RB Leipzig - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten 05.04.2025

SPORT1 Betting 04.04.2025 • 06:00 Uhr RB Leipzig - Hoffenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Greifen die Roten Bullen in der Liga noch mal an?

Unser RB Leipzig - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.04.2025 lautet: Nach dem Pokal-Aus kann sich RBL nun voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Im Wett Tipp heute trauen wir den Sachsen im ersten Bundesliga-Spiel unter Zsolt Löw gleich mal einen Dreier zu.

Nur wenige Tage nach der Entlassung von Marco Rose hat Leipzig das erste Spiel unter dem neuen Trainer Zsolt Löw mit 1:3 in Stuttgart verloren. So hat der Verein die fünfte Pokal-Endspiel-Teilnahme in sieben Jahren und die letzte Titelchance in dieser Saison verpasst. Die Leistung im DFB-Pokal-Halbfinale macht aber Hoffnung.

Nun soll im BL-Endspurt doch noch der Sprung auf die CL-Ränge gelingen. In seinem Bundesliga-Debüt als Coach trifft Löw auf die TSG, mit der er 2007/08 als Spieler in die Bundesliga aufgestiegen war. Unsere RB Leipzig Hoffenheim Prognose traut dem neuen Cheftrainer einen erfolgreichen Liga-Auftakt zu.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Hoffenheim auf “Sieg RB Leipzig & Über 1,5 Tore”:

In der BL-Tabelle hat RB im Vergleich mit der TSG klar die Nase vorne

Hoffenheim konnte in 17 BL-Spielen unter Christian Ilzer nur 4 Siege feiern

Die Kraichgauer gingen in 19 Duellen mit den Roten Bullen lediglich 4 Mal als Gewinner vom Platz

RB Leipzig vs Hoffenheim Quoten Analyse:

In der Tabelle haben die Roten Bullen acht Plätze und 15 Punkte Vorsprung auf die Kraichgauer. Zusammen mit dem Heimvorteil fallen die RB Leipzig gegen Hoffenheim Quoten somit ziemlich deutlich aus.

In der Tabelle haben die Roten Bullen acht Plätze und 15 Punkte Vorsprung auf die Kraichgauer. Zusammen mit dem Heimvorteil fallen die RB Leipzig gegen Hoffenheim Quoten somit ziemlich deutlich aus.

Bei Merkur Bets, der laut dem Merkur Bets Test zu den besten Buchmachern auf dem Markt gehört, gibt es für einen Heimsieg nur eine Quote von 1,52. Dafür wird ein Dreier der Gäste mit RB Leipzig vs Hoffenheim Wettquoten von 5,81 belohnt. Bei diesem Spiel lohnt sich auch der Blick auf ein Remis, denn öfter als RB und die TSG teilte kein Team die Punkte (jeweils 9 Mal). So hat Buchmacher Merkur Bets, der euch bei Kombi- und Betbuilder-Tipps die Wettsteuer abnimmt, für ein Unentschieden eine 4,65 parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Hoffenheim Prognose: Machen die Roten Bullen weitere Fortschritte unter dem neuen Coach?

Zsolt Löw, der zwischen 2018 und 2024 als Assistent von Thomas Tuchel gearbeitet hatte, hatte natürlich nicht viel Zeit mit seiner neuen Mannschaft, doch der Ungar hat die Roten Bullen für das Spiel in Stuttgart neu formiert und radikal verjüngt. Fünf Profis zwischen 19 und 21 kamen zum Einsatz. Zudem kehrte der Coach, der das Team nur bis zum Saisonende betreuen soll, zum 4-2-2-2 im traditionellen Red-Bull-System mit einem schnellen Umschaltfußball zurück. So präsentierte sich Leipzig im Pokal-Halbfinale geradlinig, spielfreudig, entschlossen und widerstandsfähig.

Bei den Gesamtschüssen (25:9), dem Ballbesitz (68 Prozent) und den xG (1,81 zu 0,89) hatten die Gäste eigentlich die Nase vorne, trotzdem setzte es eine 1:3-Pleite. Nun soll die BL-Bilanz aufpoliert werden. RB steht bei 42 Punkten. So wenige waren es nach 27 BL-Spieltagen noch nie. RB gewann lediglich zwei seiner letzten elf Bundesliga-Spiele (6U, 3N). In Gladbach blieben die Sachsen zum siebten Mal in dieser Saison ohne Tor. Immerhin können die Roten Bullen auch die meisten Weißen Westen der Liga (13) vorweisen. An den letzten 17 Spieltagen ließ nur der VfB (13) mehr Punkte nach Führung liegen als RB (11).

