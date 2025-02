PSV Eindhoven - Juventus Tipp, Prognose & Quoten 19.02.25

SPORT1 Betting 18.02.2025 • 11:00 Uhr PSV Eindhoven - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer erreicht das Achtelfinale?

Unser PSV Eindhoven - Juventus Rotterdam Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 19.02.2025 lautet: Der niederländische Meister will im Rückspiel die 1:2-Pleite wettmachen. Im Wett Tipp heute droht PSV aber das Aus.

Im Champions-League-Hinspiel der Playoff-K.o.-Runde in der vergangenen Wochen setzte sich Juventus Turin daheim mit 2:1 gegen PSV Eindhoven durch. Durch diesen Erfolg reicht der Alten Dame am Mittwoch in Eindhoven bereits ein Remis für den Einzug ins Achtelfinale.

Der Blick auf die Quoten der PSV Eindhoven vs Juventus Prognose lässt aber ein enges Duell erwarten, bei dem noch lange nichts entschieden ist. Wir sehen die Gäste im Rückspiel etwas vorne und spielen mit einer Quote von 1,58 bei Bet365 den PSV Eindhoven vs Juventus Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei PSV Eindhoven vs Juventus auf “Doppelte Chance X2”:

Juve kam in den letzten 20 von 20 Fällen weiter, wenn man im Europapokal das Hinspiel gewonnen hat

PSV wartet seit 6 Duellen gegen Serie-A-Vereine auf einen Sieg

Eindhoven konnte nur eines der vergangenen 6 Heimspiele gegen italienische Teams für sich entscheiden

PSV Eindhoven vs Juventus Quoten Analyse:

Der Marktwert spricht für die Gäste. Die Turiner bringen den etwa zweifachen Kaderwert mit (645 zu 346 Millionen Euro) mit, doch für die PSV Eindhoven vs Juventus Quoten spielt auch der Heimvorteil eine große Rolle.

So bekommt ihr für einen Heimsieg Quoten von knapp unter 2,30. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste auch nur mit PSV Eindhoven gegen Juventus Wettquoten zwischen 2,80 und 3,00 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSV Eindhoven vs Juventus Prognose: Kann die Offensive der Hausherren den Gegner beeindrucken?

Peter Bosz führte PSV in der vergangenen Saison zum ersten Meistertitel seit dem Jahr 2017/18. Im Gegensatz zu seinen vorigen Trainerstationen hatte der Coach in Eindhoven endlich die richtige Balance zwischen Offensive (111 Tore) und Defensive (21 Gegentreffer) gefunden. Auch in der Spielzeit 2024/25 legte der Titelverteidiger mit 14 Siegen aus den ersten 15 Liga-Spielen (1N) gut los, aber von den letzten acht Partien in der Eredivisie konnte die “Philips Sport Vereniging” nur noch zwei für sich entscheiden (4U, 2N).

Nach dem 2:2 am Wochenende daheim gegen Utrecht mussten die “Boeren” die Tabellenführung sogar an Ajax Amsterdam abgeben. Dabei hatte der Meister den Treffer zum Endstand erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielt. In dieser Spielzeit stellt PSV mit 71 Treffern in 23 Partien wieder die mit Abstand beste Offensive der heimischen Liga. Allerdings setzte es schon 26 Gegentore. Nun wollen die Rot-Weißen das Duell gegen Juve drehen. Die Heimbilanz im Europapokal kann sich mit zwölf Partien in Serie ohne Niederlage auch sehen lassen (7S, 5U). Darunter war auch ein 3:2-Sieg am 8. Spieltag gegen Liverpool. In dieser Partie standen die Reds aber schon als Erstplatzierter der CL-Liga-Phase fest. Sucht ihr für euren PSV Eindhoven Juventus Tipp noch nach PayPal Sportwetten , helfen wir euch gerne weiter.

Coach Thiago Motta hatte versucht, sein Erfolgsrezept, mit dem er in der Vorsaison Bologna in die Champions League geführt hatte, nach Turin zu importieren. Das führte beim Rekordmeister aber zu vielen Remis (13 nach 25 Spieltagen) und zu leiser Kritik, denn die Alte Dame stand nach der Hinrunde gerade mal auf Rang 6. In der Rückrunde ist der Stil des Juventus FC nun etwas pragmatischer geworden. Die Bianconeri sind weiterhin schwer zu schlagen (nur eine Niederlage in der Serie A) und spielen selten glanzvoll, aber die Mannschaft sammelt aktuell einige “schmutzige” Siege.

