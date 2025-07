RB Salzburg - Brann Tipp, Prognose & Quoten | 30.07.2025

SPORT1 Betting 29.07.2025 • 18:00 Uhr RB Salzburg - Brann Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Wie souverän zieht RB in die nächste Runde ein?

Unser RB Salzburg - Brann Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 30.07.2025 lautet: Nach dem klaren Ergebnis aus dem Hinspiel gibt es keine Zweifel mehr am Weiterkommen der Mozartstädter. Und im Wett Tipp heute wartet schon der nächste Erfolg auf die Bullen.

Nur 26 Tage nach der letzten Partie bei der FIFA Klub WM 2025 stand in der Vorwoche für RB Salzburg schon das erste Pflichtspiel der neuen Saison 2025/26 an. In der zweiten Runde der Champions-League-Quali gewannen die Bullen das Hinspiel mit 4:1 beim norwegischen Vizemeister SK Brann.

So scheint das Rückspiel an diesem Mittwoch in der heimischen Red-Bull-Arena nur noch Formsache zu sein. Auch die Quoten schlagen sich bei der RB Salzburg Brann Prognose wenig überraschend klar auf die Seite der Hausherren. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten für den RB Salzburg Brann Wett Tipp heute „Sieg Salzburg & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei RB Salzburg vs Brann auf „Sieg Salzburg & Über 2,5 Tore“:

Salzburg hat bei der Qualität klar die Nase vorne

RB hat das Hinspiel auswärts schon mit 4:1 gewonnen

Die Bullen haben zuletzt 6-mal in Folge den Hauptwettbewerb der Champions League erreicht

RB Salzburg vs Brann Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Österreicher mit 154 Mio. Euro zu 24 Mio. Euro deutlich die Nase vorne. Das schlägt sich zusammen mit dem Heimvorteil auch in den RB Salzburg vs Brann Quoten nieder.

Mehr als eine 1,42 ist für einen Heimsieg am Mittwoch aktuell nicht drin. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den Wettanbietern ohne Steuer für einen Erfolg der Gäste RB Salzburg gegen Brann Wettquoten zwischen 5,50 und 6,75.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Salzburg vs Brann Prognose: Kommen die Bullen dieses Mal schneller in Gang?

Zwischen 2014 und 2023 wurde RB in der österreichischen Bundesliga zehnmal in Folge Meister. Doch seitdem hakt es bei den Salzburgern. In der Saison 2025/26 möchten sich die Mozartstädter nun den Ligatitel endlich wieder zurückholen. Durch die Klub-WM musste sich der Verein dieses Mal aber auf eine etwas andere Sommervorbereitung einstellen. Doch das Resümee der USA-Reise fiel positiv aus. Die Bullen konnten sportlich mithalten, intensiv am Teambuilding arbeiten und neu zusammengestellte Formationen gegen Top-Gegner testen. In der Gruppenphase setzte es nur gegen Real Madrid eine Niederlage.

Coach Thomas Letsch will vor allem die Abwehr stärken. Diese wurde mit Rechtsverteidiger Stefan Lainer und dem 28-jährigen Dänen Jacob Rasmussen verstärkt. Für die siebte Königsklassen-Teilnahme in Folge müssen die Bullen insgesamt drei CL-Runden überstehen. In der dritten Runde würde der Club Brügge aus Belgien warten. Bei einem Weiterkommen gegen Brann hätte RB zumindest die Teilnahme an der Ligaphase der Europa League sicher. Am Wochenende startete Salzburg mit einem 4:0 gegen das Amateurteam von Union Dietach aus Oberösterreich in den ÖFB-Cup.

Der SK Brann kann in Norwegen auf drei Meistertitel (letztmals 2007) und sieben Pokalsiege (letztmals 2022) zurückblicken. 2022 musste der „Bergens stolthet“ ein Jahr in der zweiten Liga verbringen, meldete sich aber eindrucksvoll mit zwei Vize-Meistertiteln in Serie zurück. Und auch in dieser Saison mischt der Verein aus Bergen wieder oben mit. Nach 16 absolvierten Partien steht der Sportsklubben mit 30 Punkten auf Platz 5 und hat sechs Punkte Rückstand auf Rang 1. Allerdings hat der amtierende Vize-Meister auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Unter dem isländischen Trainer Freyr Alexandersson, der seit Januar im Amt ist, ist die Mannschaft in einem 4-3-3-System auf hohe Ballgewinne aus. Drei der vier Saisonpleiten in der heimischen Eliteserien setzte es auswärts. Das macht für den RB Salzburg Brann Tipp auch nicht wirklich Hoffnung. In der Saison 2007/08 hatte Brann die Gruppenphase im UEFA-Pokal erreicht. Seitdem wartet der Verein auf eine weitere Gruppen- oder Ligapgase in einem UEFA-Wettbewerb. Der größte internationale Erfolg war der Einzug ins Viertelfinale des Pokals der Pokalsieger in der Spielzeit 1996/97.