Seit dem Hinrunden-Sieg gegen RB kamen für die TSG unter Coach Christian Ilzer nur drei weitere Siege hinzu. So macht die Mannschaft tabellarisch keine wirklichen Fortschritte und steht nach 27 Spieltagen auf Rang 14. 27 Zähler und ein Torverhältnis von minus 16 sind für den Verein die zweitschwächste Zwischenbilanz im Oberhaus. Das Polster auf den Relegationsrang 16 beträgt lediglich fünf Punkte. In 14 der 17 BL-Spiele unter Ilzer gerieten die Kraichgauer in Rückstand. Am vergangenen Spieltag lag man auch gegen Augsburg zurück, holte am Ende aber noch ein 1:1.

Das war der elfte Zähler, den die TSG nach einer Führung des Gegners noch verbuchte. Das ist in diesem Zeitraum seit Ilzers Amtsübernahme der Bestwert. In der Rückrunde gewann Hoffenheim auch drei der fünf Gastspiele. Lediglich Gladbach holte in der zweiten Saisonhälfte mehr Auswärtssiege (4). Trotzdem passen wir unseren RB Leipzig Hoffenheim Tipp nicht an. Probleme macht die chronische Heimschwäche. Seit acht Partien in der Liga und zwei Spielen in der Europa League warten die Badener auf einen Heimsieg. Nur Schlusslicht Kiel hat seltener zu Null gespielt als Hoffenheim (3). Zudem wartet ein schweres Restprogramm auf die Mannschaft.

RB Leipzig - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:3 VfB Stuttgart (A), 0:1 Gladbach A), 2:0 Dortmund (H), 0:0 Freiburg (A), 1:2 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:1 Augsburg (H), 0:1 St. Pauli (A), 1:1 Heidenheim (A), 1:0 Bochum (A), 1:1 Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Hoffenheim: 3:4 (A), 1:1 (A), 3:1 (H), 1:0 (H), 3:1 (H)

Im Hinspiel feierte Christian Ilzer seine Premiere auf der Hoffenheimer Bank. Seine Mannschaft lag dreimal zurück und ging am Ende mit einem 4:3 doch als Sieger vom Feld. Damit ist die TSG seit zwei BL-Spielen gegen RB ungeschlagen (1S, 1U).

Grundsätzlich konnten die Kraichgauer aber nur vier von 19 Duellen gegen die Roten Bullen für sich entscheiden (4U, 11N). Zudem sind die Sachsen seit acht Pflichtspielen daheim gegen die Badener ohne Niederlage (6S, 2U). Diese Fakt spielt in unserer RB Leipzig Hoffenheim Prognose durchaus eine große Rolle.

Leipzig hat 23 von 41 Toren im ersten Durchgang erzielt. Zudem kassieren RB und die TSG vor allem in der Schlussviertelstunde ganz wenig Gegentore. Fünf bzw. sechs Gegentreffer sind die Bestwerte in der laufenden Saison.

So seht ihr RB Leipzig - Hoffenheim im TV oder Stream:

05. April 2025, 15:30 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

In dieser Saison werden die Fußball-Fans am Bundesliga-Samstag bei Sky noch bestens versorgt.

Alle Partien um 15:30 Uhr werden bei diesem Bezahlsender als Einzelspiel und in der Konferenz gezeigt. Dazu gehört natürlich auch das Duell in der Red Bull Arena zwischen Leipzig und Hoffenheim.

RB Leipzig vs Hoffenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Nedeljkovic, Orban, Bitshiabu, Raum - Seiwald, Vermeeren - R. Baku, Xavi - Openda, Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle, Geertruida, Klostermann, Lukeba, Baumgartner, Gebel, A. Haidara, Kampl, Gomis, Poulsen

Startelf Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Arthur Chaves, Östigaard, D. Jurasek - Stach, Bischof - Touré, Kramaric, Bülter - Orban

Ersatzbank Hoffenheim: L. Philipp, Akpoguma, Gendrey, Hranac, Nsoki, Becker, Geiger, Prass, Tohumcu, Hlozek, Moerstedt, Mokwa, Tabakovic, Yardimci

Beide Teams haben bei der RB Leipzig Hoffenheim Prognose Ausfälle zu beklagen. So müssen die Hausherren ohne Spieler wie Henrichs, Nusa, Ouedraogo und Schlager auskommen.

Die Gäste reisen ohne Bebou, Kabak, Prömel und Samassekou in die Red Bull Arena.

Unser RB Leipzig - Hoffenheim Tipp: Sieg RB Leipzig & Über 1,5 Tore

Den Roten Bullen bleibt jetzt nur noch eine Chance, um die laufende Saison zu retten. An den letzten sieben Spieltagen muss RB noch unter die Top 4 klettern. Der Rückstand auf den ersten CL-Rang beträgt immerhin nur drei Punkte.

Der Auftakt unter Coach Löw war trotz der Niederlage in Stuttgart recht vielversprechend. Ein weiterer Schritt steht bevor, denn die Hoffenheimer haben in dieser Saison bisher wenig Angst und Schrecken verbreitet.

Auch der direkte Vergleich spricht bei dieser Paarung für die Roten Bullen. Zudem haben die Sachsen aus dem Hinspiel noch eine Rechnung mit der TSG offen. So gehen wir am Samstag von einem Heimsieg aus.