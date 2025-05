RB Salzburg - Rapid Wien Tipp, Prognose & Quoten | 24.05.2025

SPORT1 Betting 23.05.2025 • 07:00 Uhr RB Salzburg - Rapid Wien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Österreich Wette | Verpassen die Bullen die Königsklasse?

Unser RB Salzburg - Rapid Wien Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 24.05.2025 lautet: Seit 2005/06 landeten die Mozartstädter am Ende einer Saison immer auf einem der beiden ersten Plätze. Diese Serie geht voraussichtlich trotz eines Erfolgs im Wett Tipp heute zu Ende.

Nachdem in der vergangenen Saison für RB Salzburg eine Serie von zehn Meisterschaften hintereinander zu Ende gegangen war, wollten die Bullen in dieser Spielzeit die Kräfteverhältnisse in der österreichischen Bundesliga eigentlich wieder geraderücken. Doch vor dem letzten Spieltag ist nicht mehr als Rang 2 drin.

Und dafür müssen die Mozartstädter auch auf viel Schützenhilfe hoffen. Denn aktuell stehen die Wiener Austria und der Wolfsberger AC noch einen Punkt vor RB. Die Quoten der RB Salzburg Rapid Wien Prognose haben wenig Zweifel am Erfolg der Hausherren. Wir spielen mit einer Quote von 1,77 bei Bwin den RB Salzburg Rapid Wien Wett Tipp heute “Sieg Salzburg & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei RB Salzburg - Rapid Wien auf “Sieg Salzburg & Über 1,5 Tore”:

Die Hütteldorfer warten seit August 2018 auf einen Sieg bei RB

In den vergangenen zehn Heimspielen hat Salzburg lediglich 1 Niederlage kassiert

Wien konnte nur eines der letzten elf Gastspiele für sich entscheiden

RB Salzburg vs Rapid Wien Quoten Analyse:

Die Mozartstädter haben einen Platz und acht Punkte Vorsprung auf die Hütteldorfer. Zusammen mit dem Heimvorteil fallen die RB Salzburg vs Rapid Wien Quoten recht deutlich aus.

So bekommt ihr bei den besten Buchmachern für einen Heimsieg eine Höchstquote von 1,55. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Gäste RB Salzburg gegen Rapid Wien Wettquoten zwischen 5,20 und 5,60 auf euch.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Salzburg vs Rapid Wien Prognose: RB ist auf Schützenhilfe angewiesen

Am vergangenen Spieltag konnten die Salzburger mit einem 2:1 erstmals auswärts gegen BW Linz gewinnen. Wirklich zufrieden waren Trainer Thomas Letsch und seine Männer mit der Leistung aber nicht. Der Siegtreffer fiel erst recht glücklich in der Nachspielzeit (90.+4). Einen Spieltag zuvor hatten sich die Mozartstädter mit dem 2:4 bei Sturm Graz endgültig aus dem Meisterrennen verabschiedet. Nun ist im besten Fall noch der zweite Platz möglich. Dann müsste man in der zweiten CL-Qualifikations-Runde ran.

Als Dritter würde RB in der dritten Quali-Runde der Europa League starten. Und bleiben die Bullen auf Rang 4, dann muss man sich mit der zweiten Quali-Runde der Conference League begnügen. Punktemäßig spielt der Verein schon jetzt die schlechteste Saison unter der Führung von Red Bull. Seit 2005/06 waren die Salzburger immer Erster oder Zweiter. Diese Serie droht nun zu reißen. In den letzten zehn Heimspielen setzte es lediglich eine Niederlage. Diese Bilanz unterstreicht unseren RB Salzburg Rapid Wien Tipp.

Der SK Rapid kann eine turbulente Saison eventuell noch retten. Denn die Hütteldorfer haben sich in der Meistergruppe mit zwei Siegen in Folge Platz 5 gesichert und kämpfen damit in den Europacup-Play-offs entweder gegen den LASK oder Hartberg um die Teilnahme am internationalen Geschäft. Ende April war Trainer Robert Klauß nach drei Niederlagen in Serie und nur vier Siegen in 15 Partien des Jahres 2025 entlassen worden. Interimistisch wird die Mannschaft bis zum Saisonende von Stefan Kulovits betreut. Unter dem Interimscoach hat sich vor allem die Defensive wieder stabilisiert.

Nachdem die Wiener in den letzten drei Spielen der Amtszeit von Klauß elf Treffer kassiert hatten, setzte es in den vier Partien unter Kulovits gerade mal drei Gegentore. Auch hat sich die Mannschaft wieder auf die wichtigen Grundtugenden fokussiert. Im Hintergrund wird aber schon die neue Saison geplant. Einige Spieler wie Guido Burgstaller, mit dem die Grün-Weißen in der Startelf noch ungeschlagen sind, werden den Verein verlassen. Zudem wird ein neuer Cheftrainer gesucht. Hier gilt Peter Stöger gerüchteweise als Favorit.

