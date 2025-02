RB Leipzig - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten 26.02.2025

SPORT1 Betting 25.02.2025 • 11:38 Uhr RB Leipzig - Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Ist Wolfsburg ein Titelkandidat im DFB Pokal?

Unser RB Leipzig - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 26.02.2025 lautet: Ihre Generalprobe haben beide Teams jeweils gegen einen Abstiegskandidaten mit einer Punkteteilung beendet. Für den Wett Tipp heute wäre ein Unentschieden nach der regulären Spielzeit vollkommen in Ordnung.

Die Roten Bullen sind seit Jahren eine starke Pokalmannschaft. Nur im vergangenen Jahr leisteten sich die Hausherren ein ungewöhnlich frühes Aus in der zweiten Runde - gegen die Wölfe (0:1). In der RB Leipzig Wolfsburg Prognose trauen wir den Gästen einen erneuten Sieg gegen die Sachsen zu.

Den RB Leipzig Wolfsburg Wett Tipp heute müssen wir für eine profitable Quote aber nicht auf einen Sieger abgeben. Bereits eine “Doppelte Chance X2” reicht aus, um mit einer Wettquote von 1,75 bei Interwetten zu planen.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Wolfsburg auf “Doppelte Chance X2”:

3 der letzten 4 direkten Duelle gingen an den VfL Wolfsburg.

Leipzig gewann von den 6 vorangegangenen Pflichtspielen nur eine Begegnung.

Wolfsburg ist seit 5 Pflichtspielen ungeschlagen (1S, 4U).

RB Leipzig vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Zum siebten Mal findet dieses Duell im DFB-Pokal statt. Zu Hause gewannen die Sachsen bislang alle drei Aufeinandertreffen, was RBL in den Augen der Wettanbieter offensichtlich zum leichten Favoriten aufsteigen lässt. Für einen “Heimsieg” gibt es in den RB Leipzig Wolfsburg Quoten den zweifachen Gewinn. Diesen findet ihr ebenso in den Wett-Apps .

Wölfe-Trainer Ralph Hasenhüttl muss in dieser Begegnung erneut auf seinen Kapitän Maximilian Arnold und Stamm-Torhüter Kamil Grabara verzichten. Ohne die beiden Leistungsträger steigen die RB Leipzig Wolfsburg Wettquoten für einen Auswärtssieg auf circa 3,55.

RB Leipzig vs Wolfsburg Prognose: Den Rhythmus stören

Für den VfL jährt sich in dieser Saison der erste und einzige Triumph im DFB-Pokal. 2014/2015 entschieden die Niedersachsen das Endspiel gegen Dortmund (3:1) für sich. Seitdem sind die Wölfe nie mehr über das Viertelfinale hinausgekommen.

Im RB Leipzig vs. Wolfsburg Tipp geben wir der Mannschaft von Ralph Hasenhüttl die Chance, diese Negativserie zu beenden. Die Gäste sind seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen (1S, 4U) und im Kalenderjahr 2025 nur schwer zu schlagen.

Von den übrig gebliebenen Vereinen im DFB-Pokal ist Wolfsburg zudem die einzige Mannschaft ohne Gegentreffer. Nach einem 1:0-Erfolg gegen den TuS Koblenz warfen die Niedersachsen den BVB in der Verlängerung aus dem Wettbewerb (1:0). Den Einzug ins Viertelfinale verdienten sich die Gäste durch einen 3:0-Sieg gegen Hoffenheim.

Auf jede Mannschaft, die sich mit den Wölfen duelliert, wartet eine hungrige Truppe, die über das gesamte Feld hinweg auf der Suche nach Zweikämpfen ist. Kein Duell wird verloren gegeben und zur Not wird zum Foul gegriffen. Die Folge: Wolfsburg sammelte die meisten Karten im deutschen Oberhaus (62).

RB Leipzig - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:2 Heidenheim (H), 0:0 Augsburg (A), 2:0 St. Pauli (H), 0:0 Union Berlin (A), 0:1 Sturm Graz (A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:1 Bochum (H), 2:1 VfB Stuttgart (A), 0:0 Leverkusen (H), 1:1 Frankfurt (A), 2:2 Kiel (H).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. Wolfsburg: 1:5 (H), 3:0 (H), 1:2 (A), 0:1 (A), 3:0 (A).

