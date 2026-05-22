Die Spannung steigt, die Allianz Arena bebt! Am Samstagabend, den 23. Mai um 20:00 Uhr, blickt die gesamte Bundesliga nach München. Der FC Bayern empfängt den VfB Stuttgart zum großen Saisonfinale und steht kurz vor dem Gewinn der nächsten Meisterschaft.
Quote 20.00 statt 1.18! ODDSET zündet den Turbo: Mega-Boost auf den Bayern-Titel gegen Stuttgart!
Während die sportliche Dominanz der Münchner kaum Zweifel an einem weiteren Titelgewinn lässt, sorgt der Wettanbieter ODDSET für den wahren Paukenschlag: Exklusiv für Neukunden gibt es einen unfassbaren Quoten-Boost auf den Titelgewinn des FC Bayern!
Der Quotenboost im Detail: Von Mini-Quote zum Mega-Gewinn
Jeder Experte ist sich einig: Der FC Bayern wird sich die Schale auch in diesem Jahr sichern. Die reguläre Wettquote auf den Titelgewinn liegt bei mickrigen 1,18. Ein Tipp, der sich kaum lohnt. Doch jetzt kommt ODDSET ins Spiel und katapultiert dich in eine andere Gewinn-Dimension. Statt der Standardquote bietet der staatliche Anbieter eine sensationelle Quote von 20,00 auf die Meisterschaft des Rekordmeisters. Anlässlich des Heimspiels gegen den VfB Stuttgart kannst du als Neukunde von diesem einmaligen Vorteil profitieren. Bei einem dominanten H2H-Vergleich (33 Siege aus den letzten 43 Duellen) und einem furiosen 5:0 im Hinspiel scheint der Weg für die Münchner geebnet – und für dich der Weg zu einem potenziell satten Gewinn.
Der Quoten-Vergleich auf einen Blick
Damit du den Unterschied schwarz auf weiß siehst, hier die Gegenüberstellung. Dieser Quoten-Turbo macht aus einer sicheren Sache eine goldene Gelegenheit.
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
FC Bayern vs. VfB Stuttgart
Bayern gewinnt die Meisterschaft
1,18
20,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Hammer: Schritt-für-Schritt
Du willst diesen Neukunden-Vorteil nutzen? Nichts leichter als das! Folge einfach unserer Anleitung und platziere deine Wette auf den Meister.
- 1. Registrieren: Eröffne über einen unserer Links ein neues Wettkonto bei ODDSET. Der Vorgang ist schnell und unkompliziert.
- 2. Einzahlen: Lade dein Konto mit einem beliebigen Betrag auf. Beachte die geltenden Einzahlungsoptionen.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Bayern gewinnt die Meisterschaft“. Wichtig: Setze exakt 5€ auf diesen Tipp.
- 4. Gewinn kassieren: Lehn dich zurück, genieße das Spiel und fiebere mit! Wenn die Bayern den Titel holen, wird dein Gewinn basierend auf der Quote von 20,00 berechnet und deinem Konto gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den Boost
Damit alles glattläuft, beachte bitte die wichtigsten Bedingungen dieses Angebots.
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die sich neu bei ODDSET registrieren.
- Exakter Einsatz: Der Einsatz für die Boost-Wette muss genau 5€ betragen.
- Zeitrahmen: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 23.05. um 20:00 Uhr platziert werden.
- Wettart: Es qualifizieren sich nur Pre-Match-Einzelwetten auf den angegebenen Markt.
Lass dir diese Chance nicht entgehen und profitiere von einem der besten Neukunden-Angebote der Saison. Sichere dir jetzt den Quoten-Turbo von ODDSET und mache das Saisonfinale zu deinem persönlichen Highlight!
Hinweis: Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter BZgA.de. Es gelten die AGB von ODDSET. Alle Angaben ohne Gewähr.
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