RB Salzburg - Brann Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Salzburg: 4:0 Union Dietach (A), 4:1 Brann (A), 1:2 Derby (H), 2:1 Qarabag (H), 0:3 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Brann: 1:4 RB Salzburg (H), 0:2 KFUM (A), 3:1 Viking (H), 1:1 HamKam (A), 1:0 Sandefjord (H)

Letzte 5 Spiele RB Salzburg vs Brann: 4:1 (A)

Für unsere RB Salzburg Brann Prognose liefert uns der direkte Vergleich nicht allzu viele Informationen. Denn beide Vereine trafen in der Vorwoche das erste Mal aufeinander. Im ersten Durchgang tat sich der Favorit aus der Mozartstadt ziemlich schwer.

Durch einen schweren Abwehrpatzer der Bullen lagen die Norweger in Führung und gingen mit einem 1:0 in die Pause. In der Kabine hatte Trainer Letsch dann aber die richtigen Worte gefunden und wechselte insgesamt drei Jokertore ein.

Am Ende war das 4:1 mit 10:2 Torschüssen und einem XGoals-Wert von 2,27 (Bergen: 0,41) auch verdient.

Auch im Rückspiel erwarten die Buchmacher einige Tore. Die Quoten für den RB Salzburg Brann Tipp „Über 2,5 Tore“ schaffen es maximal auf einen Wert von 1,42. Für mehr als drei Tore gibt es stattdessen bei Winamax eine Quote von 2,00. Wer noch kein Konto bei dem Anbieter hat, darf sich zudem auf den Winamax Bonus freuen!

So seht ihr RB Salzburg - Brann im TV oder Stream:

30. Juli 2025, 20:45 Uhr, Red Bull Arena, Salzburg

Übertragung TV: ServusTV

Übertragung Stream: ServusTV On

ServusTV und ServusTV On übertragen das Qualifikations-Rückspiel zwischen Salzburg und Bergen in der UEFA Champions League live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

RB Salzburg vs Brann: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Salzburg: A. Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig - Nene, Bidstrup, Diambou, Gloukh - E. Baidoo, Daghim

Ersatzbank RB Salzburg: Hamzic, Sarcevic (Tor), Mellberg, Schuster, Trummer, Diabate, Ratkov, Onisiwo, Kjaergaard, Vertessen, Kitano, Alajbegovic

Startelf Brann: Dyngeland - Pedersen, Helland, Sery Larsen, Soltvedt - Kornvig, Sörensen, Myhre - Mathisen, Magnusson, Gudmundsson

Ersatzbank Brann: Börsheim, Klausen (Tor), Haaland, Remmem, Sande, de Roeve, Finne, Holten, Hansen

Bei der RB Salzburg Brann Prognose rechnen wir nicht mit großen Veränderungen. Bei den Bullen dürfen sich aber die Joker aus dem Hinspiel Hoffnungen auf die Startelf machen. Letsch hatte Maurits Kjaergaard (für Mamady Diambou), Karim Onisiwo (für Adam Daghim) und Yorbe Vertessen (für Edmund Baidoo) gebracht.

Unser RB Salzburg - Brann Tipp: Sieg Salzburg & Über 2,5 Tore

Die Norweger hatten im Hinspiel die Tatsache, dass sie sich schon im Meisterschaftsrhythmus befinden, nicht wirklich nutzen können. Trotzdem bleibt RB nach dem Ergebnis aus dem Hinspiel vorsichtig.

Bei Salzburg will man von einer Vorentscheidung noch nichts wissen. So werden die Bullen auch das Rückspiel konsequent und konzentriert angehen. Am Ende dürfte sich die Qualität der Mozartstädter auch im zweiten Duell durchsetzen.