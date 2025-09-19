RB Leipzig - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 20.09.2025

SPORT1 Betting 19.09.2025 • 18:00 Uhr RB Leipzig - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleiben die Geißböcke ungeschlagen?

Unser RB Leipzig - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.05.2025 lautet: Die Intensität dieser Paarung leitet den Wett Tipp heute zu einer torarmen Begegnung.

Der Schrecken vom ersten Spieltag ist groß gewesen. Im Anschluss an die 0:6-Pleite gegen den deutschen Rekordmeister haben sich die Roten Bullen jedoch merklich gesteigert und einen Vorteil für die RB Leipzig Köln Prognose herausgearbeitet.

Noch rangieren die Gäste im Bundesliga-Tableau (3.) über die Mannschaft von Ole Werner (7.). Allerdings trifft der Aufsteiger nun auf eine der besten Defensiven, sodass wir im RB Leipzig Köln Wett Tipp heute folgende Option empfehlen: “Unter 2,5 Tore” mit einer Quote von 2,37 bei Bet365.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Köln auf “Unter 2,5 Tore”:

RB Leipzig hat die letzten beiden Bundesliga-Spiele ohne Gegentor gewonnen.

RB Leipzig hat erst 3,6 erwartbare Gegentore erlaubt (5.).

RB Leipzig hat nur 6,0 Prozent der eigenen Schüsse verwandelt (14.).

RB Leipzig vs Köln Quoten Analyse:

Unabhängig davon, welche Sportwetten App ihr wählt, seht ihr eine klare Rollenverteilung in den RB Leipzig gegen Köln Wettquoten. Die Roten Bullen haben im deutschen Oberhaus noch nie gegen einen Aufsteiger verloren (31S, 5U).

Diese Bilanz sollten die Hausherren mit Blick auf die Verteilung der RB Leipzig vs Köln Quoten fortsetzen können. Nicht nur bei den deutschen Wettanbietern erhaltet ihr für einen Heimsieg kaum mehr als den 1,60-fachen Gewinn.

RB Leipzig vs Köln Prognose: Zwei Teams im Aufwind

Lukas Kwasniok impft den Spielern der Geißböcke in jedem Training immense Mengen an Selbstvertrauen an, das durch die Ergebnisse der ersten drei Spieltag (2S, 1U) zusätzlich gestärkt worden ist. Die zuletzt bewiesene Moral (3:3 vs. Wolfsburg) spielt im RB Leipzig - Köln Tipp eine Rolle.

Allerdings müssen sich die Domstädter auf einen Kontrahenten einstellen, der seinerseits ebenfalls eine positive Tendenz gezeigt hat. Ole Werner und sein Team profitieren in der RB Leipzig vs. Köln Prognose von zwei Zu-Null-Siegen in Folge.

Die besten Inhalte im Spiel der Sachsen waren bis jetzt in der Arbeit gegen den Ball zu sehen. Das hätte nach dem Auftritt gegen Bayern (0:6) am ersten Spieltag wohl niemand so schnell erwartet.

Für unseren RB Leipzig gegen Köln Tipp stützen wir uns unter anderem aber auf die Verteidigung von RBL. Leipzig hat erst 3,6 erwartbare Gegentore hingenommen (5.). Zudem flogen nach gegnerischen Standards erst sieben Abschlüsse in Richtung von Peter Gulacsi (3.).

RB Leipzig - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:0 Mainz (A), 2:0 Heidenheim (H), 0:6 Bayern (A), 4:2 Sandhausen (A), 1:2 Lens (A).

Letzte 5 Spiele Köln: 3:3 Wolfsburg (A), 9:1 Essen (A), 4:1 Freiburg (H), 1:0 Mainz (A), 2:1 Regensburg (A).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. Köln: 5:1 (A), 6:0 (H), 0:0 (A), 2:2 (H), 3:1 (H).

Die Roten Bullen scheuen bisher keinen Zweikampf und haben ligaweit die meisten Duelle aller 18 Bundesliga-Teams gewonnen (326). Allgemein scheint das Werner-Team physisch auf einem guten Level zu sein.

Nur die Spieler der Bayern (588) haben mehr Sprints als die RBL-Akteure (570) hinter sich gebracht. Zudem haben bis auf die Profis des FC Bayern (2233) und der TSG 1899 Hoffenheim (2222) keine Spieler mehr intensive Läufe absolviert als die Fußballer der Sachsen (2119).

Bereits damit sind die Grundlagen für eine intensive Begegnung gegeben. Auf der Gegenseite schrecken die Geißböcke ebenfalls vor keiner harten Arbeit zurück. Erneut führt Bayern die Liste mit 369,3 gelaufenen Kilometern an, dieses Mal vor Augsburg (368,7) und Köln (366).

Auf beiden Seiten sind die Spieler bereit zu leiden, was den Offensivspielern die Arbeit deutlich erschwert. Die Angreifer der Roten Bullen suchen ohnehin noch ihre Chemie untereinander.

Leipzig rangiert mit 4,6 erwartbaren Toren im Tabellen-Mittelfeld (9.) und hat nur 6,0 Prozent der eigenen Abschlüsse verwandelt (14.). Darüber hinaus brachten nur die Mainzer (14,3 Prozent) eine geringere Rate ihrer Schüsse auf den gegnerischen Kasten als RBL (18,0 Prozent).

Bekanntermaßen zieht die Kwasniok-Auswahl ihr Angriffsspiel mit großer Sorgfalt über die Flügel auf und setzt gerne Flanken in den Strafraum ein. In der Luft ist RBL jedoch gut aufgestellt und hat ligaweit die drittbeste Quote an gewonnenen Kopfballduellen (59,5 Prozent).

Damit ist die Werner-Truppe bestens gewappnet für die beste Waffe des Aufsteigers und auf bestem Wege, das dritte Zu-Null-Spiel in Serie zu forcieren.

RB Leipzig vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Baku, Orban, Lukeba, Raum - Schlager, Seiwald - Bakayoko, Baumgartner, Nusa - Romulo

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Bitshiabu, Finkgräfe, Nedeljkovic, Banzuzi, Ouedraogo, Kampl, Diomande, Harder

Startelf Köln: Schwäbe - Schmied, Hübers, van den Berg - Sebulonsen, Kaminski, Martel, Thielmann, Lund - Waldschmidt, Bülter

Ersatzbank Köln: Zieler, Özkacar, Johannesson, Krauf, Huseinbasic, Castro-Montes, Kainz, El Mala, Ache

Aufpassen müssen die Gäste vor allem wegen der hohen Geschwindigkeit der Leipziger. Die Sachsen legen in Ballbesitz 2,08 m/s zurück - schneller spielt nur Eintracht Frankfurt (2,09 m/s).

Räume für schnelle Umschaltmomente wird Köln jedoch kaum zur Verfügung stellen. Nur vier Mannschaften erlaubten bislang mehr Pässe pro Defensivaktion im Angriffsdrittel als der Aufsteiger (15,7 PPDA).

Unser RB Leipzig - Köln Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Euphorie rund um den 1. FC Köln ist nach sieben Punkten aus drei Spielen und acht erzielten Toren natürlich riesig. Genau das bietet uns die Gelegenheit, in diesem Spiel aus einer Wette auf “Unter 2,5 Tore” einen Value zu ziehen.