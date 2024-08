Rayo Vallecano - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten 27.8.24

SPORT1 Betting 26.08.2024 • 12:00 Uhr Rayo Vallecano - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Erkämpft sich Rayo Vallecano einen Punkt?

Unser Rayo Vallecano - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 27.08.2024 lautet: Am zweiten Spieltag verzeichneten die Analysten im Duell zwischen Rayo Vallecano und Getafe erstmals seit über 20 Jahren keinen einzigen Schuss aufs Tor. Barcelona erhält im Wett Tipp heute genügend eigene Torchancen für den dritten Sieg in Serie.

Rayo Vallecano ist nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen (1S, 1U). Das haben die Franjirrojos in erster Linie ihrer Defensive zu verdanken. Die Hausherren erlaubten erst 1,57 erwartbare Gegentore (7.). Das Manko im Team von Inigo Perez findet sich in der Rayo Vallecano Barcelona Prognose am anderen Ende des Feldes. Rayo Vallecano gab in zwei Liga-Spielen insgesamt nur 15 Schüsse ab.

Die dringend benötigte Kreativität wollen die Gastgeber durch einen Transfer in ihr Team holen. James Rodriguez wird als potenzieller Neuzugang gehandelt. Auf unseren Rayo Vallecano Barcelona Wett Tipp heute nimmt das keinen großen Einfluss. Wir spielen „Sieg Barcelona“ und erhalten dafür bei ODDSET eine formidable Quote von 1,73.

Darum tippen wir bei Rayo Vallecano vs Barcelona auf „Sieg Barcelona“:

Robert Lewandowski verbucht mit Abstand die meisten erwartbaren Tore aller La-Liga-Spieler (3,08 xG).

Barcelona hat mit großem Vorsprung die stärkste erwartbare Offensive im spanischen Spitzenfußball (5,05 xG).

Rayo Vallecano gab 40 Prozent der eigenen Schüsse nach Standardsituationen ab.

Rayo Vallecano vs Barcelona Quoten Analyse:

Verloren hat bisher weder Rayo Vallecano (1S, 1U) noch der FC Barcelona (2S), trotzdem sind die Rayo Vallecano Barcelona Quoten klar verteilt. Die letzten Vergleiche brachten einige spannende Ergebnisse hervor und hielten mehrere Überraschungen bereit. Vor dem letzten Duell (3:0-Sieg Barcelona) verhinderten die Hausherren in fünf aufeinanderfolgenden Pflichtspielen gegen die Katalanen eine Niederlage.

Das hinterlässt auch bei den deutschen Wettanbietern eine Wirkung. Barca gastiert mit verlockenden Rayo Vallecano Barcelona Wettquoten bis 1,73 im Campo de Futbol de Vallecas. Die Franjirrojos erhalten mit Quoten bis 4,75 nur Außenseiterchancen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rayo Vallecano vs Barcelona Prognose: Ein Stürmer kennt den Weg zum Tor

Barcelona hat die Kontrolle über die eigenen Spiele zurück. Unabhängig vom Ergebnis treten die Katalanen unter Hansi Flick wieder mit einer Aura auf, die fast nur einen Sieg zur Folge haben kann.

Obwohl die Blaugrana gegen Bilbao zwischenzeitlich den Ausgleich kassiert hatten, blieben sie ruhig und erspielten sich noch den hochverdienten 2:1-Siegtreffer. Diesen erzielte Robert Lewandowski, der zuvor von Pedri bedient wurde.

Der Mittelstürmer überzeugt zu Beginn der Saison und bewegt sich im Laufe einer Partie regelmäßig in die gefährlichen Zonen, wo ein Angreifer eben stehen muss. Der 36-Jährige schmückt sich bereits mit drei Saisontoren und den mit Abstand meisten erwartbaren Toren (3,08 xG) aller La-Liga-Spieler.

Häufig beendet er die Angriffs-Sequenzen im katalanischen Aufbauspiel, das im Ligavergleich die meisten erwartbaren Tore (5,05 xG) verbucht. Kein anderes Team der spanischen Primera Division erreichte bisher auch nur drei erwartbare Tore.

Rayo Vallecano - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rayo Vallecano: 0:0 Getafe (A), 2:1 Real Sociedad (A), 1:0 Wolverhampton (A), 0:1 Bournemouth (A), 2:4 n.E. Cordoba (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:1 Athletic Bilbao (H), 2:1 Valencia (A), 0:3 Monaco (H), 3:4 n.E. AC Milan (H), 2:1 Real Madrid (H).

