax und Feyenoord als „De Klassieker“. Auch die Rivalität zwischen Amsterdam und Eindhoven hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen und wird seit geraumer Zeit als „De Topper“ bezeichnet. Am Wochenende steht diese Paarung in der Eredivisie wieder auf dem Programm.

Vor allem der Meister steht bei der PSV Eindhoven Ajax Amsterdam Prognose unter Druck. Er könnte mit einem Heimsieg am Sonntag den Rückstand auf den Tabellenführer auf drei Punkte verkürzen. Wir spielen mit einer Quote von 1,86 bei NEO.bet den PSV Eindhoven Ajax Amsterdam Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei PSV Eindhoven vs Ajax Amsterdam auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Die PSV ist seit 40 Eredivisie-Heimspielen ungeschlagen

Ajax konnte nur eines der letzten 8 Duelle gegen Eindhoven gewinnen

Die Amsterdamer konnten lediglich eines der vergangenen 4 Spiele für sich entscheiden

PSV Eindhoven vs Ajax Amsterdam Quoten Analyse:

Nach 27 Spieltagen haben die „Godenzonen“ noch sechs Zähler Vorsprung auf die „Boeren“. Trotzdem schicken die PSV Eindhoven vs Ajax Amsterdam Quoten die Gastgeber als klare Favoriten auf den Platz. Das hat mit der Heimstärke der Hausherren zu tun.

Für einen Heimsieg der „Philips Sport Vereniging“ bekommt ihr Quoten im Schnitt von 1,67. Auf der Gegenseite wird ein Dreier des Spitzenreiters mit PSV Eindhoven gegen Ajax Amsterdam Wettquoten zwischen 4,20 und 4,50 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSV Eindhoven vs Ajax Amsterdam Prognose: Sorgt die PSV für Spannung im Meisterrennen?

Im vergangenen Jahr sicherte sich die PSV nach sechs Jahren endlich wieder die Meisterschaft in der Eredivisie. Eindhoven hatte an 34 Spieltagen nur eine Niederlage kassiert und den Titelverteidiger Rotterdam um sieben Punkte distanziert. Coach Peter Bosz konnte endlich die richtige Balance zwischen Offensive (111 Tore) und Defensive (21 Gegentreffer) finden. In dieser Spielzeit droht die Mission „Titelverteidigung“ aber zu scheitern. An den ersten 26 Spieltagen musste die „Philips Sport Vereniging“ schon vier Niederlagen hinnehmen (18S, 4U).

Alle Pleiten kassierten die „Boeren“ allerdings in der Fremde. Daheim sind die Rot-Weißen schon seit 40 Eredivisie-Heimspielen ungeschlagen. Im Pokal ist die PSV im Halbfinale an den Go Ahead Eagles gescheitert. In der Champions League erfolgte das Aus im Achtelfinale gegen Arsenal. Die Offensive läuft dafür noch wie geschmiert. Eindhoven steht in der Eredivisie auf Platz 1 bei den xG (60,5) und den erzielten Toren (78). Auf der anderen Seite des Spielfeldes hat die Mannschaft von Coach Bosz die wenigsten Schüsse zugelassen (223).

Francesco Farioli hatte den niederländischen Rekordmeister im vorigen Juli in einer tiefen Krise übernommen. Der Italiener brachte Ajax aber überraschend schnell wieder in die Spur. Der Coach schickt Amsterdam zwar im klassischen 4-3-3-System auf den Rasen, setzt aber vor allem auf eine stabile Defensive. Daraus ist eine Einheit entstanden, die einen pragmatischen Ergebnisfußball pflegt. So steht Ajax auf Rang 1 bei den xGA (24), den kassierten Treffern (20) und den Weißen Westen (14). Die einzigen beiden Niederlagen setzte es auswärts gegen Breda und Alkmaar.

Ajax hat allerdings die letzten fünf Auswärtsspiele in der Liga gewonnen und dabei jedes Mal kein Gegentor kassiert. Mit 29 Punkten aus 13 Gastspielen sind die „Godenzonen“ das beste Auswärtsteam der Eredivisie. Der AFC hatte mit einer tollen Serie von elf Partien ohne Niederlage die Tabellenführung in den Niederlanden übernommen. Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung auf den ersten Verfolger schon acht Zähler. Durch das 2:2 daheim gegen Alkmaar vor der Länderspielpause ist dieses Polster auf sechs Punkte zusammengeschmolzen. Ihr seid für euren PSV Eindhoven Ajax Amsterdam Tipp auf der Suche nach einem PayPal Wettanbieter? Dann werdet ihr sicher in unserer Übersicht fündig!