RB Salzburg - Rapid Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Salzburg: 2:1 BW Linz (A), 2:4 Sturm Graz (A), 2:0 Austria Wien (H), 1:2 WAC (A), 1:1 WAC (H)

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 3:1 Sturm Graz (H), 2:1 Austria Wien (A), 0:1 WAC (H), 0:0 BW Linz (H), 1:2 BW Linz (A)

Letzte 5 Spiele RB Salzburg vs Rapid Wien: 2:0 (A), 2:2 (H), 2:3 (A), 0:2 (A), 1:1 (H)

Nach 215 Duellen zwischen beiden Vereinen ist die Bilanz mit jeweils 82 Siegen und 51 Unentschieden komplett ausgeglichen. In der Bundesliga hat Salzburg mit 72 Erfolgen zu 59 Pleiten aber die Nase vorne (44U).

Zudem konnten die Wiener in der Liga gerade mal 18 von 87 Gastspielen in der Mozartstadt für sich entscheiden. Für die RB Salzburg Rapid Wien Prognose schauen wir vor allem auf die letzten Vergleiche.

Rapid hat nur eines der letzten fünf Spiele gegen Salzburg verloren. Ende März gab es eine 0:2-Heimpleite. Allerdings warten die Hütteldorfer seit August 2018 auf einen Sieg zu Gast bei den Bullen.

In den 19 Gastspielen bei RB in diesem Zeitraum kommt der SK Rapid auf gerade mal vier Unentschieden, bei 15 Niederlagen.

Unser Haupttipp sieht zwar die Hausherren vorne. Aber wir rechnen auch mit einer engen Partie. Zudem können die Wiener eine gute Bilanz aus den jüngsten Duellen gegen die Bullen vorweisen.

So ist der RB Salzburg Rapid Wien Tipp “Sieg Rapid HC +2”, für den wir bei Bet365 eine Quote von 1,53 bekommen, durchaus auch eine Option. Vor allem können sich Neukunden des Anbieters zuvor noch den Bet365 Willkommensbonus sichern.

So seht ihr RB Salzburg - Rapid Wien im TV oder Stream:

24. Mai 2025, 17 Uhr, Red Bull Arena, Wals-Siezenheim

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky besitzt die Exklusivrechte an der österreichischen Bundesliga. Auf acht Sky Sport Austria Sendern sind alle Partien als Einzelspiel oder in der Konferenz zu sehen. So auch das Duell am Samstag zwischen RB Salzburg und Rapid Wien. Der Anpfiff in der Red Bull Arena von Wals-Siezenheim erfolgt um 17 Uhr.

RB Salzburg vs Rapid Wien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Salzburg: A. Schlager - Morgalla, Gadou, S. Baidoo, Terzic - Bidstrup, Kawamura, Nene, Gloukh - Onisiwo, Vertessen

Ersatzbank RB Salzburg: Blaswich (Tor), Mellberg, Diambou, Ratkov, Daghim, Trummer, Baidoo

Startelf Rapid Wien: N. Hedl - Bolla, Ahoussou, Raux Yao, Vincze - Amane, Oswald, Wurmbrand, M. Seidl, Jansson - Burgstaller

Ersatzbank Rapid Wien: Gartler (Tor), Cvetkovic, Radulovic, Kara, Schaub, Kerschbaum, Beljo

Die Gäste müssen lediglich ohne Schöller, Borkeeiet und Gröller auskommen. Bei den Hausherren ist die Liste der Ausfälle dagegen schon etwas länger, was bei der RB Salzburg Rapid Wien Prognose ein gewisses Handicap bedeutet.

So fallen bei den Bullen Kjaergaard, Konaté, Capaldo, Kounfolo Yeo, Guindo, Caufriez und Blank aus.

Unser RB Salzburg - Rapid Wien Tipp: Sieg Salzburg & Über 1,5 Tore

Die Bullen wollen sich am letzten Spieltag tabellarisch noch verbessern. Und die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht. Immerhin muss der WAC im Parallelspiel ja bei Tabellenführer Sturm Graz ran.

Diese Chance lassen sich die Salzburger unserer Meinung nach nicht nehmen und erfüllen ihre Pflicht mit einem Heimsieg gegen Rapid. Für die Hütteldorfer geht es am Samstag um nichts mehr. Zudem haben sich die Grün-Weißen zu Gast bei RB nur selten wohl gefühlt.