Letzte 5 Spiele Rayo Vallecano vs. Barcelona: 0:3 (A), 1:1 (H), 2:1 (H), 0:0 (A), 1:0 (A).

Es ist nicht nur die Anzahl der Abschlüsse (31 Schüsse, 11 Schüsse aufs Tor), mit denen das neue Team von Hansi Flick in der Rayo Vallecano Barcelona Prognose überzeugt. Nahezu jeder Schuss ist gefährlich - 0,16 erwartbare Tore pro Schuss sind hinter Celta Vigo (0,17) der beste Wert im spanischen Oberhaus.

Darüber hinaus wirken die Spieler des FC Barcelona wieder in einer wesentlich besseren physischen Verfassung und können bis zur Schlussminute attackieren. Diese Fitness ermöglichte den Blaugrana auch das relativ späte Siegtor gegen Bilbao (74. Minute).

Eine mögliche Alternative zu unserem Rayo Vallecano Barcelona Tipp ist ein „Sieg Barcelona ohne Gegentor“, den ihr bei Happybet zu einer Quote von 3,15 spielen könnt.

Die Begründung ist relativ einfach. Rayo Vallecano gab in zwei Liga-Spielen 15 Schüsse ab, wovon nur fünf auf den gegnerischen Kasten flogen. Ballbesitz juckt die Gastgeber kaum (43,10 Prozent) und auch ein gesamtes Spiel ohne verzeichneten Torschuss (0:0 vs. Getafe) kann mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen werden.

Aus dem Spiel heraus geht nahezu keine Gefahr von den Bukaneros aus. Wenn das gegnerische Tor bedroht wird, ist in vielen Fällen ein Standard dafür verantwortlich. Rayo Vallecano gab bislang 40 Prozent der eigenen Schüsse nach einem ruhenden Ball ab.

So seht ihr Rayo Vallecano - Barcelona im TV oder Stream:

27. August, 21.30 Uhr, Campo de Futbol de Vallecas, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Ziemlich genau ein Drittel der erwartbaren Tore (1,22 xG) erarbeiteten sich die Hausherren über einen Standard. Barcelona zeigte sich gegenüber den gegnerischen ruhenden Bälle aber immun und ließ nur 0,25 erwartbare Gegentore zu (4.).

Trotzdem generierten die Gegner der Katalanen 28,57 Prozent ihrer Schüsse infolge eines ruhenden Balls (1.), was in Verbindung mit den erwartbaren Gegentoren nicht gerade für eine unorganisierte Verteidigung spricht.

Rayo Vallecano vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Rayo Vallecano: Cardenas, Balliu, Mumin, Lejeune, Espino, Ciss, Valentin, de Frutos, Trejo, Embarba, Nteka

Ersatzbank Rayo Vallecano: Batalla, Fernandez, Hernandez, de las Sias, Chavarria, Gumbau, Pedro Diaz, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Palazon, Camello, de Tomas

Startelf Barcelona: ter Stegen, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Torres, Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Inaki Pena, Astralaga, Eric Garcia, Dominguez, Alex Valle, Gerardo Martin, Fort, Casado, Pablo Torre, Fermin Lopez, Pau Victor

Hansi Flick bringt das Team, ebenso aber die individuellen Spieler zurück zu alter Stärke. Robert Lewandowski wurde bereits als Beispiel genannt, ist jedoch kein Einzelfall. Pedri stand am zweiten Spieltag endlich wieder in der Startelf. Er zeigte eine fantastische Vorstellung, spielte fünf Chancen heraus und sammelte 0,41 erwartbare Torvorlagen.

Eine höheren Wert erzielte nur Raphinha (0,43 xA), der nach Robert Lewandowski (1,31 xG +xA) den höchsten Kombinations-Wert aus erwartbaren Toren (0,50 xG) und erwartbaren Torvorlagen (0,43 xA) gesammelt hat.

Unser Rayo Vallecano - Barcelona Tipp: Sieg Barcelona

Die beiden Resultate spiegeln es noch nicht ganz wider (2:1 vs. Valencia und Bilbao), aber der FC Barcelona ist in prächtiger Verfassung. Rayo Vallecano spielte bislang nur 543 Pässe (19.) und das bei einer katastrophalen Passquote von 64,27 Prozent (19.). Wir rechnen den Hausherren in dieser Begegnung keinerlei Chancen auf den Sieg aus.