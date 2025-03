RB Leipzig - Dortmund Tipp, Prognose, Quoten | 15.03.2025

SPORT1 Betting 14.03.2025 • 09:09 Uhr RB Leipzig - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer punktet im Krisen-Duell der beiden CL-Anwärter?

Unser RB Leipzig - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.03.2025 lautet: Die Roten Bullen und der BVB stehen am Samstagabend im direkten Duell unter großem Druck. Der Wett Tipp heute sieht RB, das unter der Woche spielfrei hatte, dabei etwas vorne.

Eigentlich müsste ein Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund ein Spitzenspiel in der Bundesliga um die Champions-League-Plätze sein, doch am kommenden Spieltag steht in der Red-Bull-Arena zwischen beiden Teams eher ein Krisen-Duell an. Sowohl die Roten Bullen als auch die Schwarz-Gelben laufen ihren Ansprüchen in der Bundesliga weit hinterher. Beide Vereine drohen in dieser Saison bei der Vergabe der CL-Tickets leer auszugehen, obwohl der BVB erst unter der Woche den Einzug ins diesjährige Champions-League-Viertelfinale unter Dach und Fach brachte. Die Quoten der RB Leipzig Dortmund Prognose tun sich am Samstagabend mit einer Favoritenrolle schwer.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Dortmund auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

RB hat 6 der letzten 8 Duelle gegen den BVB gewonnen (2N)

Der BVB steht in der Auswärtstabelle gerade mal auf Rang 14

Dortmund hat 2025 in 10 Partien schon 6 Niederlagen kassiert

RB Leipzig vs Dortmund Quoten Analyse:

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Dortmund Prognose: Die Roten Bullen sind immer noch recht heimstark

Nach nur einem Sieg aus den letzten neun Bundesliga-Spielen ist der Job von RB-Coach Marco Rose ganz schön in Gefahr geraten. Der Verantwortlichen sprechen dem Trainer aber, zumindest bis zum Ende der Saison, weiterhin das Vertrauen aus. Vor dem Gastspiel am Wochenende versuchte es der Verein zudem mit einem Kurz-Trainingslager in Salzburg. Zu Gast beim Sport-Club Freiburg konnten die Roten Bullen mit ihrem Engagement und ihrer defensiven Stabilität überzeugen. Da es aber aktuell in der Offensive etwas hakt, stand nach 90 Minuten nur ein 0:0 auf der Anzeigetafel.

Schon in den Wochen zuvor hatten die Sachsen gegen Heidenheim (2:2), Augsburg (0:0), Union Berlin (0:0) und Bochum (3:3) viele Zähler eingebüßt und waren aus den CL-Rängen abgerutscht. Der Rückstand auf Platz 4 beträgt aber gerade mal 3 Punkte. In der Jahrestabelle 2025 reichen zwei Siege und sechs Remis (15:13 Tore) für Platz 10. Vor allem das Offensiv-Trio Lois Openda, Benjamin Sesko und Xavi Simons steckt in einer Formkrise und strahlt kaum Torgefahr aus. Während RB von den letzten zwölf Pflicht-Gastpielen nur zwei gewinnen konnte (4U ,7N), gab es in den vergangenen acht Heimpartien lediglich eine Niederlage (5S, 2U).

Nach zwei Siegen in der Liga gegen Union Berlin (6:0) und St. Pauli (2:0) wollte der BVB am vergangenen Spieltag beim Heimspiel gegen Augsburg den nächsten Schritt bei der Aufholjagd in Richtung der europäischen Plätze machen. Wieder einmal tat sich die Borussia aber mit wenig Tempo und Kreativität gegen eine tiefstehende Dreierkette schwer. Die Hausherren kamen erst in der 71. Minute zur ersten Chance. Am Ende reichte dem FCA ein Standard zum nicht unverdienten 1:0-Sieg. Die Schwarz-Gelben stehen 2025 fußballerisch und tabellarisch nur für Mittelmaß. Trotzdem steht der BVB wieder im Champions-League-Viertelfinale und zeigen in diesem Bewerb ein ganz anderes Gesicht.