So sind die Turiner auf den ersten Champions-League-Rang geklettert. Zudem stellt man mit 21 Gegentoren die zweitbeste Abwehr hinter Tabellenführer Napoli (19). Am Sonntag folgte mit dem 1:0 daheim gegen Inter der vierte Pflichtspielsieg in Folge. Nun soll das CL-Achtelfinale, welches sportlich und wirtschaftlich als Minimalziel gilt, erreicht werden. Mit nur drei Siegen in der Vorrunde hatte Juve den Umweg über die Playoffs nehmen müssen. In den letzten 20 Europapokal-K.o.-Duellen seit der Saison 1978/79, in denen die Weiß-Schwarzen das Hinspiel gewonnen hatten, kamen sie am Ende auch weiter.

PSV Eindhoven - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 2:2 Utrecht (H), 1:2 Juventus Turin (A), 1:1 Willem II Tilburg (H), 2:0 Feyenoord (H), 3:3 NEC Nijmegen (A)

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:0 Inter Mailand (H), 2:1 PSV Eindhoven (H), 2:1 Calcio Como (A), 4:1 Empoli (H), 0:2 Benfica (H)

Letzte Spiele PSV Eindhoven vs Juventus: 1:2 (A), 1:3 (A)

Wir schauen bei unserer PSV Eindhoven Juventus Prognose natürlich auf den direkten Vergleich und der ist sehr frisch. Zum Auftakt dieser CL-Saison waren beide Vereine erstmals aufeinandergetroffen. Juventus siegte am ersten Spieltag im September 2024 daheim mit 3:1.

Das Hinspiel in der Vorwoche ging wie erwähnt auch an die Italiener (2:1). Die PSV wartet seit sechs Duellen gegen Serie-A-Vereine auf einen Sieg (2U, 4N). Zudem konnte Eindhoven auch lediglich eines der vergangenen sechs Heimspiele gegen italienische Teams für sich entscheiden (2U, 3N).

Im Wintertransferfenster verpflichteten die Verantwortlichen von Juventus Randal Kolo Muani von PSG. Der Ex-Frankfurter hat in Turin mit fünf Toren in fünf Spielen bestens eingeschlagen.

Das führt uns zum PSV Eindhoven Juventus Tipp “Kolo Muani trifft”, für den es bei NEO.bet eine Quote von 3,05 gibt. Was der Bookie zu bieten hat und wie er im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, verrät euch unser NEO.bet Test .

So seht ihr PSV Eindhoven - Juventus im TV oder Stream:

19. Februar 2025, 21 Uhr, Philips Stadion, Eindhoven

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In der Saison 2024/25 ist DAZN die große Heimat der UEFA Champions League. Einzig Amazon hat eine kleine Sublizenz und darf jeden Dienstag ein Spiel nach Wahl zeigen.

Die Partie zwischen PSV und Juventus wird aber am Mittwoch um 21 Uhr im Philips Stadion von Eindhoven angepfiffen und somit beim Streaming-Anbieter DAZN übertragen.

PSV Eindhoven vs Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSV Eindhoven: Di Gregorio - Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly - Douglas Luiz, Locatelli, Gonzalez, McKennie, Yildiz - Kolo Muani

Ersatzbank PSV Eindhoven: Perin, Pinsoglio (Tor), Rouhi, Savona, Mbangula, Conceicao, Koopmeiners, Thuram, Vlahovic

Startelf Juventus: Benitez - Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Junior - Schouten, J. Veerman, Perisic, Saibari, Lang - L. de Jong

Ersatzbank Juventus: Drommel, Schiks (Tor), Kuhn, Malacia, Nagalo, Babadi, Land, Bajraktarevic, Driouech, Uneken, Bakayoko

Auf beiden Seiten fehlen einige wichtige Spieler, was durchaus Auswirkungen auf unsere PSV Eindhoven Juventus Prognose haben kann.

So müssen die Hausherren auf Profis wie Obispo, Til, Karsdorp, Dest , Boscagli, Tillman und Pepi verzichten. Bei den Gästen verpassen Spieler wie Douglas Luiz, Milik, Kalulu, Cabal und Bremer die Partie.

Unser PSV Eindhoven - Juventus Tipp: Doppelte Chance X2

Juventus ist zur richtigen Zeit in Form gekommen, wie vier Siege in Folge beweisen. Sicher ist bei der Alten Dame noch viel Sand im Getriebe, auch beim 2:1 gegen die PSV gab es reichlich Schatten zu sehen, doch die Bianconeri sind in dieser Saison nur schwer zu bezwingen.

Zudem zeigt der Blick auf die Europapokal-Geschichte des italienischen Rekordmeisters, dass ein Hinspiel-Sieg meistens schon mehr als die halbe Miete ist. Außerdem tut sich Eindhoven gegen Teams aus Italien oft schwer. So müsste für die Gäste auch dieses Mal mindestens ein Remis herausspringen.