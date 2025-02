RB Leipzig - St. Pauli Tipp, Prognose, Quoten 09.02.2025

SPORT1 Betting 08.02.2025 • 08:00 Uhr RB Leipzig - St. Pauli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Können die Kiezkicker auswärts was mitnehmen?

Unser RB Leipzig - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.02.2025 lautet: Die Kiezkicker haben sich zuletzt von den Abstiegsrängen abgesetzt und gegen direkte Konkurrenten gepunktet. Im Wett Tipp heute reicht das aber gegen Leipzig nicht.

Am 9. Februar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der Bundesliga, wenn RB Leipzig auf St. Pauli trifft. Das Spiel findet in der Red Bull Arena statt, wo die Heimmannschaft als Favorit gilt. RB Leipzig, derzeit auf dem vierten Platz, hat die Möglichkeit, wichtige Punkte gegen den Tabellen-13. St. Pauli zu sammeln.

Die jüngsten Begegnungen und die aktuelle Form beider Teams versprechen in der RB Leipzig St. Pauli Prognose ein aufregendes Match. Leipzig hat in 80 Prozent ihrer Liga-Heimspiele in dieser Saison getroffen und St. Pauli erzielte durchschnittlich 0,9 Tore pro Liga-Spiel.

Daher lautet unser RB Leipzig St. Pauli Wett Tipp heute: “Sieg RB Leipzig” zu einer Quote von 1,57 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs St. Pauli auf “Sieg RB Leipzig”:

Leipzig hat in 80 Prozent der Liga-Heimspiele in dieser Saison getroffen.

St. Pauli erzielte durchschnittlich nur 0,9 Tore pro Liga-Spiel.

RBs Heimvorteil und die Qualität des Kaders sprechen im RB Leipzig vs St. Pauli Tipp für einen Sieg.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs St. Pauli Quoten Analyse:

RB Leipzig geht als klarer Favorit in dieses Spiel, unterstützt durch die Heimstärke und die bisherigen Leistungen in der Saison. Die Buchmacher setzen auf einen Sieg der Sachsen mit RB Leipzig St. Pauli Quoten von 1,57, die ihr auch in den Sportwetten Apps anspielen könnt.

St. Pauli hingegen wird mit RB Leipzig gegen St. Pauli Wettquoten von 5,50 ausgezeichnet, was zeigt, dass die Kiezkicker als klarer Außenseiter betrachtet werden. Sollte es zu einer Punkteteilung kommen, winken Werte um 4,30. Wettanbieter ohne Steuer stehen euch auch für diese Wetten zur Verfügung.

RB Leipzig - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:0 Union Berlin (A), 0:1 Sturm Graz (A), 2:2 Leverkusen (H), 2:1 Sporting Lissabon (H), 3:3 Bochum (A).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:1 Augsburg (H), 3:0 Union Berlin (H), 2:0 Heidenheim (A), 0:1 Bochum (A), 0:1 Frankfurt (H).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. St. Pauli: 4:2 (H), 0:0 (A), 0:1 (A), 0:1 (H), 0:1 (A).

Ein Sieg für die Hausherren scheint in der RB Leipzig vs. St. Pauli Prognose wahrscheinlich, obwohl sich die Kiezkicker zuletzt von ihrer besten Seite zeigten. Leipzig hat jedoch ebenfalls einiges gut zu machen und wird sich daheim nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.