PSV Eindhoven – Ajax Amsterdam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 3:0 RKC Waalwijk (A), 2:2 Arsenal (A), 2:1 Heerenveen (H), 1:7 Arsenal (H), 2:3 Go Ahead Eagles (A)

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 2:2 AZ Alkmaar (H), 1:4 Eintracht Frankfurt (A), 1:0 PEC Zwolle (A), 1:2 Eintracht Frankfurt (H), 1:0 Almere City (A)

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven vs Ajax Amsterdam: 2:3 (A), 1:1 (A), 5:2 (H), 3:2 n.E. (A), 3:0 (H)

Der „Topper“ zwischen den beiden niederländischen Top-Vereinen wurde schon 186 Mal ausgetragen. Die „Godenzonen“ haben im Rahmen unserer PSV Eindhoven Ajax Amsterdam Prognose aktuell mit 82 Siegen zu 70 Niederlagen die Nase vorne (34U).

Auch das Hinspiel in der laufenden Saison ging mit 3:2 an Amsterdam. Das war für den Rekordmeister aber der erste Erfolg gegen die „Boeren” nach sieben Duellen (1U, 6N). Die letzten beiden Gastspiele in Eindhoven hat Ajax klar verloren (0:3, 2:5).

PSV-Stürmer Luuk de Jong hat in seinen letzten acht Eredivisie-Spielen gegen Ajax immer getroffen. Gut möglich, dass sich diese Serie fortsetzt.

So seht ihr PSV Eindhoven – Ajax Amsterdam im TV oder Stream:

30. März 2025, 14:30 Uhr, Philips Stadion, Eindhoven

Übertragung TV: Sportdigital+

Übertragung Stream: Sportdigital+

In Deutschland, Österreich und der Schweiz habt ihr die Möglichkeit, die besten Spiele aus der Eredivisie live bei Sportdigital+ zu sehen. Dazu gehört auch das Spitzenspiel zwischen PSV Eindhoven und Ajax Amsterdam.

Der Anpfiff im Philips Stadion von Eindhoven erfolgt am Sonntag um 14:30 Uhr.

PSV Eindhoven vs Ajax Amsterdam: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSV Eindhoven: Benitez – Dest, Flamingo, Boscagli, Malacia – Til, Veerman, Babadi – Perisic, de Jong, Lang

Ersatzbank PSV Eindhoven: Drommel, Schiks (Tor), Nagalo, Obispo, Land, Bajraktarevic, Driouech, Karsdorp, Saibari, Lucas, Bakayoko

Startelf Ajax Amsterdam: Matheus – Gaaei, J. Sutalo, Baas, Hato – Fitz-Jim, J. Henderson, Taylor – B. Traoré, Brobbey, Godts

Ersatzbank Ajax Amsterdam: Gorter, Setford (Tor), Janse, Kaplan, Mokio, Rugani, van den Boomen, Klaassen, Edvardsen, Lucas Rosa, Konadu, Berghuis

In der PSV Eindhoven vs. Ajax Amsterdam Prognose spielen die zahlreichen Ausfälle auf beiden Seiten durchaus eine Rolle. Die Hausherren müssen auf Spieler wie Schouten, Tillman, Lucas Perez, Kuhn und Pepi verzichten.

Bei den Gästen fallen Profis wie Pasveer, Wijndal, van Axel Dongen, Rasmussen, Weghorst, Gaaei und Regeer aus.

Unser PSV Eindhoven – Ajax Amsterdam Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Auf der einen Seite ist Ajax der Tabellenführer, das beste Auswärtsteam der Liga und seit elf Liga-Partien ungeschlagen. Auf der anderen Seite trauen wir den Gästen nicht mehr als ein Remis zu. Die Mannschaft wirkt nach wie vor nicht so richtig stabil.

Gegen stärkere Teams sind die Leistungen höchst schwankend. Das war auch in der Europa League gegen Frankfurt zu sehen, als beide Spiele verloren gingen (1:2, 1:4). Nun trifft man auf das heimstärkste Team der Eredivisie. Die PSV hat seit November 2022 keine Heimniederlage mehr kassiert. Zudem spricht auch der direkte Vergleich für Eindhoven.