Die Verantwortlichen wirken in der Liga ratlos. Auch der Trainerwechsel von Nuri Sahin zu Niko Kovac hat keine Trendwende gebracht. Zu viele Spieler gehen nicht ans Maximum und bringen nicht die Grundlagen auf den Rasen. In der Jahrestabelle stehen die Westfalen mit zehn Punkten nur auf Platz 13. Zu drei Siegen und einem Remis gesellen sich sechs Niederlagen (17:17 Tore). Der Rückstand auf den ersten CL-Platz beträgt sieben Zähler. Während Dortmund in der Heimtabelle Rang 4 belegt, reichen elf Zähler aus zwölf BL-Gastspielen im Auswärtsranking nur für Platz 14.

RB Leipzig - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:0 Freiburg (A), 1:2 Mainz (H), 1:0 Wolfsburg (H), 2:2 Heidenheim (H), 0:0 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:1 OSC Lille (A), 0:1 Augsburg (H), 1:1 OSC Lille (H), 2:0 St. Pauli (A), 6:0 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Dortmund: 1:2 (A), 4:1 (H), 3:2 (A), 2:0 (H), 1:2 (A)

Diese Paarung hört sich im deutschen Fußball schon nach einem Klassiker an, wurde allerdings erst 19 Mal ausgetragen. Die Borussen liegen in der Bilanz mit neun Siegen zu acht Niederlagen (2U) knapp vorne.

Zu Gast bei RB spricht der direkte Vergleich allerdings mit fünf Erfolgen und drei Pleiten (1U) für die Sachsen. Bei unserer RB Leipzig Dortmund Prognose interessieren uns vor allem die jüngsten Aufeinandertreffen.

Das Hinspiel in der laufenden Saison ging im Signal-Iduna-Park mit 2:1 an die Westfalen. Dabei waren die Gäste in Minute 27 in Führung gegangen. Das war der erste Erfolg für den BVB nach zuletzt drei Niederlagen gegen RB gewesen.

Schaut man auf die jüngsten acht Kräftemessen, konnten die Roten Bullen sechsmal gewinnen und gingen nur zweimal als Verlierer vom Platz. In den vergangenen elf Duellen zwischen den beiden Teams wurde der Wert 2,5 Tore zehnmal übertroffen.

So seht ihr RB Leipzig - Dortmund im TV oder Stream:

15. März 2025, 18:30 Uhr, Red-Bull-Arena, Leipzig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Bis 2029 bleibt Sky die “Heimat der Bundesliga” und zeigt exklusiv alle Samstagspartien inklusive des Top-Spiels am frühen Abend live und in voller Länge. So seht ihr an diesem Spieltag auch das Duell zwischen Leipzig und Dortmund bei diesem Bezahlsender.

Der Anpfiff in der Red-Bull-Arena von Leipzig erfolgt um 18:30 Uhr.

RB Leipzig vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Geertruida, Orban, Bitshiabu - R. Baku, Kampl, Vermeeren, Raum, Xavi - Openda, Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle (Tor), Nedeljkovic, Haidara, Seiwald, Poulsen, Lukeba, Gomis

Startelf Dortmund: Kobel - Yan Couto, Can, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Özcan, P. Groß, Adeyemi, Brandt, Gittens - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Süle, Reyna, Ryerson, Beier, Sabitzer, Duranville, Anton

Die Ausfälle bleiben bei der RB Leipzig Dortmund Prognose überschaubar. So müssen die Gäste nur auf Svensson und Nmecha verzichten.

Die Hausherren können am Samstag nicht auf Spieler wie Henrichs, Ouedraogo, Schlager und Nusa zurückgreifen.

Unser RB Leipzig - Dortmund Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Ein Tipp bei diesem Krisen-Duell fällt nicht leicht. Beide Vereine haben in dieser Saison mit großen Baustellen zu kämpfen. Wir sehen am Ende die Hausherren aber leicht vorne. Das hat einerseits mit dem Heimvorteil und dem direkten Vergleich zu tun.

Zudem hatte RB unter der Woche spielfrei, während der BVB in der Königsklasse ran musste. Außerdem tut sich Dortmund in dieser Saison auf des Gegners Platz noch viel schwerer als im eigenen Stadion.