Einen Zweikampf gewinnen oder zum Foul greifen - egal welchen Ausgang die Duelle auf dem Feld nehmen, die Wölfe verwehren ihren Kontrahenten einen Rhythmus und ein positives Gefühl für die Paarung zu entwickeln.

Das gelang RB Leipzig in den vergangenen Wochen ohnehin nur selten. Die Roten Bullen teilten sich zuletzt gegen drei Teams aus der unteren Tabellenregion die Punkte (Heidenheim, Augsburg und Union Berlin). Unterbrochen wurde diese Serie an Remis nur durch einen 2:0-Erfolg gegen St. Pauli.

Die RB Leipzig vs. Wolfsburg Prognose direkt auf ein Weiterkommen der Gäste abzugeben, wäre dennoch etwas zu hoch gegriffen. Leipzig stand in fünf der letzten sieben Pokal-Ausgaben mindestens im Viertelfinale und hat in zwei der drei vorangegangenen Jahre den DFB-Pokal gewonnen.

Tendenziell erwarten wir eine eher torarme Begegnung. Die Gastgeber haben in drei der vier vorangegangenen Pflichtspiele kein Gegentor zugelassen. Auf die eigenen Leistungen konnte die Auswahl von Marco Rose jedoch nicht unbedingt stolz sein.

Leipzig verpasste in drei der fünf vergangenen Auftritte einen eigenen Torerfolg und zeigte zu selten klare Muster im Offensivspiel. Umso wichtiger ist für die Rose-Elf ein Ausnahmetag der beiden Angreifer - Benjamin Sesko und Lois Openda.

So seht ihr RB Leipzig - Wolfsburg im TV oder Stream:

26. Februar 2025, 20.45 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Im Achtelfinale erwischten die beiden Stürmer einen echten Sahnetag und führten RBL durch jeweils einen Treffer im ersten Durchgang zum letztlich ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt.

Ein Blick auf die Quoten in der ODDSET App ergibt folgendes Bild. “Sesko trifft” ist mit einer Quote von 2,55 etwas wahrscheinlicher als der RB Leipzig vs. Wolfsburg Tipp “Openda trifft” (2,70). Die niedrigste Quote beim VfL erhaltet ihr für einen Treffer von Jonas Wind (3,75).

RB Leipzig vs Wolfsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Vandevoordt - Raum, Lukeba, Orban, Baku, Baumgartner, Kampl, Seiwald, Simons, Openda, Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Gulacsi, Bitshiabu, Klostermann, Geertruida, Nedeljkovic, Vermeeren, Haidara, Gebel, Gomis

Startelf Wolfsburg: Müller - Roerslevm Vavro, Koulierakis, Maehle, Vranckx, Svanberg, Wimmer, Wind, Amoura, Tomas

Ersatzbank Wolfsburg: Pervan, Bornauw, Odogu, Gerhardt, Bence Dardai, Kaminski, Skov Olsen, Behrens, Nmecha

Eigentlich ist der beste Torjäger und Offensivspieler auf Seiten der Wölfe jedoch ein anderer. Mohamed Amoura erzielte in der Bundesliga bereits neun Treffer und bereitete sieben weitere Torjubel vor.

Allerdings konnte der algerische Nationalspieler im laufenden Pokalwettbewerb noch keinen Treffer erzielen. Ganz im Gegensatz zu Wind, dem zwei Treffer in drei Pokalspielen gelungen sind und der für die RB Leipzig gegen Wolfsburg Prognose heiß ist.

Unser RB Leipzig - Wolfsburg Tipp: Doppelte Chance X2

Leipzig teilte sich zuletzt in drei von fünf Begegnungen die Punkte. Wolfsburg hielt sich in dieser Kategorie jüngst ebenfalls nicht zurück und teilte in vier der fünf vorangegangenen Pflichtspiele die Punkte. Ein Unentschieden nach 90 Minuten ist das wahrscheinlichste Ergebnis. Zudem geben wir den Wölfen einen hauchdünnen Vorteil.