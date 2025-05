RB Leipzig - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2025

SPORT1 Betting 02.05.2025 • 06:00 Uhr RB Leipzig - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Verpasst Leipzig die Champions League?

Unser RB Leipzig - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.05.2025 lautet: Der deutsche Rekordmeister nutzt im Wett Tipp heute den Meister-Matchball und schickt Leipzig in eine unsichere Zukunft.

Kein Team ist den Münchnern in dieser Bundesliga-Spielzeit gewachsen. Den 34. Titel im deutschen Oberhaus stecken die Gäste in unserer RB Leipzig Bayern Prognose auch ohne den gesperrten Harry Kane mühelos ein. Passen die Roten Bullen nicht auf, droht sogar eine ähnliche Pleite wie in der Hinrunde (1:5).

In der Rückrunde haben die Sachsen erst vier Siege gefeiert. Nach zuletzt zwei sieglosen Wochenenden in Folge ist sogar die Teilnahme an der Königsklasse, vielleicht sogar am internationalen Wettbewerb gefährdet.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Bayern auf “Sieg Bayern (HC -1)”:

Bayern hat in 4 der letzten 5 Bundesliga-Partien “Über 2,5 Tore” erzielt.

Bayern (90) hat beinahe doppelt so viele Tore wie RB Leipzig (48) erzielt.

Leipzig (48,19 xGA) hat mehr als doppelt so viele erwartbare Gegentore wie Bayern (22,67 xGA) zugelassen.

RB Leipzig vs Bayern Quoten Analyse:

Die Rolle des ersten Bayern-Verfolgers haben die Roten Bullen in dieser Spielzeit nicht eingenommen. Stattdessen haben die Sachsen sich durch die 0:4-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Frankfurt in eine unangenehme Lage gebracht.

RBL (49 Punkte) ist auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht und muss aufpassen, nicht vom wesentlich formstärkeren BVB (48) einkassiert zu werden. Den RB Leipzig Bayern Quoten nach zu urteilen, könnte jedoch genau dieses Szenario schon am kommenden Wochenende eintreten.

RB Leipzig vs Bayern Prognose: Nur noch Mittelmaß?

Nach einer Rückrunde mit nur vier Siegen aus 14 Partien kann Leipzig froh über die Chance auf die direkte Champions-League-Qualifikation sein. Allerdings ist die Quali nach unserer RB Leipzig gegen Bayern Prognose extrem gefährdet. Interimstrainer Zsolt Löw könnte am Ende der Saison beide Ziele verfehlt haben. Im DFB-Pokal sind die Sachsen unter seiner Führung gegen den VfB Stuttgart ausgeschieden (1:3) und in der Bundesliga hat es nur ein kurzes Strohfeuer gegeben.

Die Krise der Hausherren hat aber wesentlich früher begonnen. Der Tabellenfünfte hat zweifellos eine hohe Qualität im Kader, die auf dem Feld jedoch zu selten erkennbar ist. Ligaweit gibt es neun Teams, denen mehr erwartbare Tore als RBL (43,17 xG) gelungen sind. Darüber hinaus haben elf Teams weniger erwartbare Gegentore zugelassen (48,19 xGA). Mehr als einen Quantensprung entfernt steht der deutsche Rekordmeister in beiden Kategorien (77,19 xG, 22,67 xGA) triumphierend an der Tabellenspitze.

RB Leipzig vs Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:4 Frankfurt (A), 1:1 Kiel (H), 3:2 Wolfsburg (A), 3:1 Hoffenheim (H), 1:3 VfB Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:0 Mainz (H), 4:0 Heidenheim (A), 2:2 Inter Mailand (A), 2:2 Dortmund (H), 1:2 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Bayern: 1:5 (A), 1:2 (A), 2:2 (H), 3:0 (A). 3:1 (A)

Hinzu kommt das Resultat aus dem Vergleich in der Hinrunde. Bereits am 15. Spieltag musste RBL gegen den deutschen Rekordmeister antreten und hat sich eine herbe Pleite eingehandelt (1:5).

Vincent Kompany muss am kommenden Wochenende auf Top-Angreifer Harry Kane (fünfte Gelbe Karte) verzichten. Allerdings gibt es genügend weitere Spieler, die derzeit in Top-Form sind.

Zum entscheidenden Akteur für unseren RB Leipzig gegen Bayern Tipp könnte unter anderem Michael Olise werden. Der Franzose hat ligaweit die meisten Torvorlagen (12) gegeben.

Darüber hinaus führt der Sommer-Neuzugang die Bundesliga in herausgespielten Großchancen (27) und kreierten Chancen (77) an. Seine Vorlagen können zum Beispiel auch von Thomas Müller immer noch verwertet werden.

Die Münchner sind das einzige Team im deutschen Oberhaus, welches mehr als 180 Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben hat (248). Leisten sich die Roten Bullen einen ähnlichen Auftritt wie gegen Frankfurt (0:4), lässt sich sogar über einen “Sieg Bayern (HC -2)” verhandeln.

Die Defensive der Sachsen hat sich in den vergangenen Wochen anfälliger als noch zu Beginn der Saison gezeigt und teilweise eklatante Lücken in der Restverteidigung offenbart.

Aus keinem der fünf vorangegangenen Bundesliga-Spieltagen sind die Hausherren ohne Gegentreffer hervorgegangen. Außerdem haben die Roten Bullen bereits fünf Spieltage mit mindestens drei Gegentoren hinter sich gebracht.

RB Leipzig vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Vandevoordt - Nedeljkovic, Geertruida, Klostermann, Lukeba - Xavi Simons, Seiwald, Vermeeren, Baumgartner - Sesko, Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Zingerle, Raum, Baku, Kampl, Haidara, Gomis, Nusa, Poulsen

Startelf Bayern: Urbig - Laimer, Kim, Dier, Stanisic - Pavlovic, Kimmich - Olise, Gnabry, Sane - Müller

Ersatzbank Bayern: Schmitt, Peretz, Boey, Palhinha, Goretzka, Coman, Vidovic, Kusi-Asare

In der Regel versuchen die Gastgeber das Feld in dieser Saison schnell zu überbrücken. Nur Frankfurt (69) hat mehr direkte Angriffe als RB Leipzig (49) starten können.

Allerdings konnte die Löw-Elf an den letzten beiden Spieltagen keine große Gefahr im letzten Drittel erzeugen. In den beiden Duellen mit Kiel (1:1) und Frankfurt (0:4) hat RBL nur einen einzigen Treffer erzielt.

Unser RB Leipzig vs Bayern Tipp: Sieg Bayern (HC -1)

Bayern holt sich den 34. Bundesliga-Titel und spielt die wankenden Sachsen in deren Red Bull Arena auch ohne Harry Kane schwindelig. Leipzig kann weder offensiv mithalten, noch defensiv einen Riegel vor den eigenen Kasten